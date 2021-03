Chefi la cuțite, 29 martie 2021. Cristina Iosza i-a uimit pe chefi cu povestea sa. Cum a devenit cunoscută online la 86 de ani

Citește mai multe știri Chefi la cuțite aici

”La început nu a vrut deloc, dar după ce a văzut că clipurile ajung foarte, foarte virale, și după ce a văzut reacțiile de la lume pe stradă, a fost foarte wow pentru ea,” a dezvăluit Rawi despre începutul video-urilor sale TikTok cu Cristina.

Atunci când doamna a intrat pe ușa Chefi la cuțite, chefilor nu le-a venit să creadă că e ea. ”Sunteți pe bune doamna Cristina, de la Cluj?” a întrebat Chef Florin Dumitrescu.

Ea i-a impresionat pe chefi și cu povestea sa și modul în care și-a câștigat traiul ani la rând, un meșteșug pe care îl mai face chiar și azi, la 86 de ani.

”Mai am câțiva ani până la 100. La 86 de ani, n-am mai putut face prea mult, dar până la 80 am făcut multe,” a dezvăluit Cristina. ”Soțul meu a fost pantofar de lux și, pe urmă, a fost o lege că nu se mai puteau procura materialele și am rămas la reparații. Și atunci el mi-a propus ”nu te duce la serviciu, rămâi cu mine acasă și lucrăm. Dar eu nu știu să lucrez. ”Hai că te învăț”. Și, zi de zi, am tot bătut și eu câte un cui și am cusut câte un petic, și m-am obișnuit. Până la urmă mi-a zis ”tu lucrezi acum mai bine decât mine”.”