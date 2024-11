Chefi la cuțite, 25 noiembrie 2024. Cine a câștigat a șasea amuletă. Jurații, uluiți de povești de viață emoționante

În ediția de luni, 25 noiembrie 2024, a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 14, cei patru Chefi au trecut printr-o probă de amuletă extrem de dificilă, jurizată de însuși Cătălin Botezatu. Descoperă ce s-a întâmplat în această ediție.

Și de data aceasta, Orlando Zaharia, Alexandru Sautner, Richard Abou Zaki și pe Ștefan Popescu s-au întrecut în bucătărie pentru o amuletă. Totuși, lupta a fost una dificilă, căci tema impusă de Irina Fodor le-a dat multe bătăi de cap. Descoperă ce s-a întâmplat în ediția din 25 noiembrie 2024 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 14.

Cine a câștigat a șasea amuletă de la Chefi la cuțite sezonul 14, ediția de luni, 25 noiembrie 2024

În ediția din 25 noiembrie 2024 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 14, frumoasa Irina Fodor și-a făcut apariția în bucătărie și i-a anunțat pe Orlando Zaharia, Alexandru Sautner, Richard Abou Zaki și pe Ștefan Popescu ce temă de gătit a pregătit, dar și ce amuletă a pus la bătaie. Și de data aceasta, tensiunile au fost mari și cei patru jurați au așteptat cu sufletul la gură să afle ce îi așteaptă.

„Dragilor, ieri a fost ieri, astăzi este astăzi! Hai să gătim, ce ziceți? Gătim și azi. Amuleta spune cam așa: Concurenții echipelor adverse vor fi legați doi câte doi, inclusiv cu chef-ul, dacă există număr impar. Eu vă doresc succes tuturor, căci aveți mare nevoie astăzi. Am mai avut noi probe grele, dar eu cred că astăzi este una dintre cele mai grele probe, dacă nu poate chiar cea mai grea! Eu nu sunt Chef, dar am o presimițire că e foarte dificil. Tema de astăzi se numește: regim special. De data asta mă refer la un regim cu adevărat special. Vorbim despre un regim foarte special. Degustătorul nostru de astăzi are, de obicei, în meniu, un număr destul de restrâns de ingrediente. Puteți să vă folosiți de lapte, iaurt, ceaiuri, siropuri, de zarzavat. În privința cărnii, trebuie să folosiți carne cât mai slabă, precum cea de vită, dar doar rasol, puiul poate să fie doar pe grătar sau fiert, peștele trebuie să fie slab și fiert. Legumele trebuie să fie și ele fierte. Mai puteți folosi brânză telemea fără sare, caș, ouă, dar din ou doar albuș. Doar jumătate de gălbenuș într-o singură zi, dar ținând cont de faptul că sunteți patru chefi...Albușul poate fi folosit doar fiert. Totul trebuie să fie fără grăsime. La prăjituri puteți folosi aluat uscat. Puteți folosi extrem de puțin ulei de măsline sau unt. Pentru un Chef este o adevărată provocare să poate găti ceva foarte gustos cu o asemenea listă de restricții. Juratul de astăzi este o celebritate, singurul om care nu a primit critici despre felul în care se îmbracă. Se îmbracă foarte bine, este foarte atrăgător, are o personalitate super efervescentă. Cătălin Botezatu!”, a zis Irina Fodor.

„Wow, nu am mai gătit niciodată pentru el”, a zis Ștefan Popescu.

„Știu cât de vehement este, tăios, direct”, a zis Orlando Zaharia.

„S-a pus o tensiune mare pe noi astăzi, sigur e un om care a călătorit în toată lumea și a gustat”, a fost de părere Richard Abou Zaki.

Cei patru chefi au primit fișa cu alimente permise în dieta lui Cătălin Botezatu și aceștia s-au gândit ce ar putea găti pentru a impresiona juratul. Nu a fost o sarcină deloc simplă și tensiunile au atins cote maxime, aceștia confirmând faptul că aceasta a fost una dintre cele mai grele teme de gătit pentru amuletă.

Totul mergea bine până când colegii de platou au descoperit că Ștefan Popescu avea două farfurii, una de main course și una de desert.

„Ștefan încearcă să fraierească în sezonul acesta. Ar face orice ca să câștige amulete”, a fost de părere Sautner, în timp ce Orlando l-a pus să aleagă una dintre cele două farfurii.

Alexandru Sautner a făcut pește al cartoccio, Orlando Zaharia a făcut barbun roșu cu mazăre poșată și iaurt cu fenel și lămâie, Richard Abou Zaki a făcut cod poșat în lapte, sos mediteraneean cu tarhon și piure, iar Ștefan Popescu a făcutcalcan poșat în supă de pește, sos veloute și orez negru, acesta renunțând la farfuria cu desert.

Cătălin Botezatu și-a făcut apariția în platoul emisiunii Chefi la cuțite sezonul 14 și a degustat cu multă atenție fiecare dintre cele patru preparate și i-a uimit pe toți cu dezvăluirile pe care le-a făcut, semn că acesta are cu adevărat o cultură generală și culinară de invidiat.

Acesta și-a făcut apariția în platou și a anunțat că cea mai bună farfurie a fost cea pregătită de Orlando Zaharia, care a primit amuleta a șasea. Pe locul doi a fost Richard Abou Zaki.

Ce concurenți și-au prezentat preparatele în ediția de luni, 25 noiembrie 2024 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 14

Concurenții din sezonul 14 Chefi la cuțite au venit să-i surprindă pe jurați cu preparatele lor. Iată ce s-a întâmplat în ediția difuzată luni, 25 noiembrie pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Descoperă ce concurenți au primit șansa de a merge mai departe în bootcamp.

AMME (Ana Maria Duna) a adus chefilor un preparat neașteptat la Chefi la cuțite sezonul 14

În ediția din 25 noiembrie 2024 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 14 am putut s-o cunoaștem mai bine pe AMME (Ana Maria Duna), care este artist și influencer. Tânăra în vârstă de 33 de ani, aceasta a povestit cum de la ospătar și împărțit pliante la vâesta de 23 de ani a ajuns, după multă muncă, să își vadă împlinit visul de-a deveni artistă. Ca să îi impresioneze pe jurați, concurenta a ales să pregătească o rețetă de pere poșate în vin și o rețetă de salată orientală, prezentate sub forma unei mandarine.

„Vreau să îi cuceresc la dublu”, a zis concurenta, care și-a dat silința să obțină niște farfurii cât mai prezentabaile.

Banda a mers și chefii au fost uimiți de ceea ce au descoperit în farfurie. Orlando Zaharia, Alexandru Sautner, Richard Abou Zaki și Ștefan Popescu au analizat atent preparatul și au încercat să ghicească cine ar fi putut găti asemenea rețete. După ce au stat de vorbă și au aflat mai multe despre concurentă, jurații i-au dat verdictul: cu trei cuțite, concurenta a primit șansa de-a merge mai departe în competiție, în sezonul 14 al emisiunii Chefi la cuțite.

Iasmin Agoston i-a luat prin surprindere pe jurați cu dezvăluirile făcute la Chefi la cuțite, ediția din 25 noiembrie 2024

Tot în ediția din 25 noiembrie 2024 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 14 am putut să îl cunoaștem pe Iasmin Agoston, un tânăr în vârstă de 29 de ani din Timișoara. Deși este instructor de fitness, acesta a decis să demonstreze faptul că se pricepe foarte bine și la gătit. A ales să facă o rețetă cartof dulce umplut cu piure de broccoli și somon la grătar, plus un shake proteic. Tânărul a părut destul de sigur pe forțele sale și a dorit să își facă mama mândră. Banda a mers la degustat și cei patru jurați au degustat atent preparatul de pe farfurie. După ce au băut din shake-ul proteic, concurentul și-a făcut apariția în platou și a prezentat mai multe informații despre el.

„Am fost fotbalist, dar nu eram talentat, eram doar muncitor. Am renunțat la 17 ani și m-am dus în Germania, să lucrez într-o fabrică. Acolo aveam un coleg foarte mare și din a doua zi am început schimbarea. Apoi am decis să fac sport”, a povestit tânărul, care a povestit inclusiv cum și-a falsificat diploma de bac și cum a ajuns să lucreze ca instructor de fitness, cum a fost prins, dar și ce a făcut mai departe, ca să își repare greșelile.

Pentru preparatul său, concurentul a primit șansa de-a merge mai departe, în bootcampul Chefi la cuțite sezonul 14.

Adriana Maria Sava a dezvăluit prin ce experiență dureroasă a trecut în trecut. Ce verdict a primit, la Chefi la cuțite sezonul 14

O altă concurentă care a venit să își demonstreze talentul la gătit este Adriana Maria Sava, în vârstă de 41 de ani, o mare fană a emisiunii Chefi la cuțite. Doamna s-a născut în Galați, dar locuiește de 18 ani în Genova, în Italia. Pasionată de bucătărie, aceasta a ales să facă o rețetă de paste alla norma, o rețetă despre care crede că reflectă cel mai bine Italia. Ajunsă în fața juraților, Adriana Maria Sava i-a surprins pe toți cu dezvăluirile sale:

„Sunt foarte pasionată de bucătăria italiană, știu multe. Am plecat în Italia la vârsta de 23 de ani, cu promisiunea unui loc de muncă de îngrijitoare de bătrâni, doar că nu era ăla locul de muncă, ci era meseria cea mai veche din lume: prostituția. Un coleg de muncă, angajatul unchiului meu chiar, a făcut asta. Ăla a fost momentul în care am realizat unde am ajuns. Am ieșit cu fetele în prima seară pe stradă, mi-au zis fetele ce să fac și am refuzat să fac asta. E metoda Loverboy, vine un băiat, îți spune să pleci o lună două, să pui bani deoparte pentru casă, pentru căsătorie. Am reușit să scap datorită unchiului meu. Mama mi-a zis că dacă vreodată îmi e greu să merg la o biserică și un preot m-a ajutat să mă angajez la o familie italiană, unde a trebuit să învăț să gătesc”, a zis femeia.

La final, aceasta a primit verdictul: cu trei cuțite, aceasta a mers mai departe în bootcampul Chefi la cuțite sezonul 14.

Laura Simona Crișan din Pitești a făcut senzație la Chefi la cuțite sezonul 14. Ce i-a zis lui Chef Richard Abou Zaki

Tot în ediția din 25 noiembrie 2024 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 14 am putut să o cunoaștem pe Laura Simona Crișan din Pitești. Femeia în vârstă de 52 de ani a fost plină de emoții, dar și-a dat silința să pregătească o rețetă delicioasă de ceafă de filetto al pepe verde. Concurenta, care deține o braserie, a urmărit cu sufletul la gură degustarea făcută de chefi.

Ajunsă în fața juraților, doamna a spus mai multe despre ea: „Am vizitat toată Europa cu dansurile. În 1991 am plecat în Franța, la concursul european de dansuri. Am rămas în Italia, unde am lucrat la o afbrică de ambalaj. Seara mergeam la spălat vase, mi-am deschis un restaurant și după două luni l-am închis. M-am dus direct în cap, nu aveam experiență. Am trecut iar la spălat de vase. În Sicilia m-am îndrăgostit de un domn. De la el am luat dragostea de-a găti. Am ajuns în Germania, am învățat multe. Mi-a plăcut mult acolo, acolo m-am format, am stat 8 ani și ceva. Pe urmă, acum 5 ani m-am întors în Pitești. Am fost angajată, nu am avut noroc, m-am apucat de făcut borcănele cu roșii uscate, condimente, apoi am deschis o braserie. Acum deschid o altă locație, pentru că mi-a rămas mică”, a zis femeia, care din cauza pasiunii pentru bucătărie a ajuns să divorțeze.

La final, aceasta a primit șansa de-a merge mai departe în bootcampul Chefi la cuțite sezonul 14.

Ce verdict au primit Marian Pîntea și Hausi Tamaș Ghiță în ediția din 25 noiembrie 2024 a emisiunii Chefi la cuțite

Marian Pîntea și Hausi Tamaș Ghiță au venit împreună la Chefi la cuțite sezonul 14, dar au concurat separat. Unul a ales să pregătească o rețetă de paste cu cârnți și brânză de burduf, în timp ce celălalt a ales să facă o rețetă de coaste de miel cu piure de mazăre.

Orlando Zaharia, Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner și Ștefan Popescu au degustat farfuriile și apoi au aflat mai multe despre cei doi concurenți și pasiunile lor. Cei doi nu au primit șansa de a merge mai departe în competiție.

Bianca Dragne a pregătit o rețetă de negresă pentru jurații emisiunii Chefi la cuțite sezonul 14

Bianca Dragne are 34 de ani și dorește să se reinventeze, însă a decis să vină la Chefi la cuțite sezonul 14 ca să își dea seama dacă are o șansă de afirmare în bucătărie. Ca să îi impresioneze pe cei patru jurați, aceasta a ales să facă o rețetă de negresă. Nu a fost foarte încântată de plating, dar a sperat că gustul va compensa. Este o fostă corporatistă, dar speră să se apuce de bucătărie. Momentan, aceasta este în concediu de creștere a celor doi copii ia săi, dar nu acceptă ideea de „casnică”.

Cei patru jurați au „fiert-o” din plin și nu mică a fost surpriza concurentei atunci când a văzut că a primit trei cuțite și șansa de-a merge mai departe în bootcampul emisiunii Chefi la cuțite sezonul 14.

Cristina Moldovan i-a „electrizat” pe jurați cu energia ei. Ce a dezvăluit la Chefi la cuțite sezonul 14

Cristina Moldovan are 42 de ani, este din Reghin (județul Mureș) și este de meserie cofetar. Ca să îi impresioneze pe cei patru jurați, aceasta a decis să pregătească o rețetă de pasta pistachio, dar și o omletă cu păpădie. Ajunsă în fața chefilor, concurenta s-a prezentat:

„Am trăit în Sicilia 17 ani! Acum am o gelaterie în Reghin. Am ajuns în Sicilia din cauza problemelor financiare. Am mers cu părinții. Din prima căsătorie cu un ungur am doi copii, în Italia și-a găsit pe alta și am divorțat. Copiii au rămas la mine, l-am cunoscut pe Roberto, un sicilian, a fost dragoste la prima vedere. Avem 17 ani de iubire, el m-a ajutat în toate. Și-a lăsat soția pentru mine, m-a lăsat gravidă. Și-a luat copii, cei doi, și a venit la mine. Nu e divorțat, dar nu mă interesează hârtia. Avem cinci copii, suntem o familie unită”, a dezvăluit femeia, spre uimirea chefilor.

Nu a reușit să meargă mai departe în bootcamp, dar a fost apreciată pentru energia deosebită.

Armando Eduard Lincan i-a emoționat pe chefi cu povestea lui de viață, în ediția din 25 noiembrie 2024

Tot în ediția din 25 noiembrie 2024 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 14 l-am cunoscut pe Armando Eduard Lincan, un tânăr de 27 de ani din București, de meserie asistent social. Ca să îi impresioneze pe jurați, concurentul a ales să pregătească o rețetă de piept de rață cu piure de păstârnac și mango. Tânărul a dezvăluit juraților faptul că a stat într-un centru de plasament încă de la naștere:

„Doar pe mine m-au dat la centrul de plasament, nu și pe frații mei. Dar nu-mi pare rău. Mi-am cunoscut familia la vârsta de 14 ani, am mers să îi vizitez, să îi cunosc, nu mi-a plăcut ce am văzut. Într-o cameră locuiau mai multe persoane, acolo făceau tot, toate obiceiurile, nu aveau loc de muncă și lucrau la zi, pe unde apucau, nu aveau condițiile pe care eu le aveam, precum un duș, un dulap, un televizor. Nu îmi pare rău, poate dacă rămâneam în familie nu ajungeam unde sunt azi. Mi-am acceptat realitatea și am putut să fac o comparație. Am avut parte de educație. Acum stau cu chirie, lucrez ca asistent social în Sector 6, la adăpostul de noapte, cu oamenii străzii. Am lucrat și cu copii, am făcut facultatea de sociologie și asistență social, apoi am mers la master, unde am studiat consilierea. Eu singur m-am susținut în facultate. Am intrat la taxă și atunci am plecat în Spania, să muncesc 3 luni ca bucătar, barman, ospătar, ca să îmi plătesc facultatea, primul an. Apoi am fost doar la buget, am învățat și am primit și bursă”, a fost confesiunea uluitoare a tânărului.

Pentru rețeta de piept de rață, concurentul a primit șansa de-a merge mai departe, în bootcampul Chefi la cuțite sezonul 14.

Thimoteo Tango i-a fascinat pe jurați! Ce i-a frapat pe chefi, în ediția din 25 noiembrie 2024

Tot în ediția din 25 noiembrie 2024 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 14 l-am cunoscut pe Thimoteo Tango, un tânăr din Elveția, de meserie model. Originar din Angola, acesta a ales să pregătească o rețetă de conopidă prăjită.

Concurentul este model, designer vestimentar și este pasionat de scris. Tânărul a dezvăluit cum s-a luptat cu prejudecățile celor din jur și cum a ales să facă doar ceea ce simte.

„Sunt primul model din familia mea, care este una foarte religioasă”, a spus acesta.

Nu mică a fost surpriza juraților atunci când au văzut aspectul neobișnuit al tânărului. Au ascultat cu mutl interes detalii despre viața lui de model. Ceea ce i-a frapat și mai mult a fost culoarea naturală a ochilor să (verde-gri).

„Așa m-am născut, părinții mei nu au ochii așa”, a spus el.

La final, concurentul a primit șansa de-a merge mai departe, în bootcamp, în sezonul 14 Chefi la cuțite.

