Chefi la cuțite, 18 martie 2024. Georgiana Burlacu a lăsat un „cadou” neașteptat în farfurie pentru juratul Ștefan Popescu

Prima ediție din acest sezon al emisiunii Chefi la cuțite a adus un „cadou” neașteptat în farfurie pentru juratul Ștefan Popescu. Când a văzut verdictul juraților, Georgiana Burlacu a avut o reacție surprinzătoare.

Una dintre concurentele care a decis să își încerce norocul în bucătăria emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13 a fost Georgiana Burlacu. Tânăra are 25 de ani, este asistentă într-o clinică de estetică din București și a venit la show destul de încrezătoare în forțele sale, dar și dornică să își facă băiatul mândru.

„Fac mazăre cu pui. Chiar dacă este o rețetă simplă am și câteva surprize. Am furat toate secretele pentru a face cea mai bună mazăre din lume. Rămâne secret ce secret voi pune în mâncare. Sunt sigură că o să-i dau gata pe cei patru chefi. Abia aștept să îi cunosc. Am auzit multe lucruri bune despre ei”, a dezvăluit concurenta, în timp ce își pregătea rețeta aleasă.

Apoi, după ce a așezat mâncare în farfurie, aceasta, a anunțat că are un „cadou” pentru Ștefan Popescu, juratul ei preferat, despre care a spus că îi va oferi și un pupic dacă îi dă cuțitul de aur.

Banda a început să meargă și Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner, Chef Richard Abou Zaki și Chef Ștefan Popescu au ridicat cloșurile, descoperit preparatul din farfurie.

„Te rog să ne explici, Orlando, ce a vrut să zică autorul”, a fost reacția lui Ștefan Popescu, atunci când a descoperit inimioara lăsată „cadou” în farfurie de către concurentă.

Se pare că mâncarea a fost pe placul lui juraților, fiindcă a avut gust: „E o mâncărică cinstită”.

Ușile s-au deschis și în platou și-a făcut apariția Georgiana Burlacu, zâmbind larg. S-a prezentat și toți chefii au văzut cât de emoționată este. Concurenta a oferit apoi câte o „indicație” de intervenție estetică pentru fiecare, ba chiar a spus că este „vrăjitoare” și că poate face magie!

La final a venit verdictul: tânăra a primit două cuțite, de la Sautner și Popescu, iar apoi a mai primit unul de la Richard, pe care a reușit să îl convingă.

Astfel, Georgiana Burlacu a primit șansa de-a merge mai departe în bootcampul emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13.

