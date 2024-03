Chefi la cuțite, 20 septembrie 2023. Jurații s-au speriat atunci când au văzut ce preparat au în farfurie. Ce a urmat

Ștefan Popescu a avut parte de o surpriză de zile mari și era să cadă de pe scaun atunci când a văzut ce are în farfurie, în ediția 3 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13.

Ștefan Popescu s-a speriat atunci când a văzut ce preparat are în farfurie, la degustare, în ediția 3 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13, din 20 martie 2024

Un moment cu totul savuros atunci când Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner, Chef Ștefan Popescu și Chef Richard Abou Zaki au ridicat cloșurile și au avut parte de o sperietură de zile mari când au văzut...chipul lor, pe farfurie!

„Doamne ferește, trebuie să îi arăt mamei mele!”, a zis Richard Abou Zaki.

„Ăsta sunt eu?! Chemați ambulanța”, a exclamat Ștefan Popescu.

„Chiar seamănă cu mine”, a zis Orlando.

„Eu vreau să mănânc o gură din mine, să văd dacă sunt bun sau rău. Vreau să degust o falcă de-a lui Richard, să văd dacă e bun”, a spus Chef Abou Zaki, impresionat.

Cei patru jurați s-au distrat de minune mâncând din tortul lui Richard Abou Zaki, apoi au admirat din plin creațiile. Ușile s-au deschis și în platou și-a făcut apariția Adelina Baicu, un cake artist apreciat.

Aceasta a dezvăluit ce eforturi a fost nevoită să facă pentru a putea ajunge la un asemenea rezultat. Chefii au fost apoi curioși să afle mai multe detalii despre cariera ei.

„Totul a început la ziua fiului meu. Am comandat un tort care nu mi-a plăcut nici ca aspect, nici ca gust și a costat și o grămadă de bani. Și m-am apucat să mă informez și am făcut acel tort pentru aniversarea lui de un an care a ieșit super. Lumea a fost șocată că așa ceva a fost posibil și acolo a fost punctul, acolo s-a declanșat microbul. Am început să colaborez cu diverse cofetării, apoi m-am specializat în sculptat”, a dezvăluit femeia, care astăzi est4e un cake artist de renume, cu un palmares de invidiat.

La final, jurații i-au oferit cuțitul de argint al prieteniei, în edițai a treia a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13.

