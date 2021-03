Chefi la cuțite, 1 martie 2021. Radu Bărbieru e concurentul care a venit din Ibiza ca să „racoleze” bucătari. Ce au zis chefii

„E o combinație de gust destul de curajoasă, e mult fruct aici în farfurie”, a fost de părere Florin Dumitrescu.

Apoi, ușile s-au deschis și în platoul „Chefi la cuțite” sezonul 9 și-a făcut apariția Radu Bărbieru, care s-a prezentat și a dezvăluit faptul că deține două restaurante în Ibiza. Acesta a fost momentul în care jurații au dorit să afle mai multe despre concurent.

„Am plecat în Spania de la vârsta de 20 de ani și, din diverse joburi, precum grădinărit, curățenie prin case, m-am angajat ca ospătar la un restaurant în port. Tot în aceeași perioadă am devenit și tată, am un băiat de 11 ani. Am decis cu fosta soție că e mai bine să stea băiatul cu mama mea, în România, pentru că noi munceam foarte mult. Meseria mea de bază e de PR și sunt foarte bun în domeniul ăsta”, a mărturisit românul care a cunoscut numeroase personalități.