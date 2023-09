Chefi la cuțite, 4 septembrie 2023. Sorin Răzvan Butnariu e preotul care i-a surprins pe chefi cu dezvăluirile sale. Ce banc a zis

Sorin Răzvan Butnariu este preotul care i-a surprins pe jurați cu dezvăluirile sale, în ediția 3 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 12.

În ediția 3 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 12 am putut să îl cunoaștem pe Sorin Răzvan Butnariu, un preot în vârstă de 46 de ani din Constanța. Bărbatul i-a uimit pe jurații îndrăgitului show culinar cu dezvăluirile sale.

Sorin Răzvan Butnariu este preotul care a făcut dezvăluiri emoționante în ediția 3 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 12, de la Antena 1

Concurentul a dezvăluit cu lacrimi în ochi că mama lui, cu puțin timp înainte de-a trece în neființă, i-a spus că e mândră de realizările fiului său.

„Știu că a murit împăcată că am ajuns unde ne-am propus”, a zis preotul trist despre mama lui.

Cu ceva emoții în suflet, concurentul a intrat în bucătărie și a pregătit o rețetă de menemen, cu care a sperat să îi impresioneze pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu.

După ce au degustat farfuria concurentului, ușile s-au deschis și în platou și-a făcut apariția Sorin Răzvan Butnariu. Chefii au dorit să afle de ce preotul a ales să facă un preparat turces.

„Am stat în Turcia, am lucrat în urmă cu 20 de ani în urmă. La un moment dat au dat necazurile peste familie, aveam datorii și a trebuit să muncim cu toții. A plecat mama mai întâi, prima dată am lucrat la spălat vase în Istanbul. Aveam 20 de ani. Am spălat vase o lună de zile, îmi îmbolnăvisem mâinile din cauza detergenților. Al doilea serviciu a fost la debarasat mese, apoi am stat la o benzinărie. Apoi m-am întors acasă, m-am angajat cântăreț bisericesc la o parohie în Moldova. Partea cu biserica mi s-a tras din familie, sunt dintr-o familie practicantă. După absolvirea facultății, chiar în ziua licenței, am fost hirotonit diacon și apoi preot. Am făcut și mobilă, am spălat și vase, am făcut de toate”, a fost confesiunea neașteptată a concurentului.

„Dacă îmi dați două cuțite vă zic bancuri în culise”, a zis Sorin Răzvan Butnariu, în spirit de glumă.

Cloșurile s-au ridicat și nu mică a fost bucuria concurentului atunci când a văzut că a primit două cuțite și șansa de-a merge mai departe în bootcampul emisiunii Chefi la cuțite sezonul 12.

Și fiindcă schimbul e schimb, acesta a spus un banc, spre deliciul chefilor.

