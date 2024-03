Chefi la cuțite, 20 martie 2024. Ștefan Dinescu Crăciun este prăjitor de cafea și i-a uimit pe jurați cu dezvăluirile sale

În ediția a treia a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13, jurații au fost uimiți de dezvăluirile pe care le-a făcut Ștefan Dinescu Crăciun, un prăjitor de cafea pasionat de bucătărie.

Concurentul este din Constanța, are 43 de ani și se descrie ca fiind soț, tată, scafandru și, mai ales, prăjitor de cafea. Chef Orlando Zaharia, Cgef Alexandru Sautner, Chef Ștefan Popescu și Chef Richard Abou Zaki au fost curioși să descopere detalii interesante despre concurent, iar la final au oferit și verdictul pentru farfuria pregătită.

Ștefan Dinescu Crăciun este prăjitor de cafea și i-a uimit pe jurații Chefi la cuțite sezonul 13 cu dezvăluirile sale

Concurentul s-a prezentat în fața juraților de la Chefi la cuțite sezonul 13 nu doar cu o rețetă pe bază de carne, ci și cu o băutură deosebită, ce a stârnit discuții la masa juraților. Apoi, ușile s-au deschis și concurentul și-a făcut apariția, prezentându-se ca fiind soț, tată, scafandru și, mai ales, prăjitor de cafea.

„Am participat și la campionate, cred că sunt primul român care a câștigat Campionatul Național de degustat cafea, nefiind din branșă. Există o asociație a cafelei de specialitate și în cadrul acestei asociații se desfășoară campionate naționale și mondiale de barista, adică un concurent care prepară espresso, latte macchiato, cappuccino într-un timp limită, și trebuie să cunoască aparatura și să vorbească despre ea. Este campionat de latte art, în care concurenții desenează în cappuccino, un campionat de coffee and good spirits, unde se combină cu alcool, campionat de cup tasting, adică degustat de cafea...În 2014 am fost campionul național al României la cup tasting, adică la degustat cafea, și am reprezentat România la campionatele mondiale din Australia”, a dezvăluit Ștefan Dinescu Crăciun, în ediția a treia a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13.

Curioși, jurații au dorit să afle mai multe despre această meserie și concurentul a dezvăluit faptul că această meserie a fost de curând adăugată în catalogul ocupațional din România.

Mai mult decât atât, Ștefan Dinescu Crăciun a explicat cum se prăjește corect o cafea, dar și alte detalii extrem de interesante despre această băutură.

La final, concurentul a primit verdictul din partea juraților. Deși nu a primit cuțite, acesta a făcut senzație în ediția a treia a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13.

