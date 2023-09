Chefi la cuțite, 2 septembrie 2023. Cum au reacționat chefii când l-au văzut pe Virgil Stănescu. Ce a urmat în platou

Virgil Stănescu, fostul căpitan al naționalei de baschet, i-a luat prin surprindere pe jurați în prima ediție din sezonul 12 Chefi la cuțite de pe 2 septembrie 2023. Chef Florin Dumitrescu a fost impresionat peste măsură de mărturisirile invitatului special.

Virgil Stănescu, fostul căpitan al naționalei de baschet, și-a dat examenul în artele culinare, chiar pe micile ecrane ale publicului.

Invitatul special al show-ului culinar a pășit pe platoul de filmat mai hotărât ca niciodată să-i cucerească pe chefi cu simplitatea lui, dar și cu înălțimea lui.

„Merg la intimidare!”, a fost replica pe care i-a dat Irinei Fodor, în culise.

„Am venit să le fac o surpriză chefilor. Abia aștept”, a mai adăugat fostul căpitan al naționalei de baschet.

Pentru a-i impresiona pe chef Cătălin Scărlătescu, chef Florin Dumitrescu și chef Sorin Bontea, Virgil Stănescu a decis să facă un piept de pui la grătar cu garnitură de cartofi: „Eu gătesc pentru supraviețuire”.

Invitatul a vorbit cu mare drag despre cea mai mare pasiune a lui: baschetul. În timp ce gătea, acesta a povestit despre începuturile sale în lumea sportului, dar despre parcursul dificil pe care l-a avut în carieră.

Cum au reacționat jurații când l-au văzut pe Virgil Stănescu în prima ediție a sezonului 12 Chefi la cuțite, de pe 2 septembrie 2023

Chef Sorin Bontea, chef Cătălin Scărlătescu și chef Florin Dumitrescu au rămas cu gurile căscate atunci când ușile s-au deschis, iar Virgil Stănescu a pătruns pe platoul de filmat. Acești nu s-au așteptat la o astfel de apariție în cadrul show-ului culinar.

„Marea legendă a baschetului românesc! Asta o să rămâi toată viața”, a evidențiat unul dintre jurați.

Fostul căpitan al naționalei de baschet i-a lăsat mască pe chefi cu dezvăluirile sale, iar chef Florin Dumitrescu a fost impresionat din plin de cele auzite.

„Am ieșit Campion Național în România, am ieșit Campion în conferință în Statele Unite ale Americii, am jucat prin campionate destul de puternice, ceea ce mă bucură și a fost un succes frumos. M-am întors în România în 2010, am mai jucat 2 ani, iar mai apoi am preluat echipa de baschet Steaua”, a povestit el.

„Mi-a plăcut teribil să ascult discursul lui despre sportivii care pot fi și buni elevi”, a dezvăluit chef Florin Dumitrescu.

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 12 Chefi la cuțite. Edițiile integrale se văd în AntenaPLAY

Se dă startul mult așteptatei bătălii din arena Chefi la cuțite. Telespectatorii au parte de o premieră maraton în această toamnă. Așadar, show-ul culinar vine cu 5 ediții consecutive în prima și a doua săptămână de difuzare, ulterior emisiunea având câte 4 ediții săptămânale.

În sezonul 12, Irina Fodor aduce surprize de proporții pentru jurați. Prezentatoarea TV o să-i însoțească pe chef Florin Dumitrescu, chef Cătălin Scărlătescu și chef Sorin Bontea pe tot parcursul noului sezon, fiind persoana care aduce cele mai imprevizibile vești.

Regulile nu se schimbă în sezonul 12 Chefi la cuțite. Așadar, chefii vor continua să gătească alături de un invitat special la jocul de amuletă. Dacă avantajul nu este câștigat de jurați, acesta va fi pus în seif. Toate mizele din seif vor fi puse în joc în ultima etapă de preselecții, iar un chef se va bucura din plin de ele la battle-uri.

Una dintre noutățile show-ului culinar este o schimbare organizatorică neașteptată: Chefii au un asistent cu o listă consistentă de atribuții, cel care preia acest rol fiind Rikito Watanabe, fostul concurent din sezonul 9 Chefi la cuțite.

Edițiile integrale din sezonul 12 Chefi la cuțite pot fi vizionate pe AntenaPLAY.