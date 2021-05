Chefi la cuțite 2021. Ce muzică face Theo Costache, concurentul eliminat din echipa lui Chef Florin Dumitrescu

Theo cu H. Fost concurent Chefi la cuțite 2021, actor, cântăreț, producător muzical. Când lansează o piesă, este încântat de ce i-a ieșit. Sau aproape încântat. Pentru că este muncă multă până să spună că este mulțumit de ceva. A recunoscut chiar el asta, la Observator, într-un singur cuvânt cu care se autodescrie: perfecționist.

Când toți îi spun că i-a ieșit bine o melodie, el spune „Băi, nu-i chiar așa. Mai am de lucru”. Din ideea asta s-a tras și numele melodiei „Nu e cine știe ce”, lansată în 2020 și care, la nici un an distanță, are aproape 300.000 de vizualizări.

Theo Costache, fost concurent Chefi la cuțite 2021, a moștenit dragostea pentru muzică din familie

Theo Costache, fost concurent Chefi la cuțite 2021, este de meserie actor, dar este foarte apreciat și ca producător muzical, și cântăreț.

Theo iubește muzica de când se știe, pe la 6 ani a început să se joace cu diverse instrumente, iar cu vocea cântă de pe la 12-13 ani. Tatăl lui și frații au avut o trupă, iar străbunicul a fost membru al Orchestrei „Barbu Lăutaru” a Filarmonicii de Stat „George Enescu”, prima orchestră de stat de muzică populară din București.

Pe măsură ce s-a dezvoltat, Theo a început să lege conexiuni cu tot felul de artiști, la întâlnirile cu ei prin studiouri. Așa a ajuns să compună pentru Adda, Damian Drăghici sau Skizzo Skillz.

Artistul crede muzica se îmbină perfect cu actoria. El a terminat Colegiul Național Dinu Lipatti și U.N.A.T.C și este în prezent actor la Teatrul Nou și Teatrul de Artă din București.

De gătit, gătește de prin liceu. A început mai mult de nevoie, pentru că mama era plecată la serviciu, iar tatălui lui nu îi place deloc să facă de mâncare. Theo recunoaște și că prima meserie pe care și-a ales-o în copilărie a fost cea de bucătar pe un vapor.

Theo Costache a fost al doilea concurent pe care Chef Florin Dumitrescu îl pierde în acest sezon. A spus că este recunoscător pentru experiența pe care a trăit-o la Chefi la Cuțite și nu regretă absolut nimic.

Theo Costache are aproape două mii de subscriberi pe Youtube, unde primește tot timpul aprecieri la videoclipuri, și peste mii de urmăritori pe Instagram.