Chefi la cuțite, 9 mai 2021. Irina Fodor, apariție răvășitoare într-o rochie mulată! Reacția neașteptată a lui Cătălin Scărlătescu

Irina Fodor i-a impresionat pe jurați și pe concurenții din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite” cu o apariție de-a dreptul răvășitoare. Cătălin Scărlătescu a profitat de moment și a făcut o dezvăluire complet neașteptată.

În ediția 31 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite” am revenit în bucătărie, acolo unde Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu s-au alăturat echipelor pe le care conduc pentru a afla ce temă de gătit li s-a pregătit de data aceasta.

Irina Fodor i-a uimit pe toți când a apărut cu o rochie mulată, în ediția 31 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”

Un detaliu pe care am putut să îl vedem încă din primele secunde este faptul că echipa verde a câștigătorului „Asia Express a început deja să se sudeze destul de mult, lucru reflectat și în modul în care japonezul Rikito Watanake a cântat și s-a distrat împreună cu Cristina Elena Matei, tânăra care i-a impresionat pe jurați cu incredibilul talent culinar pe care îl are, deși nu are mulți ani de experiență ca bucătar.

În timp ce toată lumea aștepta să descopere ce surpriză aduce următoarea confruntare pe echipă, ușile s-au deschis și în platou și-a făcut apariția Irina Fodor.

„Bună seara, dragilor! Cum sunteți dragilor, toată lumea e bine? V-ați odihnit?”, a întrebat frumoasa prezentatoare de la „Chefi la cuțite”.

„Irina! Ești superbă”, a fost complimentul pe care i l-a făcut de îndată Cătălin Scărlătescu.

„Îți mulțumesc, ești așa de drăguț întotdeauna. Gata, m-am intimidat. Uite ce-ai făcut”, a mărturisit frumaosa brunetă.

„Ce-ai făcut, mă, cu toate prezentatoarele noastre?! Băi, băiatul meu, deci fii atent că nu ne mai înțelegem cu Scărlătescu! Îl sun pe Fodor, părâsc, spun tot”, a fost reacția lui Sorin Bontea, care s-a prefăcut că îl sună pe Răzvan Fodor, bunul să prieten și totodată soțul Irinei!

