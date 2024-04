Richard Abou Zaki de la Chefi la Cuțite are o familie superbă. Alessandra Ferrari este femeia care i-a dăruit sprijin, iubire în ultimii opt ani. Cei doi au împreună o fetiță. Iată cum a început povestea lor de dragoste.

Alessandra Ferrari este femeia care l-a cucerit pe chef Richard Abou Zaki. Iubita bucătarului este brunetă, înaltă și are un zâmbet cuceritor. Femeia are un trup de invidiat și a aniversat recent frumoasa vârstă de 40 de ani.

Ea și juratul de la Chefi la Cuțite sunt împreună de 8 ani, iar în urmă cu 3 ani au devenit părinți. Iată cum a început povestea lor de dragoste.

Chef Richard Abou Zaki iubește o femeie cu 13 ani mai în vârstă. Cum a început povestea lor de iubire

Chef Richard Abou Zaki a discutat despre Alessandra, femeia cu care formează o familie. Cei doi au împreună o fetiță, dar nu sunt căsătoriți.

Bucătarul spune că nu se grăbește să facă marele pas și a povestit cum a ajuns să formeze un cuplu cu frumoasa sa parteneră.

”Suntem împreună de 8 ani, iar Alle lucrează și ea în domeniu, la una dintre cele mai importante școli de bucătărie din Europa. La început, totul a fost un joc, eram prieteni foarte buni, dar lucrurile au evoluat pentru că avem această pasiune comună. Căsătorit nu sunt, n-am găsit încă curajul!”, a spus chef Richard Abou Zaki pentru Revista Viva.

Juratul de la Chefi la Cuțite e mai tânăr cu 13 ani decât femeia care i-a dăruit un copil, o superbă fetiță.

”N-am simțit niciodată diferența asta de vârstă! Ba din contră! Mi se părea că persoanele de vârsta mea nu știau prea bine ce își doresc de la viață, tratau lucrurile cu destul de multă superficialitate, iar eu voiam ceva mai profund, mai serios, discuții care să îți ofere o anumită perspectivă.”, a explicat juratul pentru sursa menționată.

Chef Richard Abou Zaki face parte din juriul Chefi la Cuțite

Richard Abou Zaki este unul dintre jurații emisiunii Chefi la Cuțite, alături de Chef Alexandru Sautner, Chef Ştefan Popescu şi Chef Orlando Zaharia.

“Toată viața mi-a plăcut să am provocări, asta m-a făcut mereu să mă dezvolt. Să fiu în juriu la Chefi la Cuțite este pentru mine o oportunitate extraordinară de a transmite pasiunea pe care eu o am pentru bucătărie și de a inspira oamenii pasionați de acest domeniu. În fiecare zi vreau și simt nevoia să învăț ceva nou și sunt bucuros că asta se va întâmpla alături de atât de mulți oameni pasionați de bucătărie.

Eu am o foame de viață, de a face lucruri, pe care vreau să o transmit și celorlalți. Am pornit de la 5 angajați, acum coordonez o echipă de 45 și tot ce am realizat are la bază această bucurie de a face lucruri. Sper să deschid o ușă spre o nouă perspectivă asupra bucătăriei, o bucătărie dinamică și contemporană”, a declarat Chef Richard Abou Zaki despre proiectul Chefi la Cuțite.