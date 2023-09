Chefi la cuțite, 4 septembrie 2023. Gabriela Mariana Țugui i-a emoționat pe chefi cu povestea ei de viață. Ce a povestit

În ediția 3 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 12, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au fost impresionați de povestea de viață a concurentei Gabriela Mariana Țugui.

Noul sezonul al emisiunii Chefi la cuțite a debutat în forță nu doar cu rețete surprinzătoare și concurenți veniți din toate colțurile lumii, ci și cu povești de viață emoționante. Este și cazul tinerei Gabriela Mariana Țugui, care a povestit detalii dureroase din trecutul său.

Gabriela Mariana Țugui i-a surprins pe jurați cu povestea sa emoționantă de viață, în ediția 3 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 12, difuzată pe 4 septembrie 2023

Tânăra are 23 de ani, este din Bacău și a avut numeroase emoții atunci când a intrat în bucătăria Chefi la cuțite sezonul 12. Ca să îi impresioneze pe jurați, concurenta a decis să pregătească somon pe pat de sparanghel, cu sos de avocado. După ce a pregătit mâncarea, Gabriela Mariana Țugui a așteptat cu sufletul la gură degustarea făcută de Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu.

Apoi, ușile s-au deschis și în platou și-a făcut apariția concurenta, care a dezvăluit că are deja doi copii. Curioși, chefii au dorit să afle detalii despre rolul ei de mămică.

„Viața mea m-a făcut cumva așa, am căutat întotdeaua dragostea. Eu am fost adoptată de diferite familii, părinții mei m-au lăsat la 6 ani, mai am un frate...Au fost circumstanțe, așa a fost să fie. Mama a plecat la muncă în Italia atunci când aveam 6 ani, fratele meu avea 3. Și-a găsit acolo pe cineva și ne-a părăsit. A fost alegerea ei, n-o judec, mama e mama. Nu avea o viață bună cu tata, care era alcoolic. Mama a fost abuzată, tata era violent atât cu ea, cât și cu noi. Apoi tata ne-a părăsit și am rămas cu bunicul din partea mamei. Am rămas a nimănui, bunicul nu prea se ocupa de noi, consuma mult alcool și ne bătea, erau momente când stăteam nemâncați. Stăteam pe stradă, nu aveam ce mânca, stăteam nopțile pe stradă sau cerșeam”, a fost confesiunea dureroasă a tinerei.

„Doamne, Dumnezeule, cum să lași un copil de 6 ani pe stradă?! Mă uit la fetele mele...Stau și mă întreb cu ce au greșit copiii ăștia? Să ai parte de o viață atât de grea, de dură, de rea. E incredibil. Cum să îi faci ceva de genul ăsta unui copil de 6 ani?! Eu am rămas șocat. Tot ce scotea pe gură fata asta mă întrista mai tare, ți se întoarce sufletul pe dos. Îngrozitor!”, a fost reacția lui Florin Dumitrescu,

„Din 2007 până 2013 am stat cu fratele meu la o familie, doamna asistent maternal, pentru care am cuvinte de laudă, până când s-a îmbolnăvit. Apoi am mers la bunica, unde a urmat un calvar. Singura parte pe care aș vrea să o șterg din mintea mea. Nu m-a dat la liceu, mă ținea acasă să fac treabă, am fugit de la ea. Acum sunt împreună cu soțul meu de 5 ani. E un bărbat pe care multe femei și-l doresc. Îmi vine să plâng pentru că sunt căsătorită cu el, mă iubește, e un om cu greu mai găsești. Nu cred că îl merit, îi zic că e prea bun pentru mine. Avem doi băieței, îi ador”, a mai completat fata, emoționată.

Mișcați de povestea de viață a concurentei, chefii au ridicat apoi cloșurile și i-au dat verdictul: cu două cuțite, concurenta a primit șansa de-a merge mai departe, în bootcampul Chefi la cuțite sezonul 12.

