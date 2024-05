Chefi la cuțite, 7 mai 2024. Alexandra Veber a cedat și nu și-a mai putut stăpâni reacțiile, la aflarea notelor. Ce a urmat

Alexandra Veber a cedat și nu și-a mai putut stăpâni reacțiile, la aflarea notelor din ediția 22 a sezonului 13 Chefi la cuțite de pe 7 mai 2024. Toți au privit-o mirați pe concurenta din echipa verde.

Printre concurenții care au avut reacții neașteptate în ediția 22 din sezonul 13 Chefi la cuțite de pe 7 mai 2024 se numără și Alexandra Veber. Concurenta din echipa verde a cedat după proba individuală, iar ce a urmat i-a lăsat pe toți cu gurile căscate.

De altfel, se pare că cel de-al optulea duel i-a pus în dificultate chiar și pe cei mai buni bucătari. Preparatele care au ieșit din mâinile concurenților nu au reușit să-i impresioneze pe jurați de data aceasta.

Chef Alexandru Sautner, chef Richard Abou Zaki, chef Ștefan Popescu și chef Orlando Zaharia au analizat în detaliu fiecare farfurie de la proba individuală, acordând o mare atenție plating-ului, gustului și tehnicii.

„E o zi de măcel, o zi neagră!”, a spus Alexandru Săbădeanu.

Cum a reacționat Alexandra Veber când a aflat nota cu care se salvează de la eliminare în ediția 22 din sezonul 13 Chefi la cuțite de pe 7 mai 2024

Alexandra Veber a făcut ochii mari atunci când Irina Fodor i-a rostit numele, spunându-i că poate merge în bucătărie pentru că farfuria ei a obținut 12 puncte la duelul din ediția 22 a sezonului 13 Chefi la cuțite de pe 7 mai 2024.

Chef Orlando Zaharia a ținut să dea mâna cu aceasta și să o felicite pentru că s-a salvat de la eliminare.

„Iar leșină lângă mine, dați-i cu pastile, cu apă”, a fost reacția lui Cătălin Țociu.

„M-a luat cu o jale. Și atât aveam în minte: „Te-ai salvat!”. Îmi pare rău”, a mai dezvăluit Alexandra Veber.

„Una dintre farfuriile tale care mi-au plăcut cel mai puțin”, i-a spus chef Richard Abou Zaki.

„I-am spus foarte simplu: „Te-ai salvat” pentru că toleranța mea este 0”, a mărturisit chef Orlando Zaharia.

Starea concurentei s-a schimbat complet atunci când a intrat în bucătărie: „Nu plângea, dar până a ajuns la banc plângea!”.

„Nu am voie să iau 12 puncte! Eu nu am venit să mă salvez, eu am venit să demonstrez, am venit să arăt cine sunt, pasiunea mea. Pe cuvânt?! Atâta pot eu, doar să mă salvez?”, a spus concurenta din echipa verde cu lacrimi pe față.

„Nu înțeleg de ce o dă atât în dramă. Pe bune, a luat 12 puncte! Nu a fost rău”, a fost replica Adnanei, vizibil surprinsă de reacția Alexandrei Veber.

