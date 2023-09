Chefi la cuțite, 3 septembrie 2023. Nadia Pușcuță are o meserie la care puțini se așteptau. Prin ce situații a trecut concurenta

Nadia Pușcuță le-a povestit chefilor despre meseria pe care o practică în a doua ediția a sezonului 12 Chefi la cuțite, de pe 3 septembrie 2023. Mai mult, concurenta i-a captivat cu situațiile prin care a trecut.

Nadia Pușcuță are 49 de ani și este din Botoșani. Concurenta a venit în sezonul 12 Chefi la cuțite cu un preparat senzațional: file de șalău pe un pat de risotto cu sfeclă roșie și sparanghel, iar lângă un sos de citrice.

„Eu sper să fie pe gustul lor. Am venit la Chefi la cuțite pentru că vreau să câștig. Îmi doresc cel puțin să iau două cuțite dacă nu trei, iar dacă ajung mai departe mi-ar plăcea să ajung în echipa lui chef Cătălin Scărlătescu”, a povestit aceasta.

Nadia Pușcuță a reușit să le atragă atenția juraților cu preparatul și platingul deosebit. Chef Sorin Bontea, chef Florin Dumitrescu și chef Cătălin Scărlătescu au analizat în amănunt farfuria concurentei.

Ce le-a povestit Nadia Pușcuță chefilor despre meseria ei în a doua ediție din sezonul 12 Chefi la cuțite de pe 3 septembrie 2023

Jurații au rămas cu gurile căscate când au auzit că Nadia Pușcuță este șofer de camion. Lui chef Cătălin Scărlătescu nu i-a venit să creadă că femeia are o meserie atât de periculoasă.

„Lucrez pe frigorifică. Să știți că e mult mai ușor de condus decât o mașină obișnuită. Am început să o practic de anu trecut, acum lucrez alături de soțul meu. Suntem echipaj. La început mi s-a părut foarte greu, când am văzut pentru prima data mașina am început să plâng. Acum îmi place foarte mult, e superb! Acolo este casa, acolo mâncăm, acolo dormim”, a mai zis ea cu zâmbetul pe buze.

Concurenta le-a povestit chefilor și despre situațiile periculoase prin care a trecut ca șofer de camion.

„Am avut un eveniment mai nefericit. Am avut o cursă spre Spania și am trecut prin Franța, iar programul nostru se terminase. A fost nevoie să facem pauza de 9 ore de odihnă. Eram în parcare și au venit să ne spargă ușa. Nu au putut să o deschidă! Am plecat și noi când s-a terminat programul de odihnă, iar la 200 de km ne-am întâlnit cu alți colegi care au pățit și ei la fel. Ne-au zis că au rămas fără telefoane, tablete, bani, acte. Au găsit metoda de-a ne gaza înăuntru! Franța e periculoasă, Spania e periculoasă, Italia e periculoasă! Să scapi cu viața, asta e cel mai important”, a mărturisit ea.

„Nu pot să cred așa ceva!”, a zis chef Florin Dumitrescu.

„Serios?”, a mai întrebat chef Sorin Bontea.

