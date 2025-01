Andreea Ignat a câștigat Chefi la cuțite sezonul 14 și, imediat după victorie, aceasta a transmis un mesaj la care fanii emisiunii au reacționat imediat.

Andreea Ignat, Michele Răduță și Daniel Dumitrache s-au întrecut la starter, main course și desert în marea finală Chefi la cuțite sezonul 14 și cei mai buni chefi din România au degustat preparatele lor și au acordat notele care au decis învingătorul.

Astfel, Andreea Ignat a câștigat trofeul de 30.000 de euro și un stagiu de practică la Retroscena, restaurantul de stea Michelin a juratului de la Chefi la cuțite sezonul 14.

La scurt timp după ce a câștigat marea finală, concurenta i-a surprins pe urmăritorii săi cu un mesaj neașteptat.

Ce mesaj a transmis Andreea Ignat, imediat după ce a câștigat Chefi la cuțite sezonul 14. Fanii emisiunii au reacționat imediat

Articolul continuă după reclamă

A fost o finală de vis la Chefi la cuțite sezonul 14, condimentată cu emoții din plin, situații neprevăzute și rețete surprinzătoare. Imediat după verdict, Andreea Ignat, marea câștigătoare, a transmis un mesaj neașteptat.

Trei finaliști au avut de pregătit un starter, un main course (fel principal) și un desert pentru cei mai apreciați chefi din România: Florin Ivan, Vlad Pădurescu, Radu Darie, Samuel Le Torriellec, Marian Cernat, Roxana Blenche, Henrik Sebok, Cătălin Petrescu, Radu Ionescu, Laura Eremia și Nicolai Tand.

Citește și: Cine e Andreea Ignat, câștigătoarea Chefi la cuțite sezonul 14. A trecut prin situații desprinse dintr-un film! Ce a trăit

Notele acordate de aceștia au decis cine a câștigat Chefi la cuțite sezonul 14. Fiindcă a condus detașat clasamentul la toate cele trei probe, Andreea Ignat a câștigat marele trofeu.

„Am văzut oameni, căldură, am simțit o mână că mă scoate din mulțime! Era Chef Richard, mândru!”, a zis în emisiune Andreea Ignat.

Imediat după ce a câștigat Chefi la cuțite sezonul 14, aceasta a transmis un mesaj surprinzător pe contul său de Instagram și nu puțini au fost cei care au reacționat.

„Chefi la Cuțite, sezonul 14! 🏆 Am trăit o experiență incredibilă, plină de emoții, muncă și pasiune. Mulțumesc din suflet echipei mele și Chef-ului Richard pentru încredere și susținere! Acesta e doar începutul!”, a fost mesajul transmis de Andreea Ignat pe pagina sa oficială de Instagram.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Felicitari! You rock! May your journey be the sweetest adventure ever🍀☀️”, i-a transmis Monica Pușcoiu, fostă concurentă la Chefi la cuțite.

„Felicitări! A fost un final emoționant și pentru noi ! Meriți trofeul din plin ! Mult succes pe mai departe!”, „Am fost fan de la început, de data asta așa a fost cu adevărat, FELICITĂRI!”, „Felicitări!❤️”, „FELICITARI!!!! Am stiut de cand v-am vazut in selectii... si am avut ocazia sa gust si faimoasa creme brulee in varianta ecler ❤️❤️❤️”, iată doar o parte din multele mesaje primite de Andreea Ignat, imediat după ce a câștigat marea finală Chefi la cuțite.

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 14 Chefi la cuțite, difuzat pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Sezonul 14 Chefi la cuțite a adus la Antena 1 savoarea intensă a celei mai puternice competiții din ringul culinar. Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Orlando Zaharia și Chef Ștefan Popescu au revenit la masa juraților pentru o nouă rundă de audiții pe nevăzute, dar și în arena aprigelor bătălii pentru amulete, care în acest sezon a venit cu o miză uriașă ce va da o nouă dinamică întregii competiții.

Farfurii suprinzătoare, pasionați de bucătărie dornici să revoluționeze arta gastronomică, invitați de marcă din aristocrația artei culinare internaționale, demonstrații de forță ale celor patru jurați pentru cele mai râvnite amulete, concurenți cu povești impresionante și multe emoții – toate au făcut parte din noul sezon al cooking show-ului, pe care îl poți revedea oricând în AntenaPLAY.

În sezonul 14 Chefi la cuțite, Andreea Ignat, câștigătoarea marelui premiu în valoare de 30.000 de euro a primit, de asemenea, și un stagiu de pregătire de o lună la restaurantul Retroscena din Italia, cu o stea Michelin, oferit de Chef Richard Abou Zaki.