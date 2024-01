Cine e iubita lui chef Richard Abou Zaki de la Chefi la Cuțite. Este mai mare decât el și i-a dăruit o fetiță superbă

Richard Abou Zaki este unul dintre cei mai de succes bucătari români. Dincolo de reușitele din bucătărie, juratul de la Chefi la Cuțite se poate declara un bărbat împlinit și în viața personală. Are alături o femeie foarte frumoasă și o fetiță adorabilă.

Chef Richard Abou Zaki se poate declara un om împlinit. Are succes în domeniul care îl pasionează de mic și acasă îl așteaptă comorile sale, iubita și rodul dragostei lor.

Citește și: O fostă concurentă de la Chefi la Cuțite este însărcinată. Îndrăgitul chef a postat imagini cu burtica de graviduță

Cine e iubita lui Richard Abou Zaki. Este mai mare decât el și i-a dăruit o fetiță superbă

Alessandra Ferrari este femeia care l-a cucerit pe chef Richard Abou Zaki. Iubita bucătarului este brunetă, înaltă și are un zâmbet cuceritor. Femeia are un trup de invidiat și a aniversat recent frumoasa vârstă de 40 de ani.

”Astăzi este o zi specială. 40 de ani, din care o bună parte petrecuți împreună. Mulțumesc, iubire, pentru timpul, sfaturile și ajutorul acordat în momentele cheie.”, scria chef Abou Zaki în septembrie 2023.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Alle, căci așa e alintată de cei apropiați, a urmat cursurile Universității din Bologna, specializarea Storia Militare Antica.

În ciuda studiilor, bucătăria este cea care cucerit-o iremediabil și pe partenera juratului de la Chefi la Cuțite, care predă în domeniu.

La 27 de ani, chef Abou Zaki este tătic. Pe 30 ianuarie 2021 a venit pe lume micuța lor, Carlotta Fiamma, care le umple viața de fericire.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Atât Richard, cât și Alle postează des imagini cu rodul iubirii lor. Bebelușa seamănă izbitor cu tatăl său, însă a moștenit și din trăsăturile frumoase ale femeii care i-a dat viață.

Din postările de pe contul său de Instagram, Alle pare pasionată de arta culinară, vacanțe, natură și iubește animalele, mai ales pisicile.

Citește și: Matthew Ehsanmehr, fost concurent la Chefi la cuțite sezonul 11, i-a uimit pe trecători. Cineva a filmat totul

Chef Richard Abou Zaki face parte din juriul Chefi la Cuțite

Richard Abou Zaki este unul dintre jurații emisiunii Chefi la Cuțite, alături de Chef Alexandru Sautner, Chef Ştefan Popescu şi Chef Orlando Zaharia.

“Toată viața mi-a plăcut să am provocări, asta m-a făcut mereu să mă dezvolt. Să fiu în juriu la Chefi la Cuțite este pentru mine o oportunitate extraordinară de a transmite pasiunea pe care eu o am pentru bucătărie și de a inspira oamenii pasionați de acest domeniu. În fiecare zi vreau și simt nevoia să învăț ceva nou și sunt bucuros că asta se va întâmpla alături de atât de mulți oameni pasionați de bucătărie.

Eu am o foame de viață, de a face lucruri, pe care vreau să o transmit și celorlalți. Am pornit de la 5 angajați, acum coordonez o echipă de 45 și tot ce am realizat are la bază această bucurie de a face lucruri. Sper să deschid o ușă spre o nouă perspectivă asupra bucătăriei, o bucătărie dinamică și contemporană”, a declarat Chef Richard Abou Zaki despre proiectul Chefi la Cuțite.

Citește și: Cine e Chef Alexandru Sautner, noul jurat de la Chefi la Cuțite. Are o carieră impresionantă în domeniul gastronomic