Chefi la cuțite, 2 septembrie 2023. Ce a spus chef Sorin Bontea când a aflat suma pe care o câștiga Luiza Fulgeanu din online

Luiza Fulgeanu, cunoscută în mediul online pe numele de Mia, este concurenta care i-a uimit pe jurați cu dezvăluirile sale în prima ediție din sezonul 12 Chefi la cuțite de pe 2 septembrie 2023. Chef Sorin Bontea i-a dat o replică neașteptată când a aflat suma pe care o câștigă tânăra din activitatea pe care oare în online.

Luiza Fulgeanu are 20 de ani și este din Sibiu. Tânăra a devenit celebră în mediul online în urmă cu doi ani, când a dat viața personajului Mia. Aceasta și-a dorit să facă mai mulți bani într-un timp scurt, motiv pentru care a apelat la ajutorul internetului.

Deși este prima dată când apare pe micile ecrane ale telespectatorilor, concurenta s-a simțit în largul ei la bancul de lucru, dar și în fața camerelor de filmat.

Citește și: Campionul național la powerlifting își spune povestea la Chefi la cuțite: „Sportul și bucătăria mi-au schimbat viața”

„Sunt un personaj în social media. Nu sunt neapărat persoana care sunt în viața de zi cu zi. Am evoluat foarte mult, din prima lună am văzut că sunt foarte ok. Am văzut sumele și m-a încântat treaba asta. Mereu mi-a plăcut să mă aranjez, să mă postez.

Prezint ceea ce se caută în ziua de astăzi. Nu neapărat un exemplu pozitiv. Deși poate în viața reală, eu sunt un exemplu pozitiv pentru că am avut curajul să fac ceea ce îmi doresc, fără să mă intereseze gura lumii. Sunt criticată pentru personajul pe care îl arăt în mediul online, dar eu le fac jocul”, a dezvăluit tânăra.

Câți bani câștigă Luiza Fulgeanu, concurenta din prima ediție a sezonul 12 Chefi la cuțite de pe 2 septembrie 2023, din activitatea de pe Internet. Chef Sorin Bontea a rămas uluit când a auzit suma

Întrebată despre meseria pe care o practică, Luiza Fulgeanu a declarat că își câștigă venitul din contul său de pe o platformă pentru adulți. Mai mult, tânăra este și administratorul unei pensiuni din Sibiu.

Chef Sorin Bontea, chef Florin Dumitrescu și chef Cătălin Scărlătescu au rămas mască la aflarea sumei pe care o câștigă concurenta lunar.

„Cred că o fată la un nivel mediu, în România, până în 10.000 de euro. (...) Fac conținut pentru adulți, am o echipă întreagă în spate care mă ajută. Noi facem filme, filme pentru adulți. Și este o nebunie totală în spate”, a evidențiat ea.

„10.000 pe lună? Eu mă apuc, too much money!”,a fost replica lui chef Sorin Bontea.

Citește și: Cum s-a lăsat filmat Rikito Watanabe în platoul sezonului 12 Chefi la cuțite. Ce mesaj a transmis: „Ești delicios așa cum ești!”

Luiza Fulgeanu a mărturisit că părinții ei nu au fost de acord cu activitatea pe care o practică, motiv pentru care a fost nevoită să treacă printr-o perioadă mai delicată a vieții sale.

„Eu nu am apucat să le zic părinților exact ce înseamnă OnlyFans, dar s-au ocupat alții de asta. Au primit dovezi cu ce înseamnă, de fapt, această platformă. M-am trezit dimineața cu 1000 de apeluri de la părinți, de la bunici, de la pisici, de la toată lumea. A fost o lovitură, am avut o mică depresie. Timp de două săptămâni, părinții mei n-au vorbit cu mine. Într-un final am discutat cu ei și le-am explicat că îmi doresc mai mult de la viață”, a mai adăugat ea.

„Eu aș vrea să te întreb ceva, dar să nu te superi pe mine!”, a fost replica lui chef Florin Dumitrescu.

Juratul și-a dorit să afle motivul pentru care tânăra a decis să gătească rață, iar explicațiile ei nu au întârziat să apară.

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 12 Chefi la cuțite. Edițiile integrale se văd în AntenaPLAY

Se dă startul mult așteptatei bătălii din arena Chefi la cuțite. Telespectatorii au parte de o premieră maraton în această toamnă. Așadar, show-ul culinar vine cu 5 ediții consecutive în prima și a doua săptămână de difuzare, ulterior emisiunea având câte 4 ediții săptămânale.

În sezonul 12, Irina Fodor aduce surprize de proporții pentru jurați. Prezentatoarea TV o să-i însoțească pe chef Florin Dumitrescu, chef Cătălin Scărlătescu și chef Sorin Bontea pe tot parcursul noului sezon, fiind persoana care aduce cele mai imprevizibile vești.

Regulile nu se schimbă în sezonul 12 Chefi la cuțite. Așadar, chefii vor continua să gătească alături de un invitat special la jocul de amuletă. Dacă avantajul nu este câștigat de jurați, acesta va fi pus în seif. Toate mizele din seif vor fi puse în joc în ultima etapă de preselecții, iar un chef se va bucura din plin de ele la battle-uri.

Una dintre noutățile show-ului culinar este o schimbare organizatorică neașteptată: Chefii au un asistent cu o listă consistentă de atribuții, cel care preia acest rol fiind Rikito Watanabe, fostul concurent din sezonul 9 Chefi la cuțite.

Edițiile integrale din sezonul 12 Chefi la cuțite pot fi vizionate pe AntenaPLAY.