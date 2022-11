Chefi la cuțite, 7 noiembrie 2022. Tobi Ibitoye a fost eliminat din competiția sezonului 10. Ce a transmis Cătălin Scărlătescu

Parcursul în competiție a lui Tobi Ibitoye s-a încheiat în ediția de Chefi la cuțite difuzată pe 7 noiembrie 2022. Concurentul lui Cătălin Scărlătescu a ieșit din competiție cu zâmbetul pe buze, asumându-și greșeala.

În momentul în care Tobi a aflat că a fost eliminat, el se afla în fața chefilor Florin Dumitrescu, Cătălin Scărlătescu și Sorin Bontea, alături de Ștefania Pop.

„Farfuria care pleacă acasă este cea cu scoici”, a anunțat Gina Pistol, iar Tobi a îmbrățișat-o pe tânăra care a intrat în bucătărie.

Tobi a fost eliminat de la Chefi la cuțite, sezonul 10. Ce a transmis

„N-are de ce să-mi pară rău. Am vrut să fiu creativ, nu mi-a ieșit. Este ok, îmi asum. Sincer să fiu, Ștefania merita șansa să dovedească că poate. Eu am avut 2 șanse deja. Pare că o merită mult mai mult decât mine. Experiența a fost extraordinară. N-am adjective să descriu”, a spus Tobi după ce a fost eliminat de la Chefi la cuțite.

Când a intrat Tobi în bucătăria de la Chefi la cuțite pentru a-și lua rămas bun de la colegi, aceștia l-au îmbrățișat cu tristețe:

„Hai măi Tobi! De ce, Tobi?”, a spus Brigitta.

„Pentru că a fost prea picant”, a răspuns Tobi.

Ce a spus chef Cătălin Scărlătescu după ce Tobi a fost eliminat de la Chefi la cuțite, sezonul 10

„Și cerul a fost împotriva lui azi. Îmi pare rău că pleci. Ai un suflet mare. E mai greu că au plecat două mânuțe. Asta este! Îi dăm mai departe. Noi 5, Bontea 5, Dumitrescu a rămas cu cele mai multe: 6 în echipă”, a spus Cătălin Scărlătescu după ce a aflat că Tobi a fost cel care a gătit preparatul eliminat.

Florin Dumitrescu a însoțit-o pe Ștefania în bucătărie:

„Marele tău avantaj a fost că băiatul ăla a dat-o de gard rău de tot. Ai scăpat ca printr-un miracol mare de tot”, i-a spus Florin Dumitrescu Ștefaniei.

La duel în ediția de pe 7 noiembrie 2022 au intrat echipa aurului galben a lui Cătălin Scărlătescu și echipa aurului roz a lui Florin Dumitrescu. Cele mai bune farfurii au fost realizate de Adrian Stroe și de Brighitta, care au obținut 15 puncte din partea juraților. Oxi și Titus au primit 14 puncte, Manciu, Mădălina Cafadaru și Florin Dragomir au primit 12 puncte, NOSFE a primit 11 puncte, Raluca și Mădălina Crețan au primit 9 puncte. Ultimii doi concurenți rămași în fața chefilor, Tobi și Ștefania, au primit câte 6 puncte, iar cei trei jurați au ales farfuria pierzătoare.

Chefii Dumitrescu, Bontea și Scărlătescu au ales la jurizarea pe nevăzute farfuria lui Tobi pentru eliminare.

Care a fost tema de la duelul ediției de pe 7 noiembrie 2022 de Chefi la cuțite

La duelul de pe 7 noiembrie 2022 de la Chefi la cuțite, concurenții au decis unii pentru alții ingrediente, în funcție de numărul bilețelului pe care l-au extras. Florin Dragomir a tras biletul 1 și a ales primul un ingredient pe care i l-a dat unui concurent din echipa adversă. El i-a dat mazărea mange tout lui Adrian Stroe.

Mădălina Cafadaru i-a dat pasta miso lui Manciu. Raluca i-a dat picioarele de broască lui Brigitta. Brigitta i-a dat limbă de mare lui Florin. Manciu i-a dat crab Mădălinei Cafadaru. Titus i-a dat guanciale lui NOSFE. Oxi i-a dat ghimbir murat Mădălinei. Ștefania i-a dat scoici cannolicchio lui Tobi. Tobi i-a dat Ștefaniei pastă de curry. Mădălina Crețan i-a dat lui Oxi mușchiuleț de cerb. Adrian i-a dat anginare Ralucăi. NOSFE i-a dat lui Titus mix de baby fish.

