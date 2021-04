Chefi la cuțite, 13 aprilie 2021. Iulian Buiac a fost aplaudat de jurați, după ce și-a spus povestea vieții

Concurentul a dezvăluit faptul că lucrează ca salahor, dar are o imensă pasiune pentru dansuri și pentru gătit.

Ca să îi impresioneze pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu, Iulian Buiac a decis să pregătească o salată bulgărească, un preparat de primăvară, despre care spune că îl ajută să se mențină în formă.

Deși suferă de o formă de nanism, tânărul nu s-a lăsat și a demonstrat tuturor că nimic nu este imposibil atunci când îți dorești cu adevărat.

„Mama mea a lucrat ca bucătăreasă timp de 12 ani. Am furat un pic de meserie de la ea. Părinții mei sunt oameni normali, mama mea are 1,7 metri, sora mea are 1,78 metri și fratele chiar 1,84! Din păcate nu sunt căsătorit, nu am o relație, sunt o persoană singură. În ziua de astăzi, la o fată frumoasă i-ar fi rușine să iasă cu mine pe stradă. Poate așa a fost să fie sau poate așa a vrut Dumnezeu să facă. Poate a vrut să îmi dea un suflet mare într-un corp mic. Nu contează că sunt mic și nu am să-l condamn pe Dumnezeu. Pot să merg, pot să muncesc, pot să înot, pot să joc fotbal...Ce poți să vrei mai mult de la viață? Am văzut ce poate nu au văzut alții și cel mai mult îi mulțumesc că am deschis ochii”, a fost dezvăluirea emoționantă făcută de concurent.