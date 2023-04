Chefi la cuțite, 25 aprilie 2023. Cosmina Grigore i-a emoționat pe chefi cu dezvăluirile făcute. Ce poveste are

În ediția 14 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11 am putut s-o cunoaștem pe Cosmina Grigore, o concurentă care i-a emoționat pe jurați cu dezvăluirile pe care le-a făcut despre viața ei.

Cosmina Grigore e concurenta care i-a emoționat pe jurați cu dezvăluirile sale, în ediția 14 din sezonul 11 al emisiunii Chefi la cuțite, de la Antena 1

Cosmina Grigore are 38 de ani, este din Galați și este președinte al Asociației „Imunis”. Ca să îi impresioneze pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu, aceasta a decis să pregătească o rețetă de paste de mazăre cu creveți și roșii uscate.

Pasionată de gătit, aceasta a spus că îi place să adauge în rețetele sale și ingrediente surpriză, dar sănătoase.

Nu mică a fost surpriza juraților atunci când au ridicat cloșurile și au descoperit preparatul din farfurie. Florin Dumitrescu și-a dat seama imediat că pastele nu sunt unele normale, ci unele mai deosebite. Apoi, ușile s-au deschis și în platou și-a făcut apariția concurenta.

„Sunt Cosmina Grigore și sunt președinte al Asociației Imunis, prima asociație dedicată stilului de viață post diagnostic oncologic. Lucrez cu pacienții diagnosticați cu cancer. De aici și tot amestecul. Acum 9 ani am fost eu diagnosticată cu cancer de sân, adică nu am sânul stâng, am o proteză externă. A fost un șoc total, aveam 27 de ani, copilul mea avea 3 ani. Eram un om normal, cu o viață normală. Mi-am dat seama că va trebui să învăț să lucrez în aliniament cu mine. Ușor, ușor am început să îmi schimb alimentația, am învățat foarte mult despre mine. Am făcut cursuri de nutriție, mi-am luat certificat, am făcut cursuri de nutrigenomică, adică legătura dintre ADN-ul nostru și alimentație sau ce din dietă se activează în ADN-ul nostru, pentru că este o strânsă legătură. Adormeam noaptea întrebându-l pe Dumnezeu cu ce pot să-i fiu de folos, de ce m-a trimis aici, să îmi arate ce să fac și cum să fac. M-am apucat să scriu texte despre experiența mea de pacient de cancer. Am început să dau mai departe și pentru alți oameni. Am devenit primul pacient din România diagnosticat cu cancer care a devenit și coach pentru pacienți cu cancer (...). Eu am 10 operații”, a dezvăluit concurenta.

Chefii au fost emoționați de cele auzite și au început s-o privească plini de admirație, lăudându-i activitatea. Totuși, neștiind povestea din spate atunci când au făcut degustarea, chefii au votat strict gustul din farfurie. Deși n-a primit cuțite, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au felicitat-o pentru activitatea ei.

