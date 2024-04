Chefi la cuțite, 15 aprilie 2024. Gabriel Mîțoc a uimit cu experiența sa. Ce a descoperit la asociatul său, când a privit camerele

În ediția 12 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13, din 15 aprilie 2024, Gabriel Mîțoc i-a luat prin surprindere pe jurați dezvăluirile făcute, dar și cu ingredientul pe care l-a pus în preparatul său.

Sezonul 13 al emisiunii Chefi la cuțite a adus în fața juraților concurenți din toate colțurile lumii, rețete surprinzătoare și momente savuroase. În ediția 12 am putut să îl cunoaștem pe Gabriel Mîțoc.

Acesta i-a uimit pe jurați nu doar cu ingredientul pe care a ales să îl pună în preparatul său, ci și cu dezvălurile pe care le-a făcut despre asociatul său.

Concurentul este fost bucătar și în prezent deține o fermă în Drăgășani. Ca să îi impresioneze pe jurați, acesta a decis să pregătească un spate de iepure asortat cu ratatouille de legume și sos de porto.

„Sunt bucătar de 7 ani, am gătit la un nivel destul de ridicat la Londra. În Londra am avut două etape, incipitul a fost când îmi făceam cariera, în care am lucrat prin 20-25 de restaurante. Banii mei și tinerețea mea au fost lăsate undeva prin hub-urile Londrei. A fost o experiență plăcută, o tinerețe pe care nu o regret”, a povestit concurentul care a venit să își confirme faptul că, deși s-a lăsat de meseria de bucătar, încă mai știe să gătească.

După degustare, ușile s-au deschis și în platou și-a făcut apariția Gabriel Mîțoc, care s-a prezentat.

„Am 31 de ani și vin din Drăgășani. Am gătit în Londra, Franța, Italia. Am fost bucătar, dar nu am mai lucrat de 4 ani într-o bucătărie profesională. Am venit în România și am decis să gătim mai natural, am un băiețel de 4 ani și unul pe drum. Am înființat o fermă și o grădină și acolo încercăm să ne creștem noi toate alimentele. Le vindem la prieteni, la rude. În străinătate am lucrat 8 ani de zile. Am găsit o soție din Australia, ne-am cunoscut în Londra, unde am avut un restaurant cu un prieten albanez. A fost ceva peste noapte, pur și simplu mi-a propus și am acceptat. Nu eram top class, dar niciodată nu mi-am bătut joc de clienții mei. Într-o zi am zis să mă uit uit pe camerele de supraveghere și am văzut cum albanezul cântărea săculeți de cocaină în interiorul bucătărie. Niciodaată nu mi-am pus un semn de întrebare. Am plecat fără bani de acolo”, a mai spus tânărul, cu viață de roman.

Orlando Zaharia, Alexandru Sautner, Richard Abou Zaki și Ștefan Popescu au fost uimiți de faptul că Gabriel a pus ulei esențial de lavandă în farfuria lui, lucru ce l-a intrigat mai ales pe Chef Abou Zaki.

La final, pentru farfuria pregătită, acesta a rpimit trei cuțite și șansa de-a merge mai departe, în bootcampul Chefi la cuțite sezonul 13.

