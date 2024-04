Chefi la cuțite, 15 aprilie 2024. Loredana Elena Șerban i-a emoționat pe jurați cu dezvăluirile făcut. Ce dramă a trăit

În ediția 12 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13, Loredana Elena Șerban i-a emoționat pe jurați confesiunile făcute. Cu lacrimi în ochi, concurenta a spus prin ce accident dureros a trecut.

Sezonul 13 al emisiunii Chefi la cuțite a adus în fața juraților concurenți din toate colțurile lumii, rețete surprinzătoare și momente savuroase. În ediția 12 am putut s-o vedem pe Loredana Elena Șerban. Cu lacrimi în ochi, concurenta a spus prin ce accident dramatic a trecut în urmă cu ceva timp.

Loredana Elena Șerban i-a emoționat pe jurați cu dezvăluirile făcute în ediția 12 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13, din 15 aprilie 2024

Ca să îi impresioneze pe jurați, Loredana Elena Șerban a ales să pregătească o rețetă de ciorbă de perișoare. Orlando Zaharia, Alexandru Sautner, Richard Abou Zaki și Ștefan Popescu au degustat cu plăcere preparatul, apoi ușile s-au deschis și în platou și-a făcut apariția concurenta.

„Sunt din Brașov, sunt bucătar și lucrez la Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” din Brașov, la popotă. Pregătesc pentru toți, ultima dată am lucrat pentru 95 de persoane dintre care 30 au fost americani. Efectiv au lins farfuria. Sunt singură în bucătărie, nu am ajutor. Gătesc de șase ani în bucătărie, dar pentru familie gătesc de o viață!”, a dezvăluit concurenta, uimindu-i pe jurați.

Citește și: Chefi la cuțite, 15 aprilie 2024. Cristian Marin are 13 ani și i-a surprins pe jurați cu povesta accidentului său. Ce a dezvăluit

Apoi, după ce a spus că ar prefera să meargă în echipa lui Richard Abou Zaki, aceasta a dezvăluit mai multe detalii despre viața ei.

„Am stat în Italia 12 ani. Am mers la școală, am urmat liceul și am decis să merg în străinătate în vizită. Am avut o prietenă în Italia și m-a chemat în vizită. N-a fost așa, am rămas 12 ani, pentru că prin intermediul ei l-am cunoscut pe fostul meu soț, italian. Aveam 24 de ani și din acea relație au venit pe lume și cei doi copii ai mei. Părinții nu prea au fost de acord, dar după aceea s-au obișnuit cu ideea. Cu părinții am avut o relație foarte frumoasă, am avut o copilărie foarte dulce, părinții mei, care nu mai sunt, au lucrat la fabrica de ciocolată și bomboane. Din păcate, părinții mei au decedat amândoi când eu eram însărcinată cu fiica mea. Era ultima zi de muncă, practic nu trebuia să meargă la serviciu, dar a fost chemată pentru că se scotea un produs nou. La calea ferată, la 5 minute de casă, mașina în care se afla a fost lovită de tren. I-a făcut praf. Ne-a sunat directorul fabricii și mi-a zis ca mama, colega ei și soțul acesteia au decedat în accident. Nu am putut veni la înmormântare.

Citește și: Chefi la cuțite, 15 aprilie 2024. Raul Pasetto este italianul care s-a întâlnit cu vedete precum Brad Pitt și George Clooney

A fost un șoc care m-a marcat, dar mă bucur că fetița nu a pățit nimic, pentru că eram exact în ultimele zile de sarcină. Mama nu a văzut-o niciodată, a murit cu două săptămâni înainte să nasc. Dar se pare că Dumnezeu mi-a luat un înger și mi-a dat un altul”, a mărturisit femeia, cu lacrimi în ochi, la Chefi la cuțite sezonul 13.

Loredana Elena Șerban a primit trei cuțite și șansa de-a merge mai departe în bootcamp.

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 13 Chefi la cuțite. Edițiile integrale se văd în AntenaPLAY

Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner, Chef Richard Abou Zaki și Chef Ștefan Popescu au decis să scrie următorul capitol din bucătăria show-ului prezentat de Irina Fodor.

Astfel, la Chefi la cuțite, în noul sezon, cei patru jurați aduc în ringul culinar impresionanta lor experiență, fiind pregătiți să descopere noi talente în domeniul gastronomic, dar și să se întreacă în arena amuletelor, care aduce noutăți, începând cu acest sezon.

Fiecare Chef va primi un număr de puncte pentru preparatul său la întrecerile amuletelor, punctajul final fiind criteriul în funcție de care se va decide cine sunt Chefii care trec în etapa următoare, căci doar trei dintre cei patru jurați vor avea o echipă în etapa confruntărilor. Nu în ultimul rând, juratul care nu își va alcătui o echipă va decide în ce tabără va intra câștigătorul cuțitului său de aur.

Chefi la cuțite sezonul 13 aduce rețete savuroase, confruntări savuroase, momente delicioase și povești de viață surprinzătoare.

Edițiile integrale din sezonul 13 Chefi la cuțite pot fi vizionate pe AntenaPLAY.