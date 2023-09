Chefi la cuțite, 11 septembrie 2023. Lucian Butnaru, tânărul care i-a uimit pe chefi. Cu ce se ocupă, în ciuda dizabilității sale

În ediția 8 de la Chefi la cuțite, sezonul 12 din 11 septembrie 2023, Lucian Butnaru i-a impresionat pe chefi, atât cu desertul delicios, cât și cu povestea lui de viață

Lucian Butnaru are 28 de ani, vine din Cluj și este proprietar de cafenea. În ediția 8 de la Chefi la cuțite sezonul 12, din 11 septembrie 2023 a pregătit un mouse care le-a testat atenția chefilor și i-a impresionat. Ei au rămas surprinși atunci când acesta a intrat în platou, dar povestea lui i-a luat complet pe neașteptate.

„Vreau să te întreb ceva, înainte să vorbim despre tine pentru că eu acum chiar am o curioziate. Din ce l-ai făcut atât de pufos”, a fost primul lucru pe care i l-a spusc chef Florin Dumitrescu.

„Are smântănă pentru frică, neîndulcită, gălbenuș de ou, lapte, cafea și ciocolată cu 65% masă de cacao”, a răsuns acesta, înainte de a le dezvălui celor trei jurați povestea lui uimitoare de viață.

Lucian Butnarul și-a spus povestea de viață la Chefi la cuțite, în ediția 8 din 11 septembrie 2023

În ediția 8 de la Chefi la cuțite sezonul 12, din 11 septembrie 2023, Lucian Butnaru a povesit că deține o cafenea în care lucrează și persoane cu dizabilități. „Unul dintre angajați este cel desenat pe tricou, este Mihai, un tânăr cu sindrom Dawn”, a explicat acesta.

Tânărul nevăzător a explicat că mulți încurcă termenul de cafenea socială cu o cantină socială și atunci când le trec pragul sunt uimiți de prețurile cafelei de specialitate pe care o servesc acolo. Lucian Butnaru mai are alți doi colegi de muncă, o tânără nevăzătoare și o persoană „tipică”, așa cum a definit-o el.

De asemenea, concurentul de la Chefi la cuțite sezonul 12, a vorbit deschis și despre dizabilitatea sa.

„Ochiul acesta (n.r. drept) s-a dezactivat în 2009. De tot! În copilărie, până pe la 17 ani, vedeam cum ambii ochi, însă din cauza unei operații, am rămas fără vedere la ochiuk drept. Scopul opreației era să facă ceva mai bun, însă din păcate, a fost un eșec”, a povestit acesta.

„Asta (n.r. stângul) știu că sunteți trei, dar nu știu exact cât de frumoși sunteți”, a mai glumit acesta.

„Faptul că nu văd destul de bine, recent, am simțit o frustrare pentur cp nu am recunoscut un client în cafenea și s-a simțit foarte deranjat și nu a mai revenit. Cafeneaua am deschis-o în 2021 după ce am mers la multe interviuri și am fost refuzat”, a mai povestit Lucian Butnaru.

Mai mult, tânărul a primit trei cuțite pentru desertul său delicios, iar chef Cătălin Scărlătescu a spus că și l-ar dori în echipa sa.

