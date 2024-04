Chefi la cuțite, 3 aprilie 2024. Dan Govella, lunetistul din Somalia, i-a fascinat pe chefi cu dezvăluirile sale. Ce le-a povestit

Dan Govella a venit alături de soția lui, Marieta Kojanov, în sezonul 13 Chefi la cuțite. Încă de la prima apariție în platou, concurentul i-a fascinat pe jurați cu dezvăluirile sale și privirea blândă.

Dan Govella este concurentul care i-a fascinat pe jurați cu profesia lui în ediția 8 din sezonul 13 Chefi la cuțite de pe 3 aprilie 2024. Acesta a povestit că a fost lunetist în Somalia, iar chefii l-au ascultat cu mare atenție.

Pentru a face o impresie bună în fața juriului, concurentul s-a decis să vină cu o rețetă de burger. Dan Govaella a fost ajutat în bucătărie de către soția lui, Marieta Kojanov, care este creator de accesorii vestimentare.

Cei doi au pășit în platoul show-ului culinar pentru a se bucura de o nouă experiență. Aceștia au gătit cu zâmbetul pe buze și foarte încrezători în preparatul lor.

„Am fost plecat în Somalia ca lunetist. Am venit la Chefi la cuțite pentru a experimenta un nou domeniu. Să sperăm că o să mergem mai departe”, a mărturisit concurentul.

Dan Govella i-a impresionat pe jurați cu poveștile sale în ediția 8 din sezonul 13 Chefi la cuțite de pe 3 aprilie 2024

Înainte ca jurații să-i cunoască mai bine pe Dan Govella și soția lui, Marieta Kojanov, în ediția 8 din sezonul 13 Chefi la cuțite de pe 3 aprilie 2024, aceștia au fost luați prin surprindere de câteva cadouri senzaționale din partea concurenților.

„E un cadou super elegant! Îmi place tare mult, sunteți foarte frumoși împreună!”, le-a spus chef Richard Abou Zaki.

Dan Govella le-a mărturisit chefilor că este administrator de site, dar profesia lui de bază este cu totul una diferită. Toți au amuțit atunci când au auzit că bărbatul a fost lunetist în Somalia.

„Am fost armurier, participam la diverse evenimente când venea Steven Seagal, Sergiu Nicolaescu. Eram în poligon, toată muniția și armele erau supravegheate de mine. Am fost antrenor de tir, lunetist. Am plecat în Somalia șase luni sub egida NATO. Plecarea a fost la cererea mea, eram tânăr și am zis să văd cum e. Am văzut acolo ceea ce nu aș dori la nimeni sa vadă”, a povestit concurentul.

„Așa de periculos a fost?!”, l-a întrebat chef Alexandru Sautner.

„Vă dați seama! Este un război. Am fost 25 de oameni într-un pluton și ne-am întors 15. Eu am fost cel mai important din pluton pentru că eram lunetist. Primeam primul comanda pentru a elimina eventualul inamic care face probleme grave. Vedeam la 10 kilometri prin obiectiv. Am realizat că a fost o alegere atât bună cât și rea. Când m-am întors în țară am fost dereglat psihic, ca toți soldații care de întorc din război”, a mai adăugat Dan Govella.

