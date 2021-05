Cum a reacționat Răzvan Fodor, când a văzut-o pe Irina Fodor prezentând Chefi la Cuțite: „Poate fac atac cerebral"

Răzvan Fodor a imortalizat momentele în care s-a uitat pentru prima dată la emisiunea Chefi la cuțite pentru a o vedea pe soția lui în rolul de prezentatoare.

Mambrii familiei Fodor s-au uitat împreună la prima ediție de Chefi la cuțit eîn care a apărut Irina Fodor.

Astfel că, în fața televizorului, alături de Irina, s-au aflat soțul, fiica și soacra ei: „Uite-mă și aici și acolo (n.r. la TV)”, a spus Irina Fodor entuziasmată, în timp ce soțul ei o filma.

În timp ce filma, Răzvan Fodor a ținut să-i spună soției sale că este extrem de mândru de participarea ei la marele proiect Chefi la cuțite.

Răzvan Fodor despre rolul de prezentatoare Chefi la Cuțite al Irinei Fodor: „Cât de mândru sunt de tine”

„Dar eu nu mai pot după tine, cât de mândru sunt de tine! Mi se umflă toată inima de îmi pompează, poate crap, fac atac cerebral, Domane ferește! Aici cu suporterii, bunica cu șuruburile, soacra la prezentatoare. Gărgărița (n.r. Diana, fiica celor 2). Bravo măi, iubita mea!”, se aude Răzvan Fodor spunând, în înegistrarea publicată pe Instagram.

Gina Pistol i-a predat ștafeta Irinei Fodor, pentru rolul de prezentatoare Chefi la cuțite

Gina Pistol i-a predat Irinei Fodor ștafeta de prezentatoare a emisiunii Chefi la cuțite, pentru că în timpul filmărilor, Gina se pregătea să devină mamă.

„Pentru mine a fost o mare bucurie să fiu cooptată la acest proiect, dar și o mare surpriză. Am avut emoții mari în prima zi de filmare, atât de mari încât am făcut febră musculară la picioare de la cât am tremurat! Însă Gina mi-a făcut o prezentare foarte frumoasă și emoționantă, iar chefii, concurenții lor și echipa de producție m-au primit cu brațele deschise. O să vedeți în ediția din seara asta, a plouat cu pupături și îmbrățișări. Tot Gina a avut grijă să îmi facă un scurt “training” înainte de a prelua proiectul și m-a pregătit pentru ce avea să urmeze. În altă ordine de idei, recunosc, așteptam cu mare nerăbdare să îi văd fața lui Sorin când își dă seama că a scăpat de Fodor, dar a dat peste nevasta lui!

Nu a fost deloc ușor să preiau un proiect de la jumătate, pentru că a trebuit să prind firul poveștii pentru fiecare concurent din mers, să fiu pe fază la glumele “interne” ale chefilor, și să am atenție sporită la regulile probelor, așa că sper ca publicul să îmi ierte micile stângăcii”, a declarat Irina Fodor, despre participarea ei la show-ul culinar Chefi la cuțite.

Gina Pistol i-a făcut o prezentare cum se cuvine Irinei Fodor, căreia i-a mulțumit că a acceptat provocarea Chefi la cuțite:

„Simpaticilor! Putem să începem un sezon de confruntări, mai ales al nouălea, fără surprize? Oricât de dragi și de simpatici îmi sunteți, dragii mei, dragi trei chefi, cu stea în frunte…Pe drum vine o fetiță pe care abia aștept să o țin în brațe. Doar că este foarte năzdrăvană și îmi este tot mai greu s-o car prin platou. Trebuie să am grijă de mine, să am grijă de voi, și să mă asigur ca totul să fie perfect, pentru că așa încep să mă transform în mămică. Dragii mei, nu vreau să mă despart de voi. Pentru puțin timp, ca să nu-mi lipsiți lipsa atât de tare, o să vă las pe niște mâini bune. Va fi cineva foarte special, care vă știe încă de la începuturile voastre. Simpaticilor, noi ne vom vedea în sezonul 10, cu siguranță. Dar până atunci vă las pe mâinile simpaticei Irina Fodor”, a fost mărturisirea făcută de Gina Pistol, înainte de a părăsi platoul de la Chefi la cuțite.