Cine e Chef Richard Abou Zaki, noul jurat de la Chefi la Cuțite. Are un restaurant cu stea Michelin și a gătit pentru Obama

Richard Abou Zaki este noul jurat de la Chefi la Cuțite. Alături de el, la masa juriului, se află Orlando Zaharia, Ștefan Popescu și Alexandru Sautner. În rândurile de mai jos descoperă-l pe Richard, bucătarului român care deține un restaurant cu stea Michelin.

Află povestea impresionantă a românului Richard Abou Zaki, unul dintre jurații de la Chefi la Cuțite.

Citește și: Cine e Chef Ștefan Popescu, noul jurat de la Chefi la Cuțite. Tot ce trebuie să știi despre el

Cine e Richard Abou Zaki, noul jurat de la Chefi la Cuțite. Povestea bucătarului român cu o stea Michelin

Richard Abou Zaki are 26 de ani și de la vârsta de 5 ani locuiește în străinătate. Trei ani mai târziu după mutare a început să gătească.

Pasiunea pentru gastronomie îi curgea prin sânge și, însă de mic, și-a dat seama că are un vis măreț și un scop pe măsură: acela de a deveni un bucătar excelent.

„Eu m-am născut la Piatra Neamț, am 26 de ani și vin din Italia. Am început să gătesc de când aveam 8 ani, mama mea muncea la fabrică și eu am rămas acasă. Am crescut cu pasiunea asta de când eram mic. Visul meu era să fiu bucătar.

Mama mea e română, iar tatăl meu e de origine libanez. Ei s-au cunoscut în Cipru, când mama mea era o balerină profesionistă, apoi m-am născut eu. Ei s-au despărțit când aveam 6 luni, iar tatăl meu a plecat în America. Eu am rămas cu mama mea. Cu tata am ținut legătura, vorbeam de 2-3 ori pe an. (...) Eu mi-am dedicat toată viața bucătăriei. Cred că a fost destinul meu să mă fac bucătar.”, a mărturisit Richard Abou Zaki la Chefi la Cuțite, când a fost concurent în ediția 16 a sezonului 11.

Citește și: Cine e Chef Alexandru Sautner, noul jurat de la Chefi la Cuțite. Are o carieră impresionantă în domeniul gastronomic

Tatăl lui Richard Abou Zaki l-a încurajat mereu să-și urmeze visul său, însă l-a avertizat că trebuie să își continue și studiile. „Dacă vrei să te faci bucătar, faci asta sâmbăta și duminica. Să nu lipsești de la școală”, își amintește bucătarul sfaturile tatălui său.

Richard Abou Zaki a gătit pentru Barack Obama

Richard și-a început cariera ca chef de partie în celebrul restaurant Le Gavroche, primul restaurant cu 3 stele Michelin din Anglia.

După un an și jumătate s-a întors în Italia, la Modena, unde a lucrat ca sous-chef alături de faimosul Chef Massimo Bottura la Osteria Francescana, un restaurant cu trei stele Michelin clasat pe locul 1 pe lista celor mai bune 50 de restaurante din lume de două ori. El a gătit inclusiv pentru Barack Obama.

Sprijinit de cei dragi, noul jurat de la Chefi la Cuțite a reușit să transforme visul său în realitate și să devină un bucătar apreciat, obținând o stea Michelin, unul dintre cele mai importante premii în lumea gastronomică.

„Am 4 restaurante. Mi-am dat viața pentru bucătărie și niciodată nu m-am gândit să renunț la ea. Am restaurantul meu în Italia cu o stea Michelin, am obținut-o în 9 luni”, spunea Richard la Chefi la Cuțite.

Primele declarații ale lui Chef Richard Abou Zaki despre proiectul Chefi la Cuțite

“Toată viața mi-a plăcut să am provocări, asta m-a făcut mereu să mă dezvolt. Să fiu în juriu la Chefi la Cuțite este pentru mine o oportunitate extraordinară de a transmite pasiunea pe care eu o am pentru bucătărie și de a inspira oamenii pasionați de acest domeniu. În fiecare zi vreau și simt nevoia să învăț ceva nou și sunt bucuros că asta se va întâmpla alături de atât de mulți oameni pasionați de bucătărie. Eu am o foame de viață, de a face lucruri, pe care vreau să o transmit și celorlalți. Am pornit de la 5 angajați, acum coordonez o echipă de 45 și tot ce am realizat are la bază această bucurie de a face lucruri. Sper să deschid o ușă spre o nouă perspectivă asupra bucătăriei, o bucătărie dinamică și contemporană”, a declarat Chef Richard Abou Zaki.