Chefi la cuțite, 1 mai 2023. Dumitru Paul Tudosescu a primit cuțitul de aur de la chef Cătălin Scărlătescu. Cum a reacționat

Momentul mult așteptat de telespectatori a sosit! Chef Cătălin Scărlătescu este ultimul jurat al show-ului culinar care a dat cuțitul de aur în preselecțiile sezonului 11 Chefi la cuțite. Dumitru Paul Tudosescu l-a cucerit pe acesta cu preparatul său.

Concurentul a pășit în platoul emisiunii cu multe emoții, dar mai hotărât ca niciodată să impresioneze cu rețeta lui. Acesta s-a decis să facă prepeliță în 3 feluri cu piure de zmeură și piure de ceapă caramelizată.

„Am 39 de ani și vin din Anglia. Totul a început cu bucătăria când am intrat la liceu. Bunica mea a fost cofetar, a lucrat la laboratorul de pe Mărășești. (...) Vreau să văd ce pot să fac, dacă mă descurc să fac ceva mișto pentru că toate preparatele sunt din capul meu. Eu concep. Aș vrea să câștig, îți dai seama.”, a mărturisit acesta.

Chef Cătălin Scărlătescu i-a dat cuțitul de aur lui Dumitru Paul Tudosescu în ediția 16 din sezonul 11 Chefi la cuțite de pe 1 mai 2023

Emoțiile l-au copleșit pe Dumitru Paul Tudosescu în ediția 16 din sezonul 11 Chefi la cuțite de pe 1 mai 2023. Înainte de a primi verdictul juraților, concurentul a făcut dezvăluiri uluitoare despre viața lui.

„Sunt bucătar de la 14 ani. Am plecat în Anglia din cauza unor probleme. Am fost nevoit să scap din cercul în care eram și am făcut ceva. A fost complicat! Am avut familia lângă mine, am plecat din România cu gândul să fac un curs de bucătar. Aveam două opțiuni: ori eram după gratii, ori la 2 metri sub pământ. Mi-am dat seama prea târziu. În 2005 am plecat în Anglia, nu știam engleză deloc.

Nu regret ce a fost în trecut, a fost o lecție de viață.După 9 - 10 ani de Anglia s-a născut băiatul meu și am primit o ofertă din România. Acolo mi-am cunoscut actuala parteneră, viitoarea soție. Fosta mea soție locuiește alături de băiatul meu. Ele lucrează împreună. Momentan locuiesc în

Anglia.”, a povestit Dumitru Paul Tudosescu.

Concurentul a avut o reacție de-a dreptul spectaculoasă când a văzut că a obținut 3 cuțite din partea juraților. Chef Florin Dumitrescu a ținut neapărat să-l felicite pentru tehnica și preparatul senzațional.

Chef Cătălin Scărlătescu i-a cerut înapoi cuțitul pentru concurenți lui Dumitru Paul Tudosescu, aruncându-i pe banc cuțitul de aur. Acesta a rămas fără glas la gestul neașteptat la juratului Chefi la cuțite.

„Nu pot să cred așa ceva! S-a ridicat părul pe mine, nu mai pot. M-ai băgat la 2.20 cu asta! Mulțumesc mult, chef! Nu mai știu nimic acum, sunt prea emoționat. O să lupt maxim!”, a spus concurentul.

Astfel, Dumitru Paul Tudosescu merge direct în echipa lui chef Cătălin Scărlătescu în sezonul 11 Chefi la cuțite.

