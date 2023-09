Chefi la cuțite, 13 septembrie 2023. Fabian Soare a venit cu „potențialul în ochi”, dar a primit un test fulger

În ediția 9 de la Chefi la cuțite sezonul 12, din 13 septembrie 2023, Fabian a venit să își încerce norocul la Chefi la cuțite, dar și să-și testeze talentul. Scenarist și regizor de profesie, Fabian vine nu de departe, ci din Mogoșoaia, Ilfov, și la vârsta de 24 de ani încearcă să facă un film în România.

Spune că în viață vrea și filme și restaurante pentru că asta îi place cel mai mult, însă până până să treacă la analiza farfuriei sale chefii au fost curioși să-i afle mai pe îndelete povestea.

"Eu voiam să fiu actor inițial și m-am dus în Londra, unde este viața bună și frumoasă... Unde e străinătate, unde nu e ca în România... La prima oră din acea facultate i-am văzut pe toți ceilalți cu scaunele în cap că așa le au zis profesorii să facă un exercițiu de actorie. Am zis că am ajuns la nebuni. Am zis că eu nu am ce căuta aici, nu mi-a plăcut, am văzut cum stă treaba și m-am schimbat eu repede cumva. M-am dus la decan și i-am zis că vreau să fac filme. Nu prea îmi place actoria asta a voastră. În capul meu credeam că voi învăța să fac filme fizic... Nu filmai, nu învățai, nu experimentai cu colegii. Ți se ia rău de tot după trei luni de așa ceva", spune Fabian Soare.

"Eram sincer într-o depresie foarte nașpa acolo. Nu vorbeam cu nimeni.. Nu știu, pe mine mama mea m-a învățat să zic "Bună ziu" când intru într-un bloc, că așa este frumos... Zi de zi am zis bună ziua la toți englezii...", povestește Fabian, trist că la chimb nu primea niciun răspuns.

"Am venit acasă la mămica cu rușine, dar și plăcere multă și de atunci am început să îmi scriu singur scenariile. Am încercat să învăț singur, chiar am făcut-o! Înveți camera, înveți lumina, înveți sunetul, înveți editatul, scrisul, regia, actoria... am avut treabă!

Am făcut un short film acum doi ani și un film de lung metraj acum un an, "Păcatele lui Adam". E un mister thriller nonlinear", povestește el.

Fabian spune că a venit la Chefi la cuțite pentru a a vedea cât de bun poate să devină: "Eu gătesc în fiecare zi de atâția ani îmi place foarte mult să fac asta".

Chef Florin Dumitrescu i-a lansat o provocare, să creeze un preparat dintr-o combinație inedită, totul contratimp: "Ia fii atent, următorul scenariu: Ești în Battle, ajungi la proba individuală și ai de lucrat cu anumite ingrediente pe care ți le dau concurenții din echipele adverse și primești carne tocată frișcă și varză murată și să știi că de răspunsul ăsta depinde foarte multe lucruri ce faci".

Vezi în videoclupul de mai sus ce a răspuns Fabian Soare.

