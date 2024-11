Chefi la cuțite, 26 noiembrie 2024. Cine a câștigat a șaptea amuletă. Cine este „omul lup” și ce povești i-au uimit pe jurați

În ediția de marți, 26 noiembrie 2024, a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 14, cei patru Chefi au trecut printr-o probă de amuletă extrem de dificilă. Descoperă ce s-a întâmplat în această ediție.

Și de data aceasta, Orlando Zaharia, Alexandru Sautner, Richard Abou Zaki și pe Ștefan Popescu s-au întrecut în bucătărie pentru o amuletă. Totuși, lupta a fost una dificilă, căci tema impusă de Irina Fodor nu a fost una tocmai simplă Descoperă ce s-a întâmplat în ediția din 26 noiembrie 2024 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 14.

Cine a câștigat a șaptea amuletă de la Chefi la cuțite sezonul 14, ediția de marți, 26 noiembrie 2024

În ediția din 26 noiembrie 2024 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 14, frumoasa Irina Fodor și-a făcut apariția în bucătărie și i-a anunțat pe Orlando Zaharia, Alexandru Sautner, Richard Abou Zaki și pe Ștefan Popescu ce temă de gătit a pregătit de data aceasta.

„Fantastici, spectaculoși, frumoși, intergalactici, interstelari, cei patru chefi minunați! Ce faceți în seara asta frumoasă? Cum stați astăzi? Bine că a trecut ziua de ieri, ce a fost ieri a fost ieri! Astăzi v-am așteptat cum se cuvine. Astăzi este forma despre un pairing. Așa că, preparatul pe care îl veți alege va trebui să fie însoțit și de unul dintre aceste vinuri. Voi alegeți vinurile. Un singur dish, pe care îl doriți voi, care să poată face pairing cu unul dintre aceste soiuri de vin. Amuleta de astăzi spune cam așa: Echipele adverse vor găti în ștafetă doi câte doi, schimbându-se la 3 minute pe durata întregii probe. Jumătate din probă vor purta și mănuși de cuptor!”, a anunțat Irina Fodor.

„Asta e foarte nasoală, e nebunie maximă! E 2 în 1! Pe asta mi-o doresc la nebunie”, a spus Richard Abou Zaki, uluit de cele aflate.

„Mai interesant este că astăzi la degustare vine cineva care chiar știe să deguste. Este rândul unui Chef. Nu vine orice Chef. Este vorba despre Vlad Pădurescu”, a mai completat Irina Fodor, în ediția din 26 noiembrie 2024.

Surpriza a fost mare când cei patru bucătari au fost legați la ochi de Macho. Fiecare a fost condus la o cutie cu figurine, pentru a face o alegere. Așa s-a stabilit cu ce carne a trebuit fiecare Chef să gătească. Și-au ales apoi vinurile și fiecare s-a apucat imediat de gătit, având la dispoziție o oră. Orlando Zaharia a gătit cu carne de miel, Alexandru Sautner a gătit cu carne de vițel, Richard Abou Zaki a gătit cu carne de vită, iar Ștefan Popescu a pregătit o rețetă cu carne de curcan.

Chef Vlad Pădurescu a degustat preparatele și apoi a anunțat că amuleta merge la Richard Abou Zaki. Orlando Zaharia a primit trei puncte, Alexandru Sautner a primit două puncte , iar Ștefan Popescu a primit 4 puncte.

Laura Bișog, sosia celebrei Mirabela Dauer, i-a lăsat mască pe jurații emisiunii Chefi la cuțite, în ediția din 26 noiembrie 2024

Un moment cu adevărat special din ediția din 26 noiembrie 2024 a emisiunii Chefi la cuțite a fost atunci când sosia Mirabelei Dauer a dat ochii cu celebra artistă! Astfel, Laura Bișog în vârstă de 53 de ani din Iași a putut s-o vadă în carne și oase pe adevărata Mirabela Dauer!

Am aflat despre doamna că este barman și cântăreață și că are o imensă pasiune pentru gătit. Ca să îi impresioneze pe jurați, aceasta a decis să pregătească o delicioasă rețetă de tocăniță de cartofi cu coaste de porc. Orlando Zaharia, Alexandru Sautner, Richard Abou Zaki și pe Ștefan Popescu au degustat atent farfuria și au încercat să își dea seama cine ar fi putut să gătească un astfel de preparat. Ajunsă în fața juraților, chefii au rămas cu gurile căscate atunci când au văzut-o pe concurentă, fiindcă au crezut, preț de o clipă, că este adevărata artistă!

„Nu sunteți Mirabela Dauer?! Au! Eu sunt șocat”, a fost reacția lui Ștefan Popescu.

„Dar semănați perfect!”, a completat Alexandru Sautner.

Deși nu a primit șansa de a merge mai departe în bootcampul Chefi la cuțite sezonul 14, concurenta a părăsit platoul cu zâmbetul pe buze.

Filip Dincă e tânărul care gătește încă de la vârsta de 9 ani! Cu ce preparat i-a uimit pe jurați, în ediția din 26 noiembrie 2024 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 14

Tot în ediția 7 din 26 noiembrie 2024 am putut să îl cunoaștem pe Filip Dincă, un tânăr de 21 de ani, care și-a descoperit pasiunea de gătit încă de la vârsta de 9 ani. A început să gătească de atunci, iar azi spune că vrea să-și dedice întreaga viață meseriei de bucătar.

„Asta îmi doresc cel mai mult, să gătesc! Este tot ce am în momentul acesta! Vreau să devin unul dintre cei mai buni bucătari. Este o zi foarte importantă pentru mine, o să îmi văd nivelul. Presiunea e foarte mare. În seara aceasta, le voi găti juraților un preparat de care probabil nu a mai auzit niciunul dintre Chefi”, a declarat Filip, care vine dintr-o familie cu zece frați din Târgoviște, care a făcut inclusiv cursuri de specialitate și ulterior a devenit bucătar.

Ajuns în fața juraților, concurentul s-a prezentat și a povestit cum a început pasiunea ta, dar și ce experiență are în prezent. La final, cu patru cuțite, concurentul a mers mai departe în bootcampul Chefi la cuțite sezonul 14.

Ce verdict a primit Iuliana Gorcea în ediția din 26 noiembrie 2024 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 14

O altă concurentă din ediția din 26 noiembrie 2024 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 14 este Iuliana Gorcea. Ca să îi impresioneze pe jurați, aceasta a ales să pregătească o rețetă de ciorbă de lobodă. Preparatul a fost degustat de Orlando Zaharia, Alexandru Sautner, Richard Abou Zaki și de Ștefan Popescu.

Ajunsă în fața celor patru, concurenta s-a prezentat și a spus care este povestea ei de viață și cum a ajuns să aibă trei căsnicii:

„A venit acasă băut și m-a dat afară din casă în picioarele goale, pe stradă. Așa s-a terminat prima mea căsnicie. Al doilea soț m-a lăsat să muncesc mai mult eu, am fost și bărbat și femeie. Tot timpul mă jignea ca să mă simt vinovată și să fac mai mult, cât mai mult. Al treilea soț e perfect, e cum mi-am imaginat eu că ar trebui să fie un soț iubitor. Mă iubește”, a povestit femeia în vârstă de 51 de ani.

La final, pentru preparatul său, concurenta a primit patru cuțite și șansa de a merge mai departe în bootcampul Chefi la cuțite sezonul 14.

Diego Froncillo e italianul cu o poveste de viață emoționantă! Ce a dezvăluit la Chefi la cuțtie sezonul 14

Tot în ediția 7 din 26 noiembrie 2024 am putut să îl cunoaștem pe Diego Froncillo, care este din Napoli, dar este manager în București. Cu o rețetă numită „duminică la Napoli”, concurentul s-a străduit să aducă în farfurie tot farmecul bucătăriei italiene.

Ajuns în fața juraților, concurentul s-a prezentat: „Tata a fost pilot de elicopter, a vrut o carieră militară pentru mine. Dar am vrut să plec de acasă, am vrut să îi dovedesc să reușesc singur. Am plecat cu un buget mic și am ales România. Nu știam pe nimeni aici, nu aveam unde să stau, mâncam doar cartofi ca să fac economie și să am bani pentru întâlnirile de afaceri. Încet, încet m-am ridicat singur”, a dezvăluit concurentul.

Pentru preparatul său, italianul a primit trei cuțite și șansa de-a merge mai departe în bootcampul emisiunii Chefi la cuțite sezonul 14.

Daniel Constantin Drăcosu a dezvăluit prin ce experiență dureroasă a trecut în trecut. Ce verdict a primit, la Chefi la cuțite sezonul 14

Daniel Constantin Drăcosu are 26 de ani, este din Brașov și în prezent este barman, dar are o imensă pasiune pentru gătit. Spune că a învățat multe de la mama lui și, ca să îi impresioneze pe jurați, a ales să pregătească un mușchiuleț de vită cu piure cu trufe și sos gorgonzola, un preparat despre care spune că este unul riscant, fiindcă trufele nu merg cu gorgonzola.

Extrem de sigur pe el, acesta a apărut în fața juraților și s-a prezentat, oferind mai multe detalii despre el: „Am un studio de muzică, sunt producător și îmi scriu propriile versuri. În Amsterdam. Locuiesc momentan acolo, am plecat în 2020 cu iubita mea. Ea și-a pierdut piciorul într-un accident și de atunci am ales să rămânem acolo, pentru beneficiile de acolo. Am dat peste o vulpe, a trebuit să oprim mașina să schimbăm roata, nu aveam cric, am făcut-o cu o cheie ruginită. Prietena mea s-a apucat să încerce și ea. Am văzut o mașină că venea în viteză și am apucat s-o strig, a lovit-o la picior. Am ținut-o în viață 25 de minute, până a venit ambulanța. I-am zis că nu e nimic grav. Ce am simțit în acele momente nu pot descrie în cuvinte, e ceva ce țin în mine. Pentru mine e perfectă! Acum are proteză, poate să meargă pe bicicletă, poate să urce scările, să conducă. E o femeie normal, nu are niciun defect din punctul meu de vedere”, a zis tânărul, care i-a uluit pe jurați cu dezvăluirile făcute.

Concurentul nu a reușit să meargă mai departe, în bootcampul emisiunii Chefi la cuțite sezonul 14, dar ne-a dat tuturor o adevărată lecție de bunătate.

Lorenzo Cristian Magic și Minodora Magică au adus magia în platoul Chefi la cuțite

Lorenzo Cristian Magic și Minodora Magică au venit la Chefi la cuțite sezonul 14 pentru a face magie în bucătărie cu o rețetă de aripioare la cuptor cu cartofi dulci și sos.

Preparatul a fost degustat de Orlando Zaharia, Alexandru Sautner, Richard Abou Zaki și de Ștefan Popescu și apoi ușile s-au deschis și cei doi concurenți și-au făcut apariția în platou și au uimit cu ținutele și recuzita lor, dar și cu un truc de magie inedit!

Cei doi au primit cuțitul de argint al prieteniei.

Ce preparat a pregătit Iulia Magda Pătrașcu și ce verdict a primit, la Chefi la cuțite, ediția din 26 noiembrie 2024

Iulia Magda Pătrașcu a ales să pregătească un desert picant, pentru a-i impresiona pe jurații Chefi la cuțite. Concurenta are 41 de ani, este cofetar și vine din Drobeta Turnu Severin. Spune că îi place și se descurcă de minune să lucreze sub presiune. Perfecționistă din fire, aceasta nu face prăjituri clasice la cofetăria ei, ci preparate surprinzătoare.

Pentru farfuria prezentată, concurenta a primit patru cuțite și șansa de-a merge mai departe, în bootcampul Chefi la cuțite sezonul 14. Verdictul i-a adus lacrimi de fericire, la propriu!

Kashash Husseinare e sirianul care a făcut dezvăluiri dureroase despre experiențe trăite din cauza războiului din Siria. Ce a zis la Chefi la cuțite

Kashash Husseinare 35 de ani, este din Siria și lucrează în domeniul afacerilor. Concurentul a ales să facă o rețetă tradițională arăbească ca să îi impresioneze Orlando Zaharia, Alexandru Sautner, Richard Abou Zaki și pe Ștefan Popescu. Cloșurile s-au ridicat și jurații au degustat sarmalele în foi de viță cu dovlecei. Ajuns în fața juraților, concurentul a povestit: „Am învățat româna, sunt aici de 8 ani. Nu mai e sigur să stau în Siria. Am stat 6 ani în război, nu am plecat direct, mereu aveam speranță. Am lucrat la Crucea Roșie, cu voluntarii. Nu am vrut să fiu parte din război, ci cu partea umană. A fost o parte dură, dar și frumoasă a vieții mele. Zâmbeam din nimic, când avioanele erau pe cer și noi ne făceam treaba, deși era totul periculos. Să fii voluntar în zone din astea te face foarte puternic. Ultima oară când am fost toți frații la masă a fost acum 12 ani. Războiul ne-a împrăștiat familia. Am avut șansa să trăiesc, o bombă a explodat lângă mine, încă am o bucată în picior și doctorul mi-a zis să o las acolo. Când am ajuns în România, prima senzația a fost că e un loc sigur. Oamenii au fost calzi”, a dezvăluit concurentul.

Nu a reușit să primească șansa de-a merge mai departe în bootcampul Chefi la cuțit4e sezonul 14, dar cu siguranță i-a impresionat pe jurați cu povestea lui de viață.

Jesus Manuel Fajardo e „omul lup” care i-a surprins pe jurați cu dezvăluirile sale. Cu ce se ocupă și ce a gătit la Chefi la cuțite sezonul 14

Jesus Manuel Fajardo are 50 de ani, este din Mexic și este un artist de circ. Bărbatul se face remarcat ușor peste tot pe unde merge datorită aspectului său neobișnuit. S-a prezentat în fața juraților cu o rețetă de tacos, dar și cu o emoționantă poveste de viață.

„Lucrez într-un circ. Sunt cunoscut ca Omul-lup. Ceea ce am eu se numește hipertricoză. Este o mutație genetică rară. Nu este o boală. Este o mutație genetică pe care am moștenit-o de la străbunica mea. Aceasta mutație genetică se transmite din generație în generație. Și în ziua de astăzi sunt persoane care au această afecțiune. Lucrez la circ de la 14 ani. Difilez ca să mă vadă oamenii, să mă fotografieze. Astăzi oamenii se poartă bine, înainte nu. N ejudecau, râdeau de noi, ne trăgeau de părul de pe față, ne și loveau, ne jigneau. A fost foarte greu! Am ajuns să lucrez la circ pentru că în satul meu nu am găsit de lucru. Am ajuns atracția spectacolelor. Copilăria mea a fost una foarte dificilă, am suferit că nu am avut o copilărie ușoară. A fost dură, fiindcă eram diferit de ceilalți copii. Îmi era teamă să nu fiu văzut. Am fost la școală doar șase ani. Nu mi-am acceptat niciodată aspectul fizic. Simțeam că toți mă resping. Acum m-am acceptat așa cum sunt și sunt fericit așa cum sunt. Visul meu e să devin un om mai bun”, a dezvăluit bărbatul.

Concurentul a primit cuțitul de argint al prieteniei, în ediția din 26 noiembrie 2024 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 14.

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 14 Chefi la cuțite, difuzat pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Sezonul 14 Chefi la cuțite aduce la Antena 1 savoarea intensă a celei mai puternice competiții din ringul culinar. Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Orlando Zaharia și Chef Ștefan Popescu se întorc la masa juraților pentru o nouă rundă de audiții pe nevăzute, dar și în arena aprigelor bătălii pentru amulete, care în acest sezon vin cu o miză uriașă ce va da o nouă dinamică întregii competiții.

Farfurii suprinzătoare, pasionați de bucătărie dornici să revoluționeze arta gastronomică, invitați de marcă din aristocrația artei culinare internaționale, demonstrații de forță ale celor patru jurați pentru cele mai râvnite amulete, concurenți cu povești impresionante și multe emoții – toate fac parte din noul sezon al cooking show-ului, difuzat pe Antena 1 și în AntenaPLAY, duminică, de la ora 20:00, și luni, marți și miercuri, de la 20:30.

Lupta pentru amulete aduce o regulă nouă, înainte de formarea echipelor. Astfel, clasamentul format în urma punctelor obținute de Chefi la bătăliile pentru amulete va fi esențial, întrucât jurații care se vor poziționa pe locurile 3 și 4 vor împărți conducerea unei echipe – în vreme ce jurații de pe locurile 1 și 2 vor avea privilegiul de a conduce fiecare propria echipă.

Competiția se anunță cu atât mai intensă cu cât, începând din acest sezon, pe lângă premiul în bani, câștigătorul sau câștigătoarea marelui trofeu al cooking show-ului va primi un stagiu de pregătire de o lună la restaurantul Retroscena din Italia, oferit de Chef Richard Abou Zaki. Astfel, celor 30.000 de euro li se adaugă valoroasa recompensă a experienței unice în bucătăria unui restaurant cu o stea Michelin.