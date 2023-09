Chefi la cuțite, 5 septembrie 2023. Alex Mihoc a primit cuțitul de aur de la chef Cătălin Scărlătescu. Ce s-a întâmplat în platou

Alex Mihoc este puștiul în vârsta de 18 ani care a primit cuțitul de aur de la chef Cătălin Scărlătecu în ediția patru din sezonul 12 Chefi la cuțite. Iată ce s-a întâmplat în platoul show-ului culinar, după ce chef Florin Dumitrescu a apelat la un gest neașteptat.

Alex Mihoc are 18 ani, vine din Franța cu o experiență vastă în artele culinare. Concurentul a povestit că pasiunea pentru bucătărie a început încă din copilăriei, mai precis în timpul unei probe pentru școală, în clasa a VIII-a.

„Am gătit cu mama de mic și eram mereu în bucătărie cu ea. (...) Dorința mea este să revin în țară, să am un proiect și să construim ceva. Îmi doresc să aducem gastronomia franceză în România”, a mai adăugat el.

Tânărul a pășit în sezonul 12 Chefi la cuțite cu o idee neașteptată. Acesta a hotărât să facă un preparat numit „linge-mă”. Jurații nu trebuie să utilizeze tacâmuri pentru a gusta din el, ci vor degusta cu limba de pe farfurie.

„Am vrut să fac ceva care nu s-a mai făcut. Am vrut să vă demonstrez că am idei mai nebune, să zicem. În farfuria mea o să am dulce, sărat, amar și acru. Bucătăria cere sacrificii foarte mare, trebuie să te dedici la maxim. Bucătăria m-a învățat să fiu foarte organizat zi de zi. La vârsta de 14 ani trăiam singur în Paris, fără părinți. Îmi făceam de mâncare și îmi spălam hainele singur”, a mai povestit concurentul.

Alex Mihoc a primit cuțitul de aur de la chef Cătălin Scărlătescu în ediția patru din sezonul 12 Chefi la cuțite, de pe 5 septembrie 2023

Juraților nu le-a venit să creadă când au aflat că trebuie să lingă farfuria pentru a gusta din preparat. Chef Florin Dumitrescu a fost primul care a încercat această nouă tehnică, iar momentul a fost de-a dreptul savuros.

„Eu nu înțeleg ce am lins! Eu vreau să cunosc omul care a gândit genul ăsta de farfurie”, a spus cheful.

„Mie mi-au plăcut culorile”, a completat chef Cătălin Scărlătescu.

Imediat ce a pășit în fața juraților, Alex Mihoc le-a povestit despre pasiunea lui: „Am început bucătăria la 13 ani, am fost mereu pasionat de bucătărie, iar în clasa a VIII-a am decis să mă înscriu la Școala Ferrandi Paris timp de 3 ani. Apoi, am lucrat în diferite restaurante. Am început că echipa națională de fotbal a Franței. Lucram pentru Mbappé sau Benzema și plecam cu ei în fiecare țară. Și eu eram uimit că, la 14 ani, găteam pentru superstaruri!”

Tânărul a ajuns să își exerseze talentul în bucătăria unui restaurant cu trei stele Michelin, la doar 16 ani: „Lucrând într-un astfel de restaurant trebuie să fie totul perfect. Așteptarea este foarte mare, aveam clienți foarte renumiți. Messi, Klaus Iohannis, Emmanuel Macron”.

„Poți și mai mult?”, l-a întrebat chef Cătălin Scărlătescu.

Chef Florin Dumitrescu a fost primul care a scos cuțitul de aur pe masă: „Eu îți fac prima ofertă!”.

Chef Cătălin Scărlătescu nu a stat prea mult pe gânduri, punându-și și el în joc cuțitul de aur. Alex Mihoc i-a uluit pe jurați când le-a spus că se aștepta la trei cuțite de aur, nu doar la două, fapt care l-a făcut pe chef Florin Dumitrescu să își retragă oferta.

Așadar, tânărul a luat cuțitul de aur de la chef Cătălin Scărlătescu în sezonul 12 Chefi la cuțite.

„O să-i pară foarte rău pentru că și-a retras cuțitul”, a zis Alex Mihoc.

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 12 Chefi la cuțite. Edițiile integrale se văd în AntenaPLAY

Se dă startul mult așteptatei bătălii din arena Chefi la cuțite. Telespectatorii au parte de o premieră maraton în această toamnă. Așadar, show-ul culinar vine cu 5 ediții consecutive în prima și a doua săptămână de difuzare, ulterior emisiunea având câte 4 ediții săptămânale.

În sezonul 12, Irina Fodor aduce surprize de proporții pentru jurați. Prezentatoarea TV o să-i însoțească pe chef Florin Dumitrescu, chef Cătălin Scărlătescu și chef Sorin Bontea pe tot parcursul noului sezon, fiind persoana care aduce cele mai imprevizibile vești.

Regulile nu se schimbă în sezonul 12 Chefi la cuțite. Așadar, chefii vor continua să gătească alături de un invitat special la jocul de amuletă. Dacă avantajul nu este câștigat de jurați, acesta va fi pus în seif. Toate mizele din seif vor fi puse în joc în ultima etapă de preselecții, iar un chef se va bucura din plin de ele la battle-uri.

Una dintre noutățile show-ului culinar este o schimbare organizatorică neașteptată: Chefii au un asistent cu o listă consistentă de atribuții, cel care preia acest rol fiind Rikito Watanabe, fostul concurent din sezonul 9 Chefi la cuțite.

Edițiile integrale din sezonul 12 Chefi la cuțite pot fi vizionate pe AntenaPLAY.