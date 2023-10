Ce mesaj a transmis Horia Manea, după ce a fost eliminat de la Chefi la cuțite sezonul 12. Fanii au reacționat rapid

Horia Manea a fost eliminat în ediția 27 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 12. La scurt timp după, acesta a transmis un mesaj la care fanii au reacționat imediat, pe Instagram.

Horia Manea a fost eliminat în duelul ce a urmat după ultimul battle de la Chefi la cuțite sezonul 12.

Imediat după ce a părăsit competiția, alături de Mihaela Bărbosu și Cosmin Berki, concurentul și-a surprins urmăritorii cu un mesaj inedit. Acesta a făcut o confesiune la care fanii emisiunii au reacționat rapid.

Ce mesaj a transmis Horia Manea, după ce a fost eliminat de la Chefi la cuțite sezonul 12

Iată în rândurile de mai jos ce mesaj a transmis Horia Manea după ce a fost eliminat de la Chefi la cuțite sezonul 12.

„Your happiness is your own responsibility!

Așadar, în seara aceasta, una din cele mai frumoase aventuri ale vietii mele s-a terminat.

Totul a inceput cu o gluma, cateva cuvinte aruncate intr-o nebunie de moment, intr-o perioada destul de incercata a vietii mele.

Fast forward, cateva luni mai tarziu m-am trezit într-un carusel de emoții, trăiri, senzații, necunoscut, nebunie.

Chefi la Cutite - editia 12.

Concurent. Echipa Magenta. La chef Dumi. Adică..THE DREAM.

Si mi-am propus sa traiesc din plin aceasta noua experienta si sa ma bucur de tot ce vine la pachet.Dupa foarte mult timp si multe incercari, sa ma focusez pe ceva doar pentru mine si doar al meu.

Sa fiu eu!

Vreau sa ii mulțumesc soției mele pentru ca m-a suportat în toată aceasta perioada și știu ca nu i-a fost ușor deloc și probabil nu o să-i fie nici în următoarea perioada dar i-am promis aventura și fix asta are :)

Ema, Ilinca si Lea, stiu ca nici voua nu v-a fost usor atat timp sa nu fiu prezent langa voi! Sunteti absolut minunate, va ador si va multumesc pentru intelegerea voastra si mai ales dragostea voastra neconditionata.

@chefflorindumitrescu , multumesc pentru ca ai avut încredere în mine și mi-ai oferit aceasta oportunitate. Si un mare Multumesc pentru tot ce am avut ocazia sa invat alaturi de tine!

Le mulțumesc colegilor din Echipa Magenta pentru ca am format probabil cea mai puternica echipa a emisiunii @chefilacutite

Le mulțumesc tuturor celorlalți colegi de la celelalte echipe plus chefliilor @chef_catalin_scarlatescu și @chef.sorinbontea.official si multa bafta in semifinala!

Mulțumiri speciale lui @alex__mihoc și @deuscuzant ! Cosmin, tie iti datorez si scuzele mele!

Multumiri @mona.segall , @disneysuitsme , @danhaiducu și toata echipa Chefi la Cuțite. Sper ca veți duce mai departe acest show pentru ca ce faceți aici înseamnă : profesionalism și vise!

Multumesc celor multi care mi-au transmis gandurile voastre! Si cele bune si cele mai putin bune!

Și nu în ultimul rând vreau sa i mulțumesc @corryta pentru : profesionalism, dedicare, susținere și pentru ca ai făcut ca aceste 11 luni sa conteze.

Horia”, a fost mesajul scris de concurent pe pagina lui personală de Instagram.

Așa cum era de așteptat, reacțiile nu au întârziat să apară și concurentul a primit numeroase mesaje de la urmăritorii săi.

