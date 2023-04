Chefi la cuțite, 25 aprilie 2023. Maria Lungu a primit o propunere neașteptată de la Cătălin Scărlătescu. Ce a zis

În ediția 14 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11 am putut s-o cunoaștem pe Maria Lungu, o tânără în vârstă de 28 de ani din București, de meserie designer vestimentar. Un moment neașteptat a fost atunci când chef Cătălin Scărlătescu i-a făcut o propunere cu totul și cu totul neașteptată.

Maria Lungu a primit o propunere neașteptată de la Cătălin Scărlătescu, în ediția 14 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11

Ca să îi impresioneze pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu, concurenta a ales să pregătească o rețetă de clătite.

„Eu nu prea gătesc acasă, gătesc doar de plăcere. Nu mi-am dat niciodată interesul să gătesc, nu a fost ceva m-a captivat, dar dacă fac atunci îmi iese. Sper să nu o dau în bară. Gătesc clătite. Am venit la Chefi la cuțite că am zis să încerc. Am aplicat pentru toate emisiunile, am fost și la iUmor. Separat de gătit îmi place extrem de mult lumina reflectoarelor. Îmi pare rău că sunt doar 2 aici, ar trebui vreo 5. Am prins foarte mult drag de tot ce înseamnă televiziune și tot ce înseamnă televizor, mă simțeam efectiv ca peștele în apă și atunci am descoperit că asta vreau să fac. Ai mei nu prea vor să umblu eu pe la televizor, să vorbesc toate prostiile, că știu că sunt în stare doar de prostii. Dar acuma eu fac ce vreau. Visul meu este să îmi fac o carieră în televiziune. Pentru început mi-aș dori să prezint meteo, așa că dacă vrea cineva să fiu eu la meteo...Mă sunați!”, a zis concurenta, în timp ce își pregătea rețeta de clătite.

Chefii au fost surprinși când au ridicat cloșurile și au descoperit desertul din farfurie. Ușile s-au deschis și în platou și-a făcut apariția concurenta, care s-a prezentat.

„Sunt născută la Moscova, dar de la 3 ani ne-am mutat la Chișinău. Am Am făcut la Londra facultatea de design, am făcut practica la Gucci. Mi s-a propus un job la ei, dar am refuzat și am ales să lucrez la un post de televiziune”, a zis concurenta.

„M-am întâlnit azi cu Liviu Vârciu și mi-a zis că au nevoie de o asistentă, dacă știu vreo domnișoară. Te-ar interesa?”, a întrebat Cătălin Scărlătescu.

„Da, acum, cu mare drag!”, a fost reacția promptă a concurentei.

Pentru rețeta gătită însă, concurenta a primit doar un cuțit, din partea lui Sorin Bontea.

„Măcar nu pleci cu mâna goală!”, a zis Florin Dumitrescu.

„Cum e asta, vii concurentă și pleci colegă de trust”, a zis Scărlătescu, în ediția 14 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11.

