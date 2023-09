Chefi la cuțite, 24 septembrie 2023. Ana-Maria Sandu și-a dedicat copilăria altor copii cu dizabilități și a impresionat chefii

În ediția 14 de la Chefi la cuțite sezonul 12, din 24 septembrie 2023, s-a întâmplat să apară o tânără concurentă cu o poveste de viață uimitoare și o misiune într-adevăr remarcabilă. Ana-Maria Sandu, în vârstă de 25 de ani, și-a prezentat preparatul cu pasiune și determinare, dar ceea ce a impresionat și mai mult jurații a fost dedicarea ei pentru a ajuta oamenii cu probleme.

Ana-Maria a dezvăluit că este președintele unui ONG și că lucrează cu tineri și copii cu dizabilități. Cu un număr de aproximativ 18 copii care participă la terapie în asociația sa, aceasta oferă ajutor și sprijin unor persoane cu nevoi speciale, ajutându-le să se integreze în societate și să se dezvolte armonios.

“Numele meu este Ana Maria Sandu, am 25 de ani și eu mă ocup cu o asociație. Sunt președintele unui ONG unde lucrăm cu copii și tineri cu dizabilități. În prezent în asociație sunt undeva la 18 copii care vin la terapie, unii dintre ei vin o dată, de două ori pe săptămână, iar ceilalți vin zilnic, între două și șase ore, șapte ore.

Dacă acum este un subiect tabu acum ani de zile chiar că nu prea se auzea de subiectul dizabilitate și îmi doresc cumva să integrez în lumea noastră și noi să fim integrați în lumea lor.

De asta am și concurat! Mi-aș dori să deschid un mic restaurant unde ei să lucreze sub supravegherea unor bucătari adevărați, să câștige propriii lor bani, să aibă responsabilități, să fie utili societății și să se simtă ei utili. Nu o să reușim niciodată să salvăm lumea oricât ne-am dori, dar dacă fiecare dintre noi am face câte puțin lumea ar fi mai bună", povestește Ana-Maria Sandu.

Ea și-a propus să deschidă un mic restaurant unde copiii cu dizabilități să poată lucra sub îndrumarea bucătarilor profesioniști. Această inițiativă are ca scop nu doar a oferi acestor copii posibilitatea de a câștiga propriii bani, ci și de a-i face să se simtă utili și valoroși în societate.

În cadrul competiției "Chefi la Cuțite", Ana-Maria a pregătit un preparat special, piept de rață, sos de vin și citrice, și piure de mazăre. Alegerea acestei rețete a avut în vedere nevoile specifice ale copiilor cu care lucrează, mulți dintre ei având probleme în ceea ce privește alimentația.

Ana-Maria a mărturisit că și-a început activitatea de voluntariat la vârsta de 11 ani, când a ajuns într-un ONG unde se acorda îngrijire vârstnicilor și copiilor cu dizabilități grave.

"Astăzi voi găti chefilor piept de rață, sos de vin și citrice și piure de mazăre. Am venit cu această rețetă pentru că am foarte mulți copii la terapie care nu mănâncă aproape niciun aliment și atunci a trebuit să încerc să le găsesc tot felul de rețete și combinații pentru a-i desensibiliza pe partea de alimentație

Nu cu alimentele în sine au copiii problemă, ci preparatele, combinațiile. Vă dau un exemplu, avem un băiețel care anul trecut mânca doar iaurt, pâine dintr-un singur loc și cereale cu miere. Atât. Și anul acesta vine și la atelierele de gătit de joia și este atât de încântat și mănâncă aproape orice”, spune Ana Maria Sandu.

În fața chefilor a pășit foarte hotărâtă, lucru chiar observat de chef Cătălin Scărlătescu.

“Am ajuns să fac terapie cu copiii de la 11 ani, de atunci am pornit cu un voluntariat. Eram un copil doar că am mers la un interviu cu mama care voia să se angajeze ca bucătar și nu au mai fost locuri. Au fost locuri doar pentru infirmieră. E vorba de o asociație și un alt ONG. S-a angajat ca infirmieră mai întâi la vârstnici, pentru că nu erau locuri la copii, apoi au venit copiii cu dizabilități foarte grave în stadiu terminal și s-a angajat acolo.

Am început la 11 ani când am intrat acolo pentru prima dată. Deși nu erau copiii și erau vârstnici, mi s-a părut un loc incredibil și atunci am aflat eu ce înseamnă să fii voluntar. Când eram la școală mergeam după școală și mai stăteam 4, 5, 6 ore, depinde de școală și ușor-ușor vacanțele de vară mi le petreceam acolo”, mai spune ea.

“Mi s-a părut wow să pot să le ofer ceva din ce am eu și nu aveau. În 2019 mi-am deschis ONG-ul. ONG-ul meu se ocupă cu terapia pentru copii cu dizabilități. Avem 18 copii, cu doi dintre ei stau în casă, sunt gemenii prietenii mele care îmi este și a doua mamă și au 21 de ani. Sunt nonverbali și cumva ne petrecem tot timpul împreună. Sunt ca sora lor mai mare”, spune ea.

