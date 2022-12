Ce mesaj a transmis Paco după finala Chefi la cuțite! Fanii au reacționat rapid când au văzut ce a zis Francisco Quintanar Angulo

Sezonul 10 al emisiunii Chefi la cuțite a fost unul cu totul și cu totul spectaculos. Bătălia finală s-a dat între Adrian Stroe, Raluca Todea și Florica Boboi, aceasta din urmă fiind și cea care a câștigat marele trofeu.

La scurt timp după finala Chefi la cuțite sezonul 10, Francisco Quintanar Angulo (Paco) a publicat pe contul său de Instagram un mesaj neașteptat, la care fanii acestuia au reacționat imediat.

Ce mesaj a transmis Francisco Quintanar Angulo (Paco) după marea finală Chefi la cuțite sezonul 10, de la Antena 1

Unul dintre cei mai surprinzători concurenți de la Chefi la cuțite sezonul 10 a fost Francisco Quintanar Angulo (Paco). Susținut de soția sa, concurentul a reușit să treacă peste preselecții cu bine și chiar i-a surprins pe chefi în bootcamp cu abilitățile sale în materie de bucătărie. Sorin Bontea a fost cel care i-a oferit tunica și astfel, Paco s-a alăturat echipei de aur alb.

Battle după battle și duel după duel, concurentul de la Chefi la cuțite sezonul 10 a dat tot ce a avut mai bun pentru a-și ajuta echipa și pentru a-l face mândru pe Sorin Bontea. Priceperea, ambiția, munca și rezistența la efort l-au făcut să ajungă printre semifinaliști.

Apoi, Paco a fost ales de Florica Boboi în echipa ei pentru marea finală și, și de data aceasta, Francisco Quintanar Angulo a făcut tuturor o dovadă de profesionalism și dedicare în bucătărie.

La ceva timp după marea finală Chefi la cuțite sezonul 10, acesta a publicat pe pagina sa de Instagram un mesaj la care fanii au reacționat imediat.

„Gata! Asta a fost tot si ce experienta minunata a fost. Felicitari Floricai pentru marele premiu, ii multumesc pentru ca m-a ales in echipa castigatoare si le multumesc de asemenea lui Chef Bontea @chef.sorinbontea.official si tuturor colegilor pentru ajutor si sustinere. Poate ca nu am inteles mereu tot, dar am inteles sa muncesc si sa-mi dau toata silinta sa fiu un membru de valoare al echipei, dar si sa fiu mai bun decat ieri in fiecare zi. Multumesc si pentru toata sustinerea de aici si pentru toate mesajele publice si private care continua sa curga. Toate ma coplesesc si ma emotioneaza. Multumesc si mult respect!”, a fost mesajul publicat pe Instagram de Francisco Quintanar Angulo, zis și Paco, concurent la Chefi la cuțite sezonul 10.

Când au văzut mesajul, urmăritorii au reacționat imediat și postarea a aduant mii de aprecieri și zeci de comentarii.

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 10 Chefi la cuțite

Telespectatorii au avut parte de o formulă unică în sezonul 10 Chefi la cuțite deoarece este pentru prima oară când show-ul culinar a avut două prezentatoare, Gina Pistol și Irina Fodor.

Irina Fodor a prezentat primele ediții ale emisiunii, iar Gina a revenit în edițiile ulterioare, însoțindu-i pe concurenți și jurați până în finală. Printre noutățile care au făcut competiția și mai savuroasă se numără și decorurile schimbate în toate zonele de desfășurare, dar și jocurile din culise, care au fost adevărate întreceri cu o miză foarte importantă pentru jurați.

În marea finală a sezonului 10, toți cei trei chefi au avut câte un reprezentant. Ultima bătălie culinară s-a dat între Adrian Stroe din echipa de aur galben a lui Cătălin Scărlătescu, Raluca Todea din echipa de aur roz a lui Florin Dumitrescu și Florica Boboi din echipa de aur alb a lui Sorin Bontea. Finaliștii au pregătit un starter, un main course și un desert și, în funcție de punctele primite la cele trei jurizări, a fost desemnat câștigătorul. Florica Boboi a primit marele trrofeu Chefi la cuțite sezonul 10, de la Antena 1.

Urmărește tot sezonului 10 Chefi la cuțite pe AntenaPlay.