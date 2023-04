Chefi la cuțite, 19 aprilie 2023. Laurențiu Neamțu a primit cuțitul de aur de la Florin Dumitrescu. Ce i-a uimit pe jurați

În ediția 12 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11 am putut să îl cunoaștem pe Laurențiu Neamțu, un sous chef în vârstă de 35 de ani din Brașov. Acesta a reușit să îi impresioneze din plin pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu nu doar cu rețeta deoseibtă pe care a pregătit-o, ci și cu dezvăluirile făcute.

Laurențiu Neamțu a primit cuțitul de aur în ediția 12 a emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 11, de la Antena 1. Concurentul a intrat în echipa lui Florin Dumitrescu

Ca să îi impresioneze pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu, Laurențiu Neamțu a ales să pregătească o rețetă de mușchiuleț de porc umplut cu prune uscate și învelit în prosciutto. În timp ce gătea totul, acesta a dezvăluit mai multe detalii despre el.

Pasiunea lui pentru bucătărie pare să fi început la vârste fragede. Avea 12 ani atunci când a mers să lucreze pe lângă tatăl său, de meserie bucătar. I-a plăcut să ajute în bucătărie, dar a reușit și să își strângă proprii bani.

„M-am uitat la televizor și îmi place foarte mult emisiunea Chefi la cuțite. Această emisiune a schimbat multe mentalități. Sper să iau două cuțite, să trec mai departe. Când am văzut că farfuriile pleacă spre chefi am început să am niște emoții inimaginabile”, a zis el, în ediția 12 a emisiunii Chefi la cuțite din sezonul 11.

Banda a mers, cloșurile s-au ridicat și Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au privit atent preparatul. Au degustat și nu au avut nevoie de mult timp ca să își dea seama că au de-a face cu un bucătar experimentat. Ușile s-au deschis și în platou și-a făcut apariția Laurențiu Neamțu.

„De unde vii din Franța?”, a fost întrebarea adresată de Florin Dumitrescu.

„Nu vin din Franța, vin din Brașov. Sunt întors în România din 2019. În mare parte am lucrat în străinătate, 14 ani, ca bucătar. La 19 ani am plecat din România și am lucrat 4 ani în Cipru, la 23 de ani am lucrat în Statele Unite, 8 ani am locuit acolo și am lucrat ca bucătar. Am plecat cu o firmă din Brașov și am ajuns la un country club din Florida. Am ajuns la poziția de sous chef. Un membership era 160.000 de dolari, doar ca să intri în club”, a mărturisit concurentul, spre marea surpriză a chefilor.

„Ce înseamnă un country club de 160.000 de dolari? Înseamnă că mâncarea trebuie să fie peste 3 stele Michelin”, a explicat la testimoniale Florin Dumitrescu.

„Erau numai vedete, Celine Dion, Justin Bieber a fost acolo la nunți, la nunta lui Michael Jordan. Multe celebrități se plimbă pe acolo, milionari. Am lucrat și în restaurant cu stele Michelin, am făcut stagii la 2 și la 3 stele Michelin. Am învățat foarte multe. În Anglia am lucrat la Joel Robuchon. Era o bucătărie minuțioasă, cea mai minuțioasă pe care am făcut-o. Câștigam bine, undeva la 17 lire în 2019, pe lună făceam cam 1800-1900 de lire. Am plecat ca să vin în România, soția mea era însărcinată și a născut aici. Voiam să stau și acasă lângă părinții mei”, a mai povestit concurentul.

„Dar cum te cheamă?”, a întrebat Florin Dumitrescu, însă ceea ce a urmat a fost complet neașteptat, atunci când bucătarul a dezvăluit numele.

„Nu cred, ești Laurențiu Neamțu! Noi eram prieteni pe Facebook în 2008, 2009, 2010. În 2011 erai în China. Avem conversație pe messenger. Nu l-am recunoscut, arăta diferit atunci”, a zis Florin Dumitrescu, uluit de descoperirea făcută

„Ai un CV foarte impresionant”, i-au zis chefii, însă toți au putut observa atitudinea deosebit de modestă a concurentului, care nu a privit CV-ul ca motiv de laudă, ci ca simplă înșiruire a locurilor în care a lucrat.

Apoi, cloșurile s-au ridicat și Laurențiu Neamțu a primit trei cuțite, lucru ce l-a bucurat.

„Știi să faci piureul lui Robuchon?”, a întrebat Dumitrescu, meditativ.

„Da. Îți trebuie un pic de brand ca să îl faci. 60% cartofi, 40% unt”, a zis concurentul stăpân pe sine.

„Neamțule, ăsta e al tău”, a zis Florin Dumitrescu, oferindu-i cuțitul de aur în ediția 12 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11, de la Antena 1.

„Visam doar la momentul ăsta, să mi se ofere cuțitul de aur. Sper să am șansa să gătesc preparate cât mai plăcute pentru ei, cu un gust foarte bun”, a bucătarul fericit.

„Sunt fascinat că ai reușit să faci o astfel de farfurie într-o singură oră”, l-a lăudat Florin la final.

Astfel, după multe degustări, Florin Dumitrescu a dat cuțitul de aur lui Laurențiu Neamțu, în ediția 12 a emisiunii Chefi la cuțite. Sorin Bontea a ales-o pe Nina Hariton, prima femeie care a obținut un cuțit de aur în istoria emisiunii.

