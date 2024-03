Chefi la cuțite, 25 martie 2024. Vasile Dumitru, șoferul de camion cu o poveste uimitoare de viață. Ce a spus despre profesia lui

Vasile Drumitru a venit în sezonul 13 Chefi la cuțite pentru a-i impresiona pe jurații cu preparatul său. În ediția 4 a show-ului culinar, concurentul le-a povestit celor patru chefi despre profesia pe care o are. Aceștia au fost fascinați de peripețiile prin care a trecut bărbatul.

Vasile Dumitru și-a făcut apariția în ediția 4 din sezonul 13 Chefi la cuțite de pe 25 martie 2024 alături de familia lui tocmai din Râmnicu Vâlcea. Acesta a venit mai hotărât ca niciodată să-i convingă pe jurați că locul lui este în competiția show-ului culinar.

Concurentul a mărturisit că este de profesie șofer de camion. Acesta a practicat cu drag această meserie până când a intervenit dorul de familie: „Am fost cam prin toată lumea asta! Familia e cea mai importantă. Fata mi-a zis „Vino tată acasă””.

De asemenea, Vasile Dumitru a fost încurajat de fiica lui să participe în sezonul 13 Chefi la cuțite. Tânăra l-a încurajat pe tatăl ei să trăiască o nouă experiență și să își testeze abilitățile culinare. Șoferul de camion a decis să-i impresioneze pe chef Richard Abou Zaki, chef Ștefan Popescu, chef Alexandru Sautner și chef Orlando Zaharia cu o tocăniță țigănească din ceafă și cârnați afumați.

„Îmi place să gătesc, dar mai mult mă bazez pe gust. Nu știu eu cu plating-ul, îmi place să fac chestii de casă”, a dezvăluit concurentul înainte de a se prezenta în fața juraților cu preparatul său.

Ce a povestit Vasile Dumitru despre viața pe camion în ediția 4 din sezonul 13 Chefi la cuțite, de pe 25 martie 2024

La 44 de ani, Vasile Dumitru are o poveste uluitoare de viață. În ediția 4 din sezonul 13 Chefi la cuțite, concurentul le-a spus juraților despre meseria pe care a practicat-o cu multă pasiune.

„Până să devin șofer am cochetat cu meseria de second hand. Am o afacere cu haine second hand. Din anii `90 am prelua-o de la părinții mei. Se făceau bănuți frumoși pe atunci. Și acum trăiesc din așa ceva, dar acum trebuie să oferi calitate. Suntem mii din care trăim așa ceva!

Cu bucătăria este o poveste de prin Anglia. Să începem cu prostiile, nu mă mândresc cu ce am făcut. Am fost șofer de smuggler, umblam cu aur fals. Am ajuns aproape de vama din Mongolia cu el”, a povestit acesta.

Chef Alexandru Sautner a intervenit: „Erați ăia de rămâneați fără benzină? Și că îți dădeau ghiulurile. Aveați mulți clienți pe zi”.

„Păi când îl prindeai ori îi luai toți banii, ori nu. Cum am luat banii ăia s-au dus, era bronz în loc de aur. M-au prins când trebuia să mă duc în Elveția, am fost la închisoare 7 zile. În Anglia mă ocupam cu chirii de casă. Apoi mi-am dat seama că nu e bine ce fac, iar mai apoi m-am apucat de second hand din nou”, a mai adăugat concurentul.

Lui Vasile Dumitru nu i-a venit să creadă când a văzut că jurații i-au dat patru cuțite. Așadar, acesta a reușit să treacă în etapa următoarea a show-ului culinar. Chefii au fost impresionați de gustul preparatului său.

