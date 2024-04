Chefi la cuțite, 15 aprilie 2024. Cristian Marin are 13 ani și i-a surprins pe jurați cu povesta accidentului său. Ce a dezvăluit

În ediția 12 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13 am putut să îl cunoaștem pe Cristian Marin, un băiat în vârstă de 13 ani care i-a impresionat pe jurați cu dezvăluirile sale.

Sezonul 13 al emisiunii Chefi la cuțite a adus rețete delicioase și povești de viață surprinzătoare. Printre cei mai surprinzători concurenți a fost Cristian Marin, un băiat în vârstă de 13 ani, care i-a uimit pe jurați nu doar cu rețeta pregătită, ci și cu dezvăluirile făcute.

Orlando Zaharia, Alexandru Sautner, Richard Abou Zaki și Ștefan Popescu au fost surprinși în mod plăcut de puternica pasiune pentru gătit a băiatului.

Cristian Marin i-a surprins pe jurați cu rețeta pregătită și cu dezvăluirile făcute, în ediția 12 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13, din 15 aprilie 2024

După ce a pregătit rețeta, tânărul a așteptat cu sufletul la gură verdictul dat de Orlando Zaharia, Alexandru Sautner, Richard Abou Zaki și Ștefan. Când degustarea s-a terminat, ușile s-au deschis și în platou și-a făcut apariția Cristian.

„De la 6-7 gătesc, mereu am stat lângă mama la bucătărie. Mereu m-a fascinate cum reușește ea să transforme niște alimente normale într-o mâncare foarte gustoasă. La 9 ani, când am rămas singur acasă, fratele meu mi-a cerut să îi fac ceva de mâncare. Am un frate mai mic, îl cheamă Carol. Am găsit niște ouă prin frigider și am zis să îi fac o omletă. De la acea dorință a lui Carol și de la faptul că a zis că omleta a fost excelentă, am continuat să gătesc mai mult și azi am ajuns la emisiune.

Citește și: Mesajul transmis de chef Ștefan Popescu, după ce s-a aflat că nu va avea echipă în sezonul 13 Chefi la cuțite. Ce a publicat

„Practic rugby de 2 ani și jumătate și pot spune că acest sport m-a ajutat super mult, pentru că eu, atunci când am venit la această echipă eu nu mai încercasem. Revenisem după un accident de mașină, a dat mașina peste mine. Eram pe bicicletă. La 10 ani am avut un accident destul de urât, mergeam pe bicicletă și nu m-am asigurat când treceam trecerea. A venit un șofer într-o mare viteză și m-a luat pe capotă. A fost destul de greu, pentru că după aceea nu mai puteam merge. A trebuit să stau trei luni cu piciorul în ghips. De aia am zis de rugby, că probabil că dacă nu făceam asta aveam și acum probleme la picior. M-a ajutat foarte mult pentru că m-a disciplinat și mi-a adus un comportament pe care nu îl aveam înainte”

Pentru rețeta pregătită, concurentul a primit două cuțite, iar Ștefan Popescu s-a lăsat convins să ofere al treilea cuțit.

Citește și: Chef Richard Abou Zaki, postare cu subînțeles după ce preparatul său a fost criticat de Antonio Passarelli. Ce a transmis

„Felicitări, ești incredibil! Îmi place mult de tine”, i-a spus Alexandru Sautner.

„Ești un copil magic”, a completat Orlando Zaharia, în ediția 12 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13.

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 13 Chefi la cuțite. Edițiile integrale se văd în AntenaPLAY

Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner, Chef Richard Abou Zaki și Chef Ștefan Popescu au decis să scrie următorul capitol din bucătăria show-ului prezentat de Irina Fodor.

Astfel, la Chefi la cuțite, în noul sezon, cei patru jurați aduc în ringul culinar impresionanta lor experiență, fiind pregătiți să descopere noi talente în domeniul gastronomic, dar și să se întreacă în arena amuletelor, care aduce noutăți, începând cu acest sezon.

Fiecare Chef va primi un număr de puncte pentru preparatul său la întrecerile amuletelor, punctajul final fiind criteriul în funcție de care se va decide cine sunt Chefii care trec în etapa următoare, căci doar trei dintre cei patru jurați vor avea o echipă în etapa confruntărilor. Nu în ultimul rând, juratul care nu își va alcătui o echipă va decide în ce tabără va intra câștigătorul cuțitului său de aur.

Chefi la cuțite sezonul 13 aduce rețete savuroase, confruntări savuroase, momente delicioase și povești de viață surprinzătoare.

Edițiile integrale din sezonul 13 Chefi la cuțite pot fi vizionate pe AntenaPLAY.