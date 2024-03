Chefi la cuțite, 20 martie 2024. Lăcrămioara Pintilie a primit cuțitul de aur de la Chef Richard Abou Zaki. Ce au făcut jurații

Lăcrămioara Pintilie este concurenta care a luat cuțitul de aur de la Chef Richard Abou Zaki, în ediția a treia a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13, difuzată pe 20 martie 2024.

Concurenta a intrat direct în echipa juratului, în ediția a treia, difuzată pe 20 martie 2024, la Antena 1.

Concurenta are 35 de ani, este din Reșița și momentan a renunțat la bucătărie pentru a face cofetărie. Acum, tânăra a simțit că a venit momentul să mai facă un pas îndrăzneț și anume participarea la Chefi la cuțite.

„Participarea la Chefi la cuțite a fost un vis pe care l-am avut încă de la prima ediție și acum a venit momentul. Anul ăsta a fost anul schimbării pentru mine. Oricum visul meu s-a împlinit, prin faptul că am ajuns în postura mea. O să încep să am mai multă încredere în mine, fiindcă pot mai mult”, a zis ea, explicând faptul că familia ei nu a știut că s-a înscris la show.

Aceasta a gătit o ruladă de iepure pentru a-i impresiona pe jurați și a spus că a ales preparatul fiindcă i-a plăcut cum arată. Deși a avut ceva emoții, concurenta a dat tot ce a avut mai bun pentru a obține un preparat reușit. A gătit și a reușit să obțină un rezultat pe placul ei, lucru ce a făcut-o să primească un cuțit de aur de la Chef Richard Abou Zaki, la Chefi la cuțite sezonul 13.

Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner, Chef Ștefan Popescu și Chef Richard Abou Zaki au degustat atent preparatul și au analizat toate detaliile, iar discuțiile în contradictoriu nu au întârziat să apară.

Apoi, ușile s-au deschis și în platou și-a făcut apariția concurenta, care s-a prezentat. N-a durat mult și Lăcrămioara Pintilie a primit cuțitul de aur de la Chef Richard Abou Zaki.

„Sunt Georgiana Lăcrămioara. Da, am fost bucătar. Am fost bucătar 15 sau 16 ani în Italia, în Dolomiți, la munte, 11 ani am lucrat la un hotel. Am făcut paste, supe și deserturi. Am lucrat cu un bucătar chef aproape doi ani, după care a plecat, iar patronii mi-au propus să preiau eu bucătăria. Le-am spus că nu mă simt în stare, nu am vrut. A venit alt bucătar, doi ani. Apoi am zis că a venit momentul să iau bucătăria în propriile mâini, am condus 4 ani. Inventam meniurile, restaurantul avea patru stele”, a zis concurenta.

Chef Richard Abou Zaki a dorit să afle mai multe despre situațiile cu care s-a confruntat concurenta Lăcrămioara Pintilie, cea care a primit cuțitul de aur.

„Au existat cazuri în care angajații nu au vrut să vină să lucreze alături de mine pentru că sunt femeie. Și fiind italieni, deja nu voiau. Eram și femeie, și româncă. Nu mai sunt în Italia de anul trecut. Am decis să mă întorc acasă și să schimb, sunt cofetar acum, fac prăjituri. Curând dau drumul la un laborator de cofetărie în Reșița”, a declarat Lăcrămioara Pintilie, tânăra care a devenit cuțitul de aur al lui chef Richard Abou Zaki din sezonul 13 Chefi la cuțite, în ediția a treia din 20 martie 2024.

Concurenta a spus că este dispusă să amâne planul cu laboratorul, dacă va merge mai departe, în competiție. Cei patru jurați i-au spus ce a greșit, dar totodată i-au apreciat curajul de-a risca atât de mult cu preparatul ales.

Lăcrămioara Pintilie a primit patru cuțite, apoi a început „negociatul”, căci toți și-au dorit s-o aibă în echipa lor.

„Eu mă simt să am prima femeie în echipa mea și vreau să dau azi cuțitul de aur!”, a zis Richard Abou Zaki.

Așadar, Lăcrămioara Pintilie a primit cuțitul de aur de la Chefi la cuțite sezonul 13, în ediția a treia, difuzată pe 20 martie 2024.

