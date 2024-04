Chefi la cuțite, 8 aprilie 2024. Persida Suto (Kinga) i-a surprins pe jurați cu povestea ei de viață. Ce a povestit

În ediția 9 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13, Persida Suto, cunoscută drept Kinga, i-a fascinat pe jurați cu ținuta cu care a ales să apară. Tânăra a făcut o propunere neașteptată unuia dintre jurați.

Persida Suto și-a făcut apariția în bucătăria Chefi la cuțite într-o rochie scurtă verde, cu despicătură, ce i-a pus de minune în valoare trupul bine lucrat la sală. Ca să îi impresioneze pe Chefi, tânăra în vârstă de 24 de ani a ales să pregătească o rețetă de tartar.

Farfuriile au mers la degustare și Orlando Zaharia, Alexandru Sautner, Richard Abou Zaki și Ștefan Popescu s-au apucat de analizat atent rețeta. Apoi, ușile s-au deschis și în platou și-a făcut aparaiția Persida Suto (Kinga).

Rochia cu despicătură i-a surprins din plin pe jurați, dar și faptul că tânăra purta la ea e o păpușă, despre care ulterior a spus că a luat-o în ziua în care a murit bunica ei, o ființă extrem de dragă ei.

„Tot timpul o am pe bunica mea în suflet, a fost o femeie minunată. Nu e o păpușă normal, e o păpușă sacră pentru mine, îi simt prezența bunicii. Numele meu e Persida Lidia Suto, însă toată lumea mă știe de Kinga. Kinga Queen este un personaj făcut de mine. Eu am suferit foarte mult, am trecut prin foarte multe depresii și nici persoana iubită nu mă ajuta, efectiv era mai dur cu mine. Eu sunt și o persoană care mă alint foarte mult. Tot timpul eram foarte atentă și asta l-a deranjat mult. Eram oarecum pedepsită ca să îl las în pace. Multe agresiuni începeau de acolo și ziceam mereu că e vina mea. Dar o femeie nu trebuie lovită, doar că am luat poate un exemplu prost că o femeie trebuie să fie cu capul jos, să fie înțelegătoare. Poate am greșit atunci, l-am iubit enorm de mult. A jignit-o pe mama și atunci mi-am făcut bagajul și am plecat. Și așa s-a născut Kinga. Kinga este o femeie extrem de dură, extrem de rea, care nu permite să i se vorbească într-un fel. E un personaj ce mă protejează de cei care vor să îmi facă rău. Să ai personalități e foarte greu. Persida e acolo, într-un colt, ea e foarte sensibilă, Persida nu are curaj. În schimb, Kinga iese la suprafață și încearcă să te rănească, să te facă să simți ce simte Persida”, a spus concurenta, în ediția 9 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13, în 8 aprilie 2024.

În urmă cu 4 ani, tânăra s-a apucat de fitness de performanță și a devenit vicecanpioană europeană.

O propunere complet neașteptată a fost atunci când Kinga a vrut să îl ridice pe Orlando Zaharia, dar acesta a refuzat.

„Pot?! Am o afinitate pentru tine, ești un bărbat foarte frumos!”, a zis tânăra, care a completat: „Dacă nu mi-ai răspuns pe Instagram trebuia să vin aici! N-ai de ales!”.

În locul lui a venit Ștefan Popescu, iar chefii au fost uimiți de forța tinerei. Concurenta nu a primit șansa de-a merge mai departe, în bootcamp.

