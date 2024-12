Iubire cu parfum de lavandă, rezumat episoade 35, 36 și 37, 19 decembrie 2024. Ștefan a cerut-o în căsătorie pe Anda

Descoperă ce s-a întâmplat în episoadele 35, 36 și 37 difuzate pe 19 decembrie 2024 a serialului „Iubire cu parfum de lavandă”.

Primul sezon al serialului original „Iubire cu parfum de lavandă” se apropie de final, însă povestea continuă cu o serie de situații neașteptate. Anda și Ștefan se confruntă cu noi situații neașteptate în episoadele 35, 36 și 37 care au fost difuzate pe data de 19 decembrie 2024.

Amalia și soțul ei se ceartă din nou, iar conflictul dintre Alma și Maria se transformă în ceva complet neașteptat, la final. Aflat la mare, Ștefan a decis să o ceară în căsătorie pe Anda.

Episodul 35 din „Iubire cu parfum de lavandă”, de pe 19 decembrie 2024. Ștefan și Anda încearcă să se apropie de Alma și de Maria

Ștefan și Anda încearcă să se apropie de Alma și de Maria, după cele întâmplate la petrecerea surpriză. Lucrurile nu par să meargă precum se așteptau.

„Haide, dacă o să mănânci chestia asta o să vezi lucrurile altfel”, a încercat Anda să o convingă pe Alma.

„Cum să văd altfel, după ce am fost făcută de rușine în fața tuturor?! Oribil!”, a fost replica tinerei.

„Nu îmi imaginam că poate să fie atât de greu să fii părinte. Dar măcar suntem împreună și e mai ușor”, a zis ulterior Ștefan către Anda.

În timp ce Traian suferă, Claudia se aranjează și spune că are de gând să își vadă mai departe de viață.

Episodul 35 din „Iubire cu parfum de lavandă”, de pe 19 decembrie 2024. Claudia vrea să rupă legătura cu Traian

Cristi se prinde că părinții lui sunt certați și chiar asistă la o ceartă între ei.

„Amalia, între mine și Monica nu a fost nimic, ți-am zis! Încetați toți cu prostiile astea! Nu e și nu a fost nimic”, a zis Cristi, extrem de nervos.

Alma stă în pat atunci când Ștefan dorește să se apropie de ea pentru a discuta despre cele întâmplate la petrecerea surpriză: „Îmi pare rău că am insistat să vorbim despre petrecerea surpriză, dacă nu insistam probabil că nu ajungeam aici”.

„Aș fi preferat să nu fie tot satul de față când mi s-au dat papucii”, a zis tânăra supărată.

Anda a vrut să discute cu fiica ei despre Albert, tatăl copilei, dar fata refuză să afle detalii: „Cred că îmi e frică de ceea ce aș putea afla”.

Conflictul dintre Alma și Maria nu pare să se stingă, iar Floare se duce la Jana ca să ceară ajutor pentru Claudia, care nu poate face copii.

Claudia îl abordează pe Traian și îi spune motivul pentru care îl evită: „Eu cred că nu ne potrivim. Nu cred că vrem același lucru, vrem lucruri diferite. Tu vrei o familie, eu nu”.

„Dat cine a zis că vreau asta mâine?”, a fost replica bărbatului.

„Ok, nu mâine. Ne placem, ne iubim, ne îndrăgostim, dar într-o zi tot o să vrei”, i-a răspuns Claudia.

Ștefan vine cu propunerea să meargă toți patru la mare, iar Dinu cere să discute cu soția lui.

„Vrei adevărul, da? Ceva ai intuit corect. Cred că Monica se dă la mine. Dar mai cred și că am lăsat-o să facă asta. Trăiesc mereu cu senzația că orice aș face sau aș spune nu o să mă poți ierta niciodată, că ești tot timpul pe picior de plecare. Într-o zi e soare, în alta e furtună, am ajuns aici din cauza frecușului ăsta, eu m-am adâncit în incertitudine, tu în frici și neîncredere. Așa că tu ești cea care trebuie să ia decizia. Eu sunt încă aici și te aștept, fac tot ce spui tu. Dar dacă nu reușești să mă ierți cu adevărat suntem în buclă și am obosit. Nu mai pot să stau lângă tine și să aud reproșuri pentru orice”, a zis bărbatul.

Cristi o caută pe Maria, dar află că a plecat cu Anda câteva zile.

Episodul 36 din „Iubire cu parfum de lavandă”, de pe 19 decembrie 2024. Ștefan le duce pe fete la mare

În episodul 36 din „Iubire cu parfum de lavandă”, Anda, Ștefan și fetele lor au ajuns la mare. Acesta a fost momentul în care femeia i-a propus să meargă undeva doar ei doi.

Cristi decide să meargă la mare după Maria și reușește să își convingă tatăl să îl lase, iar unchiul său îi dă cheile de la mașina personală.

Lucrurile nu merg bine între Maria și Alma, chiar dacă se află împreună cu Anda și Ștefan la mare. Maria pare că se apropie de Ștefan, iar Anda încearcă să discute cu Alma.

„Poate aș fi vrut să îmi vorbești mai mult despre tata, cu bune și cu rele, îmi lipsește, deși nu îl cunosc. Nu știu de ce, dar îmi lipsește”, a fost reproșul făcut de Maria mamei sale.

Episodul 36 din „Iubire cu parfum de lavandă”, de pe 19 decembrie 2024. Amalia și soțul ei se ceartă în continuare

„Mă sperie foarte tare gândul că nu o să mai pot să am încredere în tine”, a zis Amalia către soțul ei.

„Te-ai gândit? Ai o soluție? Vrei să divorțezi?”, a fost replica acestuia.

„Ăsta e un ultimatum? Nu rezolvi cu ultimatum. Până aici ai putut tu? Super. Deci până aici ai putut tu…”, a fost replica femeii.

Cei care i-au furnizat informații despre Anda lui Adrian l-au înjunghiat, în timp ce Amalia se gândește că nu poate trăi fără soțul ei.

Alma a sunat-o pe Maria, dar aceasta a dispărut și Ștefan și Anda se îngrijorează.

Episodul 37 din „Iubire cu parfum de lavandă”, de pe 19 decembrie 2024. Maria a dispărut, Ștefan o cere pe Anda în căsătorie

În episodul 37 din „Iubire cu parfum de lavandă”, zori dimineții îi surprind îngrijorați pe Anda și pe Ștefan, după ce Maria a dispărut de la cazare și toți au început să o caute disperați.

„Are un moment de rebeliune”, a fost de părere bărbatul.

„E numai vina mea. A avut parte de multe schimbări într-un timp foarte scurt, nu cred că trebuia să le expunem pe fete la relația noastră, nu cred că erau cu adevărat pregătite”, a zis Anda

Între timp aflăm că Maria a dormit în portbagajul lui Cristi, care a încercat să o facă să se simtă mai bine.

Amalia și-a anunțat soțul că cel mai bine ar fi ca relația lor să ia o pauză.

Între timp, Alma află unde e Maria și discută cu aceasta, încercând să o facă să se întoarcă: „Aș da orice să mă cert cu mama din motivele pentru care te cerți tu cu Anda. Dacă dispăream o noapte sau trei nopți, pentru mama mea era același lucru. Pentru Anda, dacă dispari tu se simte ca o eternitate. Pentru Anda e mai important cum te simți tu, nu cum se simte ea. Aș da orice, Maria, orice, ca să am o mamă ca a ta. Serios!”, i-a zis cu lacrimi în ochi Alma.

„Cred că am vrut să mă răzbun pe ea”, a zis Maria.

În timp ce mergeau prin pădure să verifice copacii, Rocky și Traian l-au descoperit pe Adrian plin de sânge. Au sunat imediat la ambulanță.

Între timp, Maria se întoarce în brațele Andei, iar Ștefan ascunde inelul de logodnă pe care voia să îl ofere.

Ajutată prin telefon de Anda, Ioana îl stabilizează pe Adrian.

Claudia recunoaște că are sentimente pentru Traian, în timp ce Cristi îi spune Mariei că o iubește.

În timpul unei plimbări, ștefan se pune în genunchi și oferă inelul de logodnă Andei, dar aceasta nu apucă să î idea răspunsul.

