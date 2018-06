Chef Florin Dumitrescu, atac dur la adresa fanilor nemulțumiți! „Sunt sigur că nici vouă...”

După ce a pierdut un om importand din echipa sa albastră, Chef Florin Dumitrescu a avut o reacție extrem de dură, ce i-a uimit pe toți fanii emisiunii „Chefi la cuțite”!

În ultima ediție a emisiunii s-au petrecut surprize și răsturnări de situație.

De data aceasta, cel care a primit cel mai mic scor a fost nimeni altul decât Robert Csaba, un concurent de la care Chef Florin Dumitrescu avea mari pretenții și pe care îl considera asul din mânecă! Totuși, surpriza a fost mare când și Fernando din echipa verde a lui Bontea a plecat acasă, fiindcă a avut același scor!

Nemulțumiți, fanii emisiunii „Chefi la cuțite” au reacționat, exprimându-și supărarea prin comentarii și atitudini negative. Acesta a fost și momentul în care Chef Florin Dumitrescu a avut un răspuns neașteptat, urmat de o poză extrem de sugestivă, cu ștrumful jedi:

„Oameni buni,

S-au strans peste 2000 de comentarii si majoritatea sunt reactii negative la adresa lui Chef Scarlatescu si Chef Bontea. Eu ce am avut de spus am spus in emisiune, probabil in editia de luni seara va intra in montaj discutia de dinainte de battle. Sunt sigur ca nici voua nu vi s-a parut corect ce s-a intamplat, dar s-a intamplat si nu avem ce face acum, cred ca putem doar sa invatam o lectie importanta de viata si sa reactionam cand ne simtim neindreptatiti. Chefi la Cutite este o emisiune culinara, unde farfuria este foarte importanta.

Daca sunteti pasionati de gatit si vreti sa participati la emisiune, puteti sa va inscrieti acum cat sunt deschise preselectiile si puteti sa veniti in platou si sa demonstrati ca sunteti cei mai buni. Nu cred ca injuraturile la adresa colegilor mei ne va transforma in oameni mai buni, dimpotriva. Hai sa ne vedem in platou la auditii cu cele mai tari farfurii si sa ne luptam in battle-uri! Spiritul Strumfii Jedi ar trebui sa ramana viu si in sezonul 6, haideti la auditii daca vreti sa traiti experienta Chefi la Cutite la cel mai inalt nivel!

Nu imi voi schimba poza de profil (cu ștrumful jedi) pana dupa finala, din respect pentru copiii din echipa albastra!

Cred ca au inteles colegii mei care va este punctul de vedere si cred ca mai interesant ar fi sa le umpleti paginile cu floricele si strumfi jedi decat cu injuraturi.

💙💙💙💙💙💙

Saptamana frumoasa sa aveti!

Va multumesc pentru sustinere in numele echipei

Florin”

