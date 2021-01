Ce mai face Maria Șandru de la „Chefi la cuțite”! Imaginile care au bucurat din plin fanii

Sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite” de la Antena 1 a adus publicului 44 de ediții savuroase, din care nu au lipsit sarea și piperul. Am avut parte de rețete gustoase, povești de viață incredibile și bătălii culinare palpitante, ce au făcut din plin deliciul publicului.

Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu și-au pus la bătaie amuletele câștigate în primele ediții ale îndrăgitului show culinar și s-au întrecut în fel și fel de strategii.

Nouă concurenți au reușit să ajungă în semifinala emisiunii „Chefi la cuțite”. După probe dificile și provocări la care nimeni nu s-ar fi așteptat, cei trei îndrăgiți jurați au anunțat cine sunt cei trei concurenți care, prin punctajul mare obținut, s-au calificat în marea finală, primind astfel șansa de-a lupta pentru marele premiu.

Maria Șandru, Roxana Blenche și Ionuț Belei și-au ascuțit cuțitele pentru ultima oară și s-au întrecut în fel și fel de preparate rafinate și complexe. La final, premiul în valoare de 30.000 de euro a mers la Ionuț Belei, cuțitul de aur al lui Sorin Bontea. Chiar dacă nu a reușit să câștige „Chefi la cuțite”, Maria Șandru a fost felicitată din plin pentru ambiția de care a dat dovadă.

„Azi am închis un capitol din cartea vieții mele nu sunt deloc suparata am cunoscut atâtea oameni faini am avut onoarea sa gătesc cu oameni minunați pentru oameni minunați și ce sa zic am închis capitolul dar nu cartea începe capitolul 2 din viața mea, acuma vreau sa ma dedic familiei mele, copilașilor mei, soțului mei, părinților mei, tuturor persoanelor care sunt aproape de mine”, a scris Maria Șandru, la scurt timp după marea finală „Chefi la cuțite”, pe pagina sa de Instagram.

Se pare că aceasta și-a ținut promisiunea și, din fotografiile postate în ultima vreme pe paginile de socializare, fanii au descoperit că Maria Șandru a ales să petreacă mai mutl timp cu familia și în special cu copiii săi, cu care se mândrește ori de câte ori are ocazia.

Zilele trecute, fosta concurentă de la „Chefi la cuțite” a decis să își ofere o mini vacanță, pentru a profita din plin de nămeții de zăpadă și de peisajele de iarnă. Așa cum era de așteptat, fanii s-au bucurat din plin de aceste imagini și au reacționat imediat, oferind numeroase aprecieri și comentarii.

