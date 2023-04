Chefi la cuțite, 12 aprilie 2023. Mălin Vacariu este toboșarul nevăzător care i-a impresionat pe chefi. Ce gest a făcut

Mălin Vacariu are 24 de ani, este un muzician din Cluj și a surprins-o din plin pe Gina Pistol atunci când a dezvăluit faptul că poartă ochelari de soare fiindcă este, de fapt, nevăzător. Detaliile povestite de tânăr, dar și gestul făcut de acesta, i-a surprins pe mulți, în ediția 9 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11, difuzată pe 12 aprilie 2023.

Mălin Vacariu i-a impresionat pe chefi și pe Gina Pistol cu dezvăluirile lui. Ce gest a făcut, în ediția 9 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11, de la Antena 1

Concurentul nu a venit singur, ci însoțit de câțiva prieteni, care și ei au ales să concureze, fie împreună, fie separat, în sezonul 11 Chefi la cuțite.

Inițial, Gina Pistol a crezut că ochelarii de soare ai tânărului fac parte din stilul său de artist, însă a fost mai mult decât surprinsă atunci când a descoperit că îi poartă fiindcă este nevăzător. În timp ce își pregătea rețeta de paste carbonara, Mălin Vacariu a dezvăluit mai multe detalii despre el și despre incredibila lui poveste de viață.

Citește și: Chefi la cuțite, 12 aprilie 2023. Ciprian Crăciunescu a trăit o viață ca în filme! Ce a povestit juraților și ce verdict a primit

„Sunt muzician, mai exact toboșar. Am făcut școala de muzică din clasa I și până în a 12-a. Mi-am dorit în viața asta să am un statut perfect normal. Pe mine muzica m-a salvat, fiindcă am putut să arăt că și cineva cu condiția mea poate să facă ceva. Și sunt foarte mândru de asta. Practic, prin ceea ce fac eu, reușesc să îi văd pe oameni. Și îi las și pe ei să vadă ce este în interior. Am învățat să gătesc în facultate, de foame. Mă duceam în bucătărie și ieșea haos, din cauza oamenilor cărora li se părea ciudat că un om nevăzător gătește”, a dezvăluit tânărul, în timp ce pregătea o rețetă de paste carbonara, în ediția 9 a emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 11.

Ajuns în fața chefilor, tânărul s-a prezentat și a spus mai multe despre el, viața lui și sacrificiile făcute. Până la 7 ani a fost un copil sănătos, dar apoi Mălin a fost diagnosticat cu distrofie maculară. A început școala de muzică și, în prezent, tânărul are o trupă de muzică metal.

Citește și: Chefi la cuțite, 12 aprilie 2023. Sorin Bontea a răbufnit la degustare. Ce i-a reproșat lui Cătălin Scărlătescu

„Sunt și terapeut. La bază sunt muzician, dar pentru că oricare are o mamă și un tată...Alegi o facultate și o termini. Am făcut facultatea de asistență socială. Mă ajutau niște colegi să înregistrez”, a mai spus tânărul, care a dezvăluit că nu folosește Braille, ci chiar a învățat să scrie de mână, deși este nevăzător.

Un moment cu adevărat emoționant a fost atunci când chefii au dat mâna cu el și s-au prezentat tânărului care și-a împlinit visul de-a veni la Chefi la cuțite. Apoi, concurentul a făcut un gest neașteptat: a arătat cât de bine poate scrie de mânp, deși este nevăzător. Le-a lăsat chefilor un mesaj deosebit, ce a impresionat din plin.

„Ești foarte tare omule!”, i-a zis Florin Dumitrescu.

Surpriza lui Mălin Vacariu a fost mare atunci când a primit cuțitul și șansa de-a merge mai departe, în bootcampul emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11.

„Bravo, omule! Mi-ai făcut ziua!”, a mai zis Dumitrescu admirativ, la final.

Tot ce trebuie să știi despre Chefi la cuțite, sezonul 11, de la Antena 1

Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu, vor avea la fiecare joc de amuletă un adversar care va munci din greu la cel de-al patrulea banc de lucru pentru a le încurca planurile.

Astfel, în noul sezon Chefi la cuțite, ce va putea fi urmărit pe Antena 1 și AntenaPLAY, luptele pentru amuletă se vor da în 4. La fiecare confruntare, Chefii vor avea câte un nou oponent. Degustarea o va face un invitat celebru, care va decide câștigătorul fără să știe cui aparține farfuria aleasă. Toate amuletele care vor fi câștigate, de-a lungul audițiilor, de către ceilalți competitori, vor fi depozitate într-un seif, acestea reprezentând premiul care va putea reveni unuia dintre cei trei Chefi în urma bătăliei finale.

Competiția este condimentată și de momentul jurizării preparatelor pentru amuletă: degustarea o va face un invitat celebru, care va decide câștigătorul fără să știe cui aparține farfuria aleasă. Fiecare înfruntare culinară va fi jurizată de o altă vedetă, cei trei Chefi confruntându-se cu riscul ca amuleta să fie acordată celui de-al patrulea adversar.

Noua dinamică din ringul culinar aduce astfel încă o miză cu greutate în show-ul Chefi la cuțite: toate amuletele care sunt câștigate, de-a lungul audițiilor, de către ceilalți competitori, pot reveni unuia dintre cei trei Chefi, în urma bătăliei finale.

Urmărește sezonul 11 Chefi la cuțite pe Antena 1 sau AntenaPlay.