Chefi la cuțite, 2 septembrie 2023. Anda Alexe, confesiuni cu lacrimi în ochi despre cumpăna prin care a trecut. Cine este tânăra

Anda Alexe a făcut confesiuni cu lacrimi în ochi despre cumpăna vieții sale, în prima ediție din sezonul 12 Chefi la cuțite 2023. Surpriza cea mare abia apoi a venit, când jurații au aflat cine este tânăra, de fapt.

Anda Alexe are 29 de ani, vine din Cotârgași, Suceava, însă s-a mutat în București din anul 2015. În ceea ce privește cariera sa, aceasta este fondatoarea unei companii de marketing.

Concurenta a venit în sezonul 12 Chefi la cuțite de pe 2 septembrie 2023 pentru a-i impresiona pe chef Sorin Bontea, chef Florin Dumitrescu și chef Cătălin Scărlătescu cu un preparat tradițional. Așadar, tânăra le-a gătit juraților ciorba mănăstireasca din Bucovina.

Deși a avut multe emoții, aceasta s-a descurcat de minune în bucătăria show-ului culinar. Hotărâtă să obțină un loc în echipa lui chef Sorin Bontea, Anda Alexe a scos la iveală toate secretele pe care le are în domeniul gastronomiei.

Ce a povestit Anda Alexe despre viața ei în prima ediție a sezonului 12 Chefi la cuțite de pe 2 septembrie 2023. Cine este concurenta, de fapt

Nici bine nu a pășit în fața juraților că Anda Alexe a primit o mulțime de întrebări din partea lor în ceea ce privește ciorba mănăstirească din Bucovina. Tânăra le-a oferit toate explicațiile detaliu cu detaliu.

„Care e treaba cu mănăstirile?”, a fost curiozitatea lui chef Sorin Bontea, înainte ca fetița concurentei să fie adusă de către Irina Fodor în platou.

„Așa am crescut. Am crescut cu credința în Dumnezeu și am avut o viață cu multe provocări. Cea mai mare provocare a fost când în a 8 lună de sarcină am rămas mamă singură. Nu găseam răspunsuri și unde am greșit. Deși și-a dorit copilul foarte mult, tatăl copilului m-a părăsit.

A fost o presiune mare, dar am găsit putere. Mănăstirea și credința au fost ajutorul meu (...) Acum am un soț absolut perfect, și nu îl cunoșteam dacă nu treceam prin situația asta. E un bărbat romantic și atent, are tot ce ar vrea o femeie la un bărbat. Dacă nu era fetița mea, cred că nu-i dădeam nicio șansă soțului meu pentru că este tată singur. Are un băiat pe care îl crește singur. Este fix varianta mea masculină!”, a mărturisit Anda Alexe cu lacrimi în ochi.

După confesiunile tinerei, jurații au trăit o adevărată surpriză când au aflat cine este persoana din fața lor, de fapt. Concurenta le-a dezvăluit chefilor că a fost model timp de 14 ani.

„Am plecat în Jakarta, am filmat pentru Galeriile Lafayette, dar și pentru designeri mari. Am fost muza ei (unui designer), croia hainele pe mine. Am filmat pentru reclame. (...) Am început să gătesc în 2015 atunci când m-am mutat în București”, a mai povestit ea.

La final, Anda Alexe a primit două cuțite din partea lui chef Florin Dumitrescu și chef Cătălin Scărlătescu.

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 12 Chefi la cuțite. Edițiile integrale se văd în AntenaPLAY

Se dă startul mult așteptatei bătălii din arena Chefi la cuțite. Telespectatorii au parte de o premieră maraton în această toamnă. Așadar, show-ul culinar vine cu 5 ediții consecutive în prima și a doua săptămână de difuzare, ulterior emisiunea având câte 4 ediții săptămânale.

Irina Fodor aduce surprize de proporții pentru jurați. Prezentatoarea TV o să-i însoțească pe chef Florin Dumitrescu, chef Cătălin Scărlătescu și chef Sorin Bontea pe tot parcursul noului sezon, fiind persoana care aduce cele mai imprevizibile vești.

Regulile nu se schimbă în sezonul 12 Chefi la cuțite. Așadar, chefii vor continua să gătească alături de un invitat special la jocul de amuletă. Dacă avantajul nu este câștigat de jurați, acesta va fi pus în seif. Toate mizele din seif vor fi puse în joc în ultima etapă de preselecții, iar un chef se va bucura din plin de ele la battle-uri.

Una dintre noutățile show-ului culinar este o schimbare organizatorică neașteptată: Chefii au un asistent cu o listă consistentă de atribuții, cel care preia acest rol fiind Rikito Watanabe, fostul concurent din sezonul 9 Chefi la cuțite.

Edițiile integrale din sezonul 12 Chefi la cuțite pot fi vizionate pe AntenaPLAY.