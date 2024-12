Cine îi gătește lui Aurel Pădureanu, după moartea Corneliei Catanga. Interpretul a scos la iveală un detaliu neașteptat

Aurel Pădureanu a scos la iveală un detaliu foarte important despre cum decurge viața lui, după moartea Corneliei Catanga. Interpretul român a dezvăluit cine are grijă de el în aceste momente, mai ales că fiul lui, Alexandru, se află departe de casă.

Ziua de 26 martie 2021 a fost una extrem de tristă pentru Aurel Pădureanu. Soția lui, Cornelia Catanga, s-a stins din viață la vârsta de 63 de ani, la Spitalul Universitar din București. Interpretul român a trecut prin clipe dificile chiar în timpul pandemiei de Covid-19.

La aproape patru ani de la decesul regretatei artiste, Aurel Pădureanu încă îi duce lipsa acesteia, însă are aproape persoanele dragi. De curând, interpretul a făcut dezvăluiri neașteptate despre viața lui.

Acesta a mărturisit că nepoțica lui îi alină dorul de Cornelia Catanga. Micuța seamănă foarte bine cu regretata ei bunică. Alexandru Pădureanu, fiul celor doi artiști, a devenit tată în luna septembrie a acestui an.

Anastasia Cornelia este de o frumusețe deosebită, iar tatăl său se mândrește ori de câte ori are ocazia cu ea. De asemenea, Aurel Pădureanu abia așteaptă să își vadă și să își strângă în brațe nepoțica. Interpretul urmează să își viziteze fiul, în Statele Unite ale Americii, în primăvară.

„Fetița s-a născut în America, unde locuiește mama ei, este tare frumușică, am primit și fotografii, seamănă mult și cu bunica ei, Cornelia Catanga. În plus, îi poartă și numele. Poate, va ajunge tot o mare artistă.

Eram extrem de triști, după moartea soției mele, Cornelia, dar acum avem un motiv să ne bucurăm din nou de viață. O cheamă Anastasia, dar și Cornelia, în amintirea soției mele. Am fost și la cimitir la Cornelia, ca să îi spun că micuța seamănă și cu ea la chip”, a dezvăluit Aurel Pădureanu, conform click.ro.

Cine are grijă de Aurel Pădureanu, după moartea Corneliei Catanga

Aurel Pădureanu a vorbit despre persoanele care au grijă de el cât fiul său se află departe de casă, în Statele Unite ale Americii. Se pare că acesta are aproape copiii din prima căsnicie, dar și prima soție.

„Au grijă copiii mei, mari, din prima căsnicie, chiar și mama lor, prima mea soție. Ea îmi gătește. Are 74 de ani, e cam bolnăvioară, dar încă poate să facă treburi prin casă. Dar și eu am ajutat-o și am avut grijă de ea toată viață, chiar și când trăia Cornelia. Ne înțelegeam bine cu toții”, a dezvăluit interpretul român, conform sursei citate mai sus.

Cauza morții Corneliei Catanga

Cornelia Catanga a murit la vârsta de 63 de ani pe data de 26 martie 2021, după ce a suferit un stop cardio-respirator. Aceasta a fost pozitivă la Covid-19. Cântăreața se afla în stare gravă atunci când a fost adusă de ambulanță la Spitalul Universitar de Urgență București.

„Au fost două infarcturi, unul după altul, ea având, deja, inima slăbită şi plină de boli, de necaz. Totul s-a petrecut pe fondul unei imunităţi scăzute, era foarte slabă, suferea foarte mult”, au fost explicațiile Marei Bănică, de la vremea respectivă.