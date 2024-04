Chefi la cuțite, 1 aprilie 2024. Jurații au făcut ochii mari când au aflat cu ce se ocupă Samira Maskan. Ce profesie are tânăra

Samira Maskan este tânăra care i-a luat prin surprindere pe jurați cu meseria pe care o are la 26 de ani, chiar în ediția 6 din sezonul 13 Chefi la cuțite de pe 1 aprilie 2024.

Samira Maskan are 26 de ani și locuiește în București. Tânăra a pășit pragul platoului de filmare de la Chefi la cuțite sezonul 13 pentru a-i impresiona pe chefi cu un preparat în care are mare încredere.

Emoțiile au atins cote maxime pentru concurentă în timpul jurizării. Chef Richard Abou Zaki, chef Alexandru Sautner, chef Ștefan Popescu și chef Orlando Zaharia au analizat în amănunt farfuria Samirei Maskan pentru a lua o decizie.

„Straniu chestia asta! Nu înțeleg”, a fost reacția unui jurat când a ridicat cloșul.

Nici bine nu s-au deschis ușile că tânăra le-a dezvăluit un detaliu important celor patru chefi: „Ați avut dreptate, am dublă cetățenie. Tatăl meu e iranian, mama mea e româncă”.

Chef Ștefan Popescu și-a dorit să afle meseria pe care o are concurentă. Când au aflat cu ce se ocup la doar 26 de ani, jurații au făcut ochii mari. Aceștia nu se așteptau ca tânăra să aibă o profesie atât de interesantă.

În ediția 6 din sezonul 13 Chefi la cuțite de pe 1 aprilie 2024, Samira Maskan le-a spus chefilor că este lobby-ist în Clubul Fermierilor Români. Cei patru jurați au fost foarte interesați de acest subiect, motiv pentru care curiozitățile lor nu au întârziat să apară.

„Sunt lobby-ist, reprezint interesele fermierilor români la Bruxelles în Parlamentul European, și în Guvernul României și în Ministerele din România de agricultură și mediu. E similar cu job-ul de diplomat, reprezentăm interesele pe baza unei analize cu fermierii. Mergem să avem opoziție în fața autorităților. Fac de șase ani asta”, a dezvăluit tânăra.

„Wow, pare foarte complicat! Ești foarte tânără pentru a face tot ce faci tu. Care sunt studiile de care ai nevoie pentru a ajunge într-o asemenea funcție la vârsta ta?”, a fost reacția lui chef Orlando Zaharia.

„Am absolvit Facultatea de Științe Politice la București, după am absolvit Masterul în Afaceri Publice Internaționale și Diplomație, iar acum sunt studentă la Harvard University într-un program online de Securitate Internațională. Am făcut și multe voluntariate, am fost un an la Bruxelles, șase luni la Comisia Europeană, șase luni în reprezentanța României”, a răspuns Samira Maskan.

„Wow, câte chestii la 26 de ani. Pe lângă tine parcă n-am făcut nimic!”, a spus chef Richard Abou Zaki.

