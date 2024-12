Chefi la cuțite, 15 decembrie 2024. Cine a câștigat al patrulea battle. O concurentă din echipa roșie a fost eliminată

În ediția 16 din sezonul 14 Chefi la cuțite, de pe 15 decembrie 2024, Chef Ștefan Popescu a aruncat în luptă o amuletă surprinzătoare, care a adus noi concurenți din bootcamp. Chef Richard a contraatacat și a folosit o amuletă cu efect puternic asupra produsului final al fiecărei echipe.

Chef Richard Abou Zaki, Chef Orlando Zaharia, Chef Ștefan Popescu și Chef Alexandru Sautner s-au înfruntat într-o bătălie cu lovituri grele, iar, la final, unul dintre ei a pierdut un concurent valoros.

În cel de-al patrulea battle al acestui sezon, două amulete au dat peste cap strategiile, dar și dinamica de la bancurile de lucru.

De asemenea, Irina Fodor a anunțat o temă dificilă pentru al patrulea battle din sezonul 14 Chefi la cuțite din 15 decembrie 2024.

„În acest meniu avem două feluri la alegere. Fie starter și desert, fie starter și main course, fie main course și desert, așa cum vă doriți fiecare. Însă, din acest moment, în afară de momentele în care vă rog eu să luați cuvântul, trebuie să facă toată lumea liniște totală. Fiecare chef va delega câte un concurent, care va merge în cămară și va alege un ingredient. Vom alege câte cinci ingrediente de echipă. Chefii vor trage la sorți ordinea și eu voi numi un ingredient, pe al șaselea pe ziua de azi și este vorba de miere. Cu toții trebuie să aveți azi mierea în meniul vostru, căci ne vizitează niște apicultori”, a anunțat frumoasa prezentatoare.

Citește și: Echipa verde a lui Chef Richard Abou Zaki a câștigat ieri seară battle-ul la Chefi la cuțite

Chefi la cuțite, 15 decembrie 2024. Chef Ștefan Popescu și Chef Richard Abou Zaki au aruncat în luptă amuletele câștigate în timpul preselecțiilor. Ce avantaje noi au obținut

Nici bine nu a fost dat startul și butonul roșu a fost apăsat cu putere de Chef Ștefan Popescu. Juratul a aruncat în luptă amuleta care i-a dat puterea să aducă trei concurenți din bootcamp.

Momentul ales de Chef Ștefan pentru a aduce noi concurenți este unul problematic. După primele trei battle-uri, fiecare echipă a pierdut câte o concurentă: din tabăra aurie a plecat Bianca Dragne, din echipa verde a ieșit Iuliana Gorcea, iar echipa roșie a pierdut-o pe Mary Borca.

Fiecare colectiv încearcă să se închege cât mai bine după primele battle-uri, așadar un nou concurent poate destabiliza o echipă aflată într-un echilibru fragil. Chef Ștefan Popescu a decis să aducă înapoi pe Ghiță Tamaș pentru echipa verde, pe Paul Alex aka Fratele Infinit pentru echipa aurie și pe George Nweke pentru echipa lui.

„L-am dat pe Fratele Infinit să vă încurce la infinit, iar eu mi-am păstrat ce-i mai bun! L-am chemat la mine în echipă pe George, care este bucătar și sunt sigur că va da totul pentru echipă”, a spus Chef Ștefan Popescu în ediția 16 a emisiunii Chefi la cuțite din 15 decembrie 2024.

Lovitura amuletei a lui Chef Ștefan a produs reacții în lanț. Chef Richard a contraatacat, folosind o amuletă cu efect puternic asupra produsului final al fiecărei echipe: preparatul pe care îl vor prezenta juraților.

„Ai puterea să blochezi câte cinci ingrediente ale echipelor adverse”, a spus juratul și a adăugat: „Primul ingredient pe care îl blochez e sarea. Al doilea ingredient pe care îl blochez e uleiul (de floarea soarelui). Al treilea ingredient pe care îl blochez e laptele. Blochez și frișca și zahărul”, a zis Chef Richard Abou Zaki în ediția 16 Chefi la cuțite din 15 decembrie 2024.

Chefi la cuțite, 15 decembrie 2024. Cine a câștigat al patrulea battle din sezonul 14

Echipele au așteptat cu nerăbdare să afle verdictul final al benzii din ediția 16 a sezonului 14 Chefi la cuțite, de pe 15 decembrie 2024, după ce au trecut printr-o adevărată probă de foc, în care au avut interdicție la 15 ingrediente importante în bucătărie.

Emoțiile au atins cote maxime pentru Chef Ștefan Popescu, care își dorea enorm un nou battle în palmares, după ce, săptămâna trecută, a câștigat primele două confruntări, cea de-a treia aducându-i victoria lui Chef Richard.

Battle-ul din această seară a fost marcat și de un nou conflict al lui Chef Ștefan cu adversarii săi. Totul a pornit de la faptul că juratul a folosit ou de prepeliță, asta după ce Chef Richard a interzis oul de găină.

„Le-am arătat: uite un ou de găină, unul de prepeliță! Altă pasăre! (...) Am plecat. Am ieșit din platou, nu am mai vrut să vorbesc cu ei. Se simt amenințați!”, a izbucnit juratul, în mijlocul discuției aprinse.

„Adevărul este că și Ștefan a blocat cartoful, iar noi am folosit cartof dulce. Eu m-am liniștit. A fost win-win”, a spus Chef Orlando Zaharia la testimoniale.

Cu toate că echipele verde și roșie au luat primele farfurii de pe bandă, concurenții din echipa aurie au reușit să impresioneze apicultorii degustători cu mușchiulețul de porc, cu sos de muștar și piure de cartof dulce, alături de baclavaua cu sos de iaurt și miere.

„M-am bucurat la fel de mult cum aș fi câștigat eu”, a spus Chef Alexandru Sautner, care s-a luat în brațe cu Chef Orlando Zaharia: „Doamne! Zici că am luat finala!”

Astfel, echipa roșie a mers la duel cu echipa verde, într-o bătălie care a avut în centru condimentele de la Fuchs.

Chef Richard Abou Zaki s-a frustrat atât de tare că a pierdut încât a decis să părăsească platoul de filmare pentru câteva momente.

„Cum e posibil? Era o farfurie impecabilă, era bună, gustoastă, elegantă. Eu înnebunesc aici! Îmi explodează gâtul”, a spus juratul în culise.

Chefi la cuțite, 15 decembrie 2024. Ce concurentă din echipa roșie a fost eliminată în ediția 16

Deznodământul ediției 16 din sezonul 14 Chefi la cuțite, de pe 15 decembrie 2024, a fost unul neașteptat. Chef Ștefan Popescu a mai primit o „lovitură” grea de la Irina Fodor. O concurentă din echipa lui a fost eliminată din competiție.

Mariana Irașcu a plecat acasă după ce farfuria ei a obținut doar patru puncte. Aceasta a părăsit platoul cu lacrimi în ochi și părere de rău: „Nu cunosc ingredientul. Nu am știut să îl folosesc, am intrat în panică”

„Mariana este o pierdere, pentru că ea avea rolul să îi țină în echipă. Era o piesă importantă”, a spus Chef Ștefan Popescu la testimoniale.

În schimb, Georgiana Damian din echipa lui Chef Richard Abou Zaki a avut cea mai bună farfurie din ediția 16 Chefi la cuțite din 15 decembrie 2024. Ea a gătit gălușcă cu prună, după ce a primit condiment pentru turtă dulce.

Citește și: Chefi la cuțite, 11 decembrie 2024. Ce concurentă din echipa roșie a fost eliminată. Simona Crișan, gestul care i-a uimit pe chefi

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 14 Chefi la cuțite, difuzat pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Sezonul 14 Chefi la cuțite aduce pe Antena 1 savoarea intensă a celei mai puternice competiții din ringul culinar. Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Orlando Zaharia și Chef Ștefan Popescu se întorc la masa juraților pentru o nouă rundă de audiții pe nevăzute, dar și în arena aprigelor bătălii pentru amulete, care în acest sezon vin cu o miză uriașă ce va da o nouă dinamică întregii competiții.

Farfurii suprinzătoare, pasionați de bucătărie dornici să revoluționeze arta gastronomică, invitați de marcă din aristocrația artei culinare internaționale, demonstrații de forță ale celor patru jurați pentru cele mai râvnite amulete, concurenți cu povești impresionante și multe emoții – toate fac parte din noul sezon al cooking show-ului, difuzat pe Antena 1 și în AntenaPLAY, duminică, de la ora 20:00, și luni, marți și miercuri, de la 20:30.

Lupta pentru amulete aduce o regulă nouă, înainte de formarea echipelor. Astfel, clasamentul format în urma punctelor obținute de Chefi la bătăliile pentru amulete va fi esențial, întrucât jurații care se vor poziționa pe locurile 3 și 4 vor împărți conducerea unei echipe – în vreme ce jurații de pe locurile 1 și 2 vor avea privilegiul de a conduce fiecare propria echipă.

Competiția se anunță cu atât mai intensă cu cât, începând din acest sezon, pe lângă premiul în bani, câștigătorul sau câștigătoarea marelui trofeu al cooking show-ului va primi un stagiu de pregătire de o lună la restaurantul Retroscena din Italia, oferit de Chef Richard Abou Zaki. Astfel, celor 30.000 de euro li se adaugă valoroasa recompensă a experienței unice în bucătăria unui restaurant cu o stea Michelin.