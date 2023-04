Chefi la cuțite, 12 aprilie 2023. Ciprian Crăciunescu a trăit o viață ca în filme! Ce a povestit juraților și ce verdict a primit

În sezonul 11 al emisiunii Chefi la cuțite, Ciprian Crăciunescu a decis să pregătească chefilor o rețetă specială de antricot de cerb cu piure de țelină., Concurentul a impresionat nu doar cu preparatul său, ci și cu dezvăluirile emoționante pe care le-a făcut.

Ciprian Crăciunescu a făcut dezvăluiri emoționante în ediția 9 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11, difuzată pe 12 aprilie 2023. Ce verdict i-au dat jurații

În timp ce pregătea o rețetă de antricot de cerb cu piure de țelină, tânărul în vârstă de 33 de ani din Rădăuți (Suceava) a dezvăluit faptul că este consultant gastronomic.

„Chestia comică este că vin dintr-o familie de avocați și judecători. Am făcut facultatea de drept timp de doi ani de zile și într-o zi m-am hotărât că nu sunt fericit cu ceea ce fac. Nu regret absolut nimic din ceea ce am făcut și, dacă ar fi să fac din nou, aș face absolut la fel. Toate, într-un fel sau altul, au contribuit la omul care sunt astăzi”, a mărturisit Ciprian Crăciunescu.

Farfuriile au fost trimise apoi la degustare și, când au ridicat cloșurile, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu, au fost impresionați în mod plăcut de aspectul preparatului.

„Ce farfurii mișto. Îmi place farfuria”, a fost de părere Sorin Bontea.

„Am fost în Tokyo, Loas, Cambodgia, Singapore, Hong Kong. Am plecat în lume să mă regăsesc pe mine, să îmi găsesc vocația, aveam 20-21 de ani. Am suferit o decepție în dragoste. Ne-am despărțit brusc și brutal. În ziua de Crăciun, când eu lucram să strâng bani de un inel de logodnă, ea petrecea cu altcineva. Am avut bani de un bilet de avion și cam asta a fost. Am plecat la Tokyo, aveam 60 de euro în buzunar, m-au ținut 24 de ore. După aia a fost comic, a început să fie amuzant. M-am plimbat pe străzi, m-am uitat la toți oamenii, două sute de oameni care trec trecerea de pietoni deodată, eu obișnuit fiind din Rădăuți, unde doar eu și umbra mea treceam strada. Tokyo a fost o perioadă relativ scurtă, Cambodgia a durat mai mult și a fost o experiență care mi-a schimbat viața. A fost prima dată în viața mea când am stat nemâncat trei zile, am cunoscut cum e să îți fie foame din instinct. Am luat mâncare din magazine doar ca să supraviețuiesc, dar toate astea le făceam în ideea că știam în viitor că voi reuși. Au fost nopți în care nu am avut un acoperiș. Am dormit pe stradă, sub poduri, pe bancă. Am reușit până la urmă să mă angajez la un bar.

Apoi am venit în Europa, în Bruxelles am ajuns cu 4 euro. Am intrat într-un supermarket, am găsit 4 beri cu 4 euro, am zis că mâncarea nu mai are sens în ziua aia, am luat berea și am văzut un cerșetor pe stradă. Am zis c ear fi să beau cu el, că peste 2 ore oricum aveam să ajung ca el probabil. L-am întrebat numele și mi-a zis că e Radu, din Arad. Ne-am spus poveștile de viață și Radu, cerșetor de pe stradă, mi-a dat 50 de euro, mi-a cumpărat 3 nopți la hotel și a și vorbit la un restaurant ca să mă duc spălător de vase. Din restaurant în restaurant am prins experiență. A urmat Amsterdam, am ajuns la Londra și apoi la Cancun, la o prietenă. N-am mai plecat, l-am făcut pe Dacian, am reușit să am propriul meu restaurant australian în Țara Galilor. Am avut succes, am avut și două interviuri în BBC.

Am primit o afacere pe care n-am putut s-o refuz, am vândut afacerea. Am făcut o casă la Câmpulung. Am îngropat toți banii într-o casă, într-o mașină, o bucată de pământ. A urmat divorțul, la un an după ce m-am întors. A fost din cauză că eu nu am mai putut să susțin stilul de viață pe care ni l-am dorit amândoi. Acum fac consultanță gastronomică în județul Suceava. Am avut un prieten foarte apropiat, am lucrat împreună la Vama Veche. Și anul trecut, pe 1 august, n-a mai…A pierdut lupta. S-a dat bătut. I-am înțeles suferința, a pierdut lupta cu viața. Amândoi ar fi trebuit să participăm la acest concurs, doar că el n-a mai apucat”, a fost dezvăluirea emoționantă făcută de concurent.

Chefii au fost impresionați de cele povestite de Ciprian Crăciunescu, apoi i-au dat verdictul: cu trei cuțite, tânărul a primit șansa de-a merge mai departe, în bootcampul emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11.

