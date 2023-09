Chefi la cuțite, 20 septembrie 2023. Barbie Queen i-a luat prin surprindere pe chefi atunci când a apărut în platou. Ce a povestit

În ediția 13 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 12, „Barbie” de România i-a uluit pe jurați atunci când și-a făcut apariția în platou. Drag queen-ul a făcut confesiuni emoționante despre trecutul său.

Sezonul 12 al emisiunii Chefi la cuțite ne-a delectat nu doar cu rețete savuroase și combinații surprinzătoare de arome, ci și cu faptul că chefii au cunoscut concurenți de toate vârstele și din toate colțurile lumii. Printre ei s-a numărat și Barbie Queen, care i-a luat prin surprindere pe jurați, în ediția 13 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 12.

Ioan Răzvan Vijulan este un drag queen care pe scenă își spune Barbie. În timp ce gătea, concurentul a dezvăluit mai multe detalii despre el.

„Ceea ce sunt eu e o exagerare a păpușii Barbie. În viața de zi cu zi sunt stilist, antreprenor, lucrez în propriul meu spațiu. Fac păr, unghii, make up și hairstyle. Dar în mare parte sunt stilist protezist, fac unghiuțe cu gel. Îmi place extravaganța cel mai mult. Îmi place tot ce ține de glitter. Ce să mai, exagerare, să fie cât mai sclipitor”, a fost confesiunea făcută de Barbie Queen.

Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au degustat farfuriile și au votat, apoi ușile s-au deschis și în platou a apărut Barbie Queen.

„Eu sunt Barbie, sunt o persoană non-binară, sutn drag queen, am 20 de ani. Persoană non-binară înseamnă balanța dintre feminin și masculin, numai că în cazul meu balanța se lasă greu spre partea feminină. Am știut asta dintotdeauna și am ținut asta ascuns până la 14 ani. După, am făcut coming put-ul familiei mele. Adică le-am spus că sunt un suflet de femeie într-un corp de bărbat. Părinții nu m-au înțeles și m-au abandonat. Vin dintr-o familie extrem de tradițională, nu am puttu să am o familie care să mă susțină. Tata nu era tată, bea foarte mult, bătaie foarte multă aplicată întregii familii: mie, mamei și surorii. Un om tiran și atât. Vorbesc cu ea. M-au abandonat, nu m-au mai băgat în seamă și am plecat de acasă. Am locuit singur, ajutat de sora mea, într-o garsonieră. Ea a avut grijă să nu îmi lipsească nimic. Ea a fost și mamă și tată. Aripile mele de înger cu care zbor și în ziua de astăzi. Ea e tot. Acum sunt un foarte bun stilist și în timpul liber sunt drag queen. Obișnuiam să ies așa pe stradă, până m-au bătut într-un restaurant în București, o lună nu am mai auzit cu urechea stângă. De atunci îmi este foarte frică să cunosc oameni noi”, a dezvăluit concurentul, la Chefi la cuțite sezonul 12.

Chefii au apreciat curajul tânărului de-a alege să fie exact așa cum e.

„Atâta timp cât te simți bine în pielea ta, asta e tot ce contează”, a zis Sorin Bontea.

Chiar dacă nu a primit niciun cuțit, tânărul a fost apreciat de chefi pentru curajul de-a face dezvăluirile pe care le-a făcut.

