Chefi la cuțite, 2 aprilie 2024. Sylvaine Helaine (Mr. Snake) e cel mai tatuat profesor din lume! Ce dezvăluiri a făcut

Chefii au rămas fără cuvinte atunci când l-au cunoscut pe Sylvaine, cunoscut drept Mr. Snake, cel mai tatuat profesor din lume. Concurentul a fost la un pas să își dea pantalonii jos, iar Chef Richard Abou Zaki a rămas mască, în ediția 7 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13.

Sezonul 13 al emisiunii Chefi la cuțite aduce în bucătărie rețete delicioase, povești de viață incredibile și concurenți veniți din toate colțurile lumii. Printre ei s-a numărat și Sylvaine Helaine, cunoscut drept Mr. Snake, cel mai tatuat profesor din lume.

Bărbatul a reușit să îi lase mască pe jurați cu dezvăluirile făcute, în ediția 7 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13, din 2 aprilie 2024.

Ușile s-au deschis și Orlando Zaharia, Alexandru Sautner, Richard Abou Zaki și Ștefan Popescu au rămas mască atunci când au dat cu ochii de concurent.

„Sunt Sylvaine, am 38 de ani și sunt cel mai tatuat profesor din lume. Am cam 550 de ore de ședințe de tatuaj. Tatuajele m-au costat aproximativ 75.000 de euro. Tatuajele îmi oferă o a doua viață. Ziua sunt profesor, iar noaptea devin vedetă, iar în weekend călătoresc peste tot în Europa, merg la evenimente , pot merge la filmări miercurea…Este perfect, pentru că toate sunt complementare”, a zis concurentul despre el.

Orlando Zaharia, Alexandru Sautner, Richard Abou Zaki și Ștefan Popescu au făcut ochii mari când l-au văzut și au dorit să afle mai multe detalii despre concurentul venit din Paris.

„Nu am văzut niciodată un om care să aibă atâtea tatuaje”, a zis Richard Abou Zaki.

„Sunt tatuat pe tot corpul, sunt cel mai tatuat profesor din lume. Am elevi care au 10 ani. Am 27 de elevi. Sunt profesor la școala primară, așa că predau de toate: franceză, matematică, istorie, geografie, științe, sport. Sunt învățător de 15 ani și elevilor nu le pasă deloc de cum arăt pentru că toată lumea mă știe la Paris. Fie am fost învățătorul vreunui frate mai mare, fie părinții arată copiilor poze cu mine pe telefon. Sau poate m-au văzut la vreo emisiune sau pe internet. Și chiar dacă nu mă cunosc, poate se pserie pe moment, dar după câteva minute, deja lucrăm împreună. Își iau cărțile, citim și totul este în regulă. Copiii sunt deschiși la minte. Nu am avut probleme cu copiii. Uneori, o dată sau de două ori pe an, am probleme cu părinții pentru că părinții religioși spun că nu ar trebui să fiu profesor și că nu așa ar trebui să arate un profesor. Dar pentru că sunt cel mai bun dascăl, asta durează o săptămână. Apoi, totul dispare!”, a mărturisit Sylvaine Helaine la Chefi la cuțite sezonul 13.

Chefii s-au mirat când au văzut că inclusiv ochii bărbatului sunt tatuați, în interior.

„Când mi-am tatuaj ochii a fost cel mai greu moment din viață. Un tip te ține țintuit și-ți ține ochii deschiși și nu ai voie să te miști, trebuie să te uiți într-un punct fix. Nici nu poți să te miști, când vezi cum vine ăla cu seringa…Poți vedea totul, nu vrei să treci prin asta. A durat doar 15 minute, dar au fost cele mai rele din viața mea! Am tot corpul tatuat. Voi face al doilea strat, tatuaje peste tatuaje, iar apoi al treilea și al patrulea strat. Poate al cincilea, și așa mai departe. Îmi place să fiu tatuat. Mă gândesc la tatuaje când mănânc, când mă antrenez, când lucrez…Când primul strat a fost gata m-am întrebat ce o să mai fac, așa că am decis să fac al doilea strat”, a mai spus francezul, care a fost pe punctul de a-și da pantalonii jos pentru a demonstra că este tatuat chiar și în zonele intime, dar și pe limbă.

„Suntem fericiți să cunoaștem un om ca tine, căci ne-ai arătat ceva nou, ce n-am mai văzut”, a fost reacția lui Chef Richard Abou Zaki, care i-a oferit cuțitul de argint al prieteniei.

